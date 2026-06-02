Массированный удар по Киеву, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня

«Удара такой силы по Киеву еще не наносилось»

Российская армия нанесла массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины Военные применили высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники «Герань».

В Минобороны РФ заявили, что атака стала ответом на теракт в Старобельске (ЛНР), где при ударе ВСУ по колледжу погиб 21 студент.

После удара пожары затянули Киев густым дымом, а более 140 тысяч жителей украинской столицы остались без света.

В Киеве ракеты поразили 10 оборонных предприятий, включая заводы «Маяк» и «Спектр», а также три ТЦК (аналог военкомата в России).

Также под удар попали цеха заводов «Мотор Сич» в Запорожье, «Звезда» в Сумской области и шесть военных аэродромов в разных регионах.