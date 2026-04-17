14:17, 17 апреля 2026Россия

В Ленобласти захотели привлечь резервистов для защиты от налетов ВСУ

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о планах привлечь резервистов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Ленинградской области захотели привлечь резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Он обратился к жителям Ленобласти, прежде всего к тем, кто имеет боевой опыт.

«Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт по схеме резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защите ленинградского неба», — написал губернатор.

Он пояснил, что мобильные огневые группы с резервистами будут размещаться на предприятиях и объектах критической инфраструктуры. По словам чиновника, срок службы резервистов составит от двух до шести месяцев.

В январе Минобороны России заявило о сборах по подготовке резервистов на полигоне Южного военного округа. Бойцов готовят к охране и обороне критической инфраструктуры.

