Открытие Ормузского пролива, резервисты против дронов и Telegram без VPN. Главное за 17 апреля
Иран открыл Ормузский пролив, но США не стали снимать морскую блокаду
Ормузский пролив открыли для прохода торговых судов впервые с начала марта 2026 года, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он уточнил: это произошло, потому что Израиль и Ливан 16 апреля заключили перемирие.
8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие. 16 апреля после провалившихся переговоров с Тегераном Трамп заявил, что Штаты заблокируют Ормузский пролив и иранские порты.
Условием для продолжения переговоров Иран ставил прекращение ударов по Ливану со стороны Израиля. В итоге Тель-Авив и Бейрут объявили о прекращении огня на 10 дней. Перемирие начало действовать в ночь на 17 апреля.
Морская блокада останется в полной силе <...> до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%! Процесс должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы.
На момент открытия судоходства в Персидском заливе находилось почти 2 тысячи кораблей с 20 тысячами человек на борту. В ООН рассказали, что эвакуация всех судов займет несколько недель.
После заявления иранского МИД о ситуации в Ормузском проливе начала дешеветь нефть.
Стоимость барреля марки Brent упала на торгах с $96 до значения ниже $90. Это минимальная цена с 11 марта
Риск, что Тегеран снова заблокирует судоходство в регионе, все еще есть. Политолог Константин Блохин считает, что иранские власти вернут ограничения, если Штаты снова проявят агрессию к исламской республике.
Telegram заработал на Android, а Apple удалил его альтернативный клиент
Компания Apple стала помечать альтернативный клиент Telegram — Telega — как вредоносный. Более того, система iOS не дает пользователям запустить приложение: оно сразу же закрывается. Пользователям сообщают о возможной опасности клиента и предлагают удалить его.
При этом разработчики Telega считают происходящее ошибкой и надеются, что Apple пересмотрит свое отношение к приложению, когда закончит его проверку.
Мессенджер Telegram с вечера 16 апреля начал работать у некоторых россиян даже без VPN.
Это касается последних версий приложения для Android и только пользователей с подпиской Premium.
Отмечается, что в настройках аккаунта в этом случае может быть указана другая страна, даже если пользователь не включал VPN.
В Android 17 появится функция, отключающая «тяжелые» приложения. Ее нашли аналитики, изучившие бета-версию новой операционной системы (ОС). Они рассказали, что система сама будет находить сервисы, которые слишком сильно перегружают память и процессор гаджета. Такие приложения будут автоматически отключаться и при повторных запусках.
Что еще важно: резервисты против дронов, новый налоговый вычет и задержки по загранпаспортам
Власти Ленобласти хотят привлечь резервистов для защиты региона от беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко уже предложил заключить трехлетние контракты бывшим участникам СВО и отставным военнослужащим.
Согласно условиям договора, защищать важные предприятия и другие объекты от дронов нужно будет от 2 до 6 месяцев. Причем срок сможет выбрать сам резервист.
Для трудящихся пенсионеров могут ввести новый налоговый вычет. В Госдуме предложили разрешить им частично компенсировать ремонт машины. Авторы инициативы объяснили, что для пенсионеров автомобиль жизненно важен: с его помощью они могут, например, быстро добраться до врача. Если предложение одобрят в Минфине и закон примут, то такие россияне смогут вернуть НДФЛ с суммы, которую потратили на ремонт.
В России начали медленнее выдавать заграничные паспорта. Одним удается получить документ в течение 10 дней, а другим — только через несколько месяцев, утверждают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Кроме того, примерно с декабря 2025-го стало сложнее записаться на прием в отделение МВД. Некоторым пользователям «Госуслуг» показывают на портале статусы «высокая загруженность» либо «нет доступного времени».
В полиции считают, что количество запросов выросло из-за новых правил выезда детей до 14 лет за границу. Теперь всем несовершеннолетним нужен загранпаспорт, а выехать по свидетельству о рождении нельзя.
Что еще интересно: удаленка из-за аллергии и магнитная буря
Аллергия может стать уважительной причиной для работы из дома, сообщил юрист Александр Хаминский. По его словам, любой сотрудник может попросить начальника перевести его на удаленку во время весеннего цветения, если у него обострились симптомы. Если такой возможности нет, то можно взять больничный или отпуск, уточнил специалист.
В ближайшие двое суток в Центральной России начнется магнитная буря. Геомагнитные колебания будут умеренными (уровень G2), сообщил синоптик Евгений Тишковец. При этом он добавил, что активность магнитных бурь может в скором времени возрасти.
В онлайн-кинотеатре Okko вышел документальный фильм про рэпера Пашу Техника. Он называется «За кем стоит андеграунд?». Возрастной рейтинг — 18+. Кинолента рассказывает о жизни и творческом пути артиста. В ней снялись музыканты Feduk, Птаха, Глюкоза, OG Buda, Scally Milano и другие знаменитости: например, журналист Сергей Минаев.