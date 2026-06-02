Массированный удар по Киеву, запрет на яблоки из Армении и заявление в полицию на Собчак. Главное за 2 июня
Россия нанесла мощный удар по целям в Киеве. Его сравнили с «огненным апокалипсисом»
«Удара такой силы по Киеву еще не наносилось»
Российская армия нанесла массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины Военные применили высокоточное оружие большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотники «Герань».
В Минобороны РФ заявили, что атака стала ответом на теракт в Старобельске (ЛНР), где при ударе ВСУ по колледжу погиб 21 студент.
После удара пожары затянули Киев густым дымом, а более 140 тысяч жителей украинской столицы остались без света.
В Киеве ракеты поразили 10 оборонных предприятий, включая заводы «Маяк» и «Спектр», а также три ТЦК (аналог военкомата в России).
Также под удар попали цеха заводов «Мотор Сич» в Запорожье, «Звезда» в Сумской области и шесть военных аэродромов в разных регионах.
Уже можно точно говорить, что удара такой силы по Киеву еще не наносилось. Этот удар возмездия, думаю, можно сравнить с огненным апокалипсисом, от которого нет спасения.
Российские войска наносят удары исключительно по объектам оборонно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуре, чтобы лишить противника военного потенциала, подчеркнул депутат Госдумы Андрей Колесник.
Реакция Украины
Владимир Зеленский признал, что ПВО не смогла перехватить всю российскую баллистику, и призвал Запад срочно передать Украине новые системы Patriot.
По его данным, за одну ночь российские войска якобы использовали 656 дронов и 73 ракеты.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук пояснил, что большинство передовых западных комплексов ВСУ уже потеряли на поле боя, а оставшиеся батареи испытывают острый дефицит снарядов.
Как СВО может завершиться за одни сутки? Пояснили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил: удары по ВПК стали реакцией на то, что Киев сознательно бьет по гражданским объектам и детям.
По словам представителя Кремля, это перевело противостояние в совершенно иную парадигму. При этом Песков подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к достижению своих целей путем мирных переговоров, а сама спецоперация может закончиться очень быстро.
Война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили. Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.
В противном случае, если Киев продолжит отказываться от диалога, спецоперация будет продолжаться, резюмировал пресс-секретарь президента.
Россия запретила ввоз яблок, картофеля и сухофруктов из Армении. Что на это ответил Пашинян
Что запретила Россия
Россельхознадзор с 3 июня введет временные ограничения на ввоз из Армении семечковых (яблоки, груши), баклажанов, картофеля и сушеных фруктов, а также на их транзит в другие страны ЕАЭС. Как объяснили в ведомстве, на этот шаг пришлось пойти из-за того, что не было способа подтверждать безопасность грузов, в которых не раз находили фитосанитарные нарушения.
До этого под запрет уже попали рыба, косточковые плоды, виноград, томаты, огурцы, перец, клубника и цветы из Армении.
Минэкономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения минсельхоза.
Как на это отреагировала Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал запрет России на армянские продукты «неправильным и политизированным» шагом, который настраивает людей против ЕАЭС.
Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС.
При этом он признал, что у отдельных компаний могут быть проблемы с качеством, но в целом фитосанитарный контроль в стране хороший. Пашинян заявил, что лучший шаг — отказаться от ограничений. Он сообщил, что в телефонном разговоре с Владимиром Путиным они уже обсудили текущие дела и разговор был позитивным.
При этом глава Армении пообещал лично заплатить фермерам за урожай, который не удастся продать в Россию.
Испортится перец — я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт.
Пашинян объявил, что Армения расширит рынок сбыта: несколько бизнес-делегаций уже отправились за границу, первая партия роз и овощей уехала в ЕС. «Ни один товар не останется», — подчеркнул премьер.
ЕС тем временем предоставил Армении €2,2 млн на либерализацию визового режима — это первая программа прямой поддержки в этой сфере.
Финансирование будет направлено на управление границами, обеспечение безопасности документов и реформы правоохранительных органов.
Как Россия справится без армянских поставок
Армения поставляет в Россию всего 2% абрикосов, черешни, персиков, нектаринов и слив, поэтому российский рынок не заметит ограничений, заявила доцент НИУ ВШЭ Анна Федюнина.
Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов подтвердил, что у сетей налажены поставки из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Чили и Израиля, поэтому дефицита можно не бояться.
Разделение факультетов филологии, тематические смены в лагерях и другое: что предложил Путин в поддержку языков России
2 июня Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он сделал несколько предложений:
1. Разработать для вузов учебный модуль «Русский язык как государственный» Изучать в нем будут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. В дальнейшем эта дисциплина должна войти в состав «так называемого единого ядра высшего образования».
2. Разделить факультеты русской и зарубежной филологии в вузах
Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская — все они, причем на равных, входят в один филологический факультет. И это очевидно противоречит представлению о русском языке как об одной из ключевых ценностей современной России.
3. Увеличить количество часов на русский язык и литературу при подготовке педагогов начальной школы
Это нужно для повышения качества их подготовки.
4. Организовать тематические смены в детских лагерях, посвященные русскому языку и литературе
Начались летние школьные каникулы. В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены: географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Прошу Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи для начала в федеральных детских лагерях.
5. Обеспечить носителей русского жестового языка педагогами и переводчиками
Президент заявил, что важно усилить поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья, ведь в России есть почти 200 000 носителей жестового языка.
6. Подготовить к изданию книжную серию «Библиотека литературных шедевров народов России»
Не менее значимо запустить в текущем году и подготовку к изданию книжной серии «Библиотека литературных шедевров народов России». Она будет включать переводы на русский лучших произведений наших национальных литератур и сделает их доступными для самого широкого круга читателей.
7. Возродить Российское Пушкинское общество.
Для этого можно объединить все библиотеки, театры и музеи, связанные с Пушкиным, в общий союз, использовав современные технологии.
ПМЭФ-2026: 100 стран-участниц и официальная делегация США впервые за много лет. Подробности
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. В нем примут участие 20 000 человек из более чем 100 стран, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Впервые за много лет на ПМЭФ приедет официальная делегация США — ее возглавит председатель Комиссии США по изящным искусствам. Стороны обсудят общие культурные вопросы.
Кто еще приедет на ПМЭФ-2026:
- Главы государств и правительств:
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- президент Абхазии Бадра Гунба;
- президент Танзании;
- зампредседателя КНР Хань Чжэн.
- министр энергетики Саудовской Аравии.
- Международные организации:
- главы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС);
- представители Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ);
- главы СНГ.
Что еще важно: ядерное оружие у границ России, отработка для всех выпускников вузов и новые правила для мигрантов
США обсуждают размещение ядерного оружия в новых европейских странах НАТО. По данным американских журналистов, военные готовы перебросить самолеты, способные нести ядерное оружие, ближе к границам России. Сильнее всего в этом предложении заинтересованы Польша и страны Балтии, которые граничат с РФ.
Выпускников вузов, которые учились на бюджете, предложили обязать отрабатывать обучение по распределению. Помощник президента Владимир Мединский объяснил, что за учебу всегда кто-то должен платить, поэтому студенты-бюджетники обязаны отрабатывать потраченные государством деньги.
Такой же подход чиновник предлагает использовать и для тех, кто учится по целевому направлению от конкретных компаний.
Сейчас обязательная трехлетняя отработка в России действует только для выпускников медицинских вузов, которые учились на бюджете.
Президент подписал этот закон в ноябре 2025 года.
В Совфеде раньше предлагали ввести такое же правило для будущих строителей, а в Госдуме — для педагогов.
В Госдуме предложили давать малоимущим и многодетным семьям деньги на школьный выпускной. Депутаты от фракции «Новые люди» отправили предложение главе Минтруда Антону Котякову. Они считают, что новые выплаты дополнят региональную помощь к началу учебного года и помогут родителям сэкономить, когда ребенок оканчивает 9-й или 11-й класс.
Владимир Путин обязал иностранцев приносить справку об отсутствии судимости при подаче документов на гражданство РФ. В справке должны указывать все прошлые преступления и приговоры. Получить ее нужно не раньше чем за три месяца до подачи заявления на паспорт.
Исключение президент сделал только для граждан Украины и людей без гражданства, которые жили там постоянно, — их освободили от этого требования до 2028 года.
Российским фехтовальщикам разрешили выступать с государственным флагом и гимном. На чемпионате мира 2026 года в Гонконге российские атлеты смогут соревноваться с флагом России как в личных, так и в командных турнирах.
Старший тренер сборной России Алексей Якименко пояснил, что прошлые выступления без флага только укрепили патриотизм фехтовальщиков.
Фехтование стало уже шестым олимпийским видом спорта, где россиянам полностью вернули национальную символику.
Что еще интересно: Мизулина против Собчак, защита от вебкам-рабства и красные «щупальца» в небе
*Екатерина Мизулина попросила проверить на пропаганду ЛГБТ интервью Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком.** Глава Лиги безопасного интернета написала, что публикация такого контента 1 июня — в День защиты детей — не что иное, как «очередная провокация». Сама Собчак в ответ заявила, что закон никто не нарушал.
Есть четкий закон, и он нарушен нами не был — никакой пропаганды чего-либо и призывов в видео нет. А есть разговор с человеком. С таким же, как мы, просто который выглядит так, как ему нравится.
За день ролик набрал более 1,3 млн просмотров.
*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Корень проблемы вебкам-рабства — пропаганда легкого заработка и отказ от чтения, заявила депутат Нина Останина.
Перестали наши девушки читать книги, и у них другие герои сейчас. Вместо образа нашего классического тургеневской барышни, пушкинских женщин, которым поклонялись мужчины, — образ легкодоступной девушки. Обнаженка — по сути дела, это твой пропуск в мир денег.
Останина признала, что одними полицейскими рейдами проблему не решить, и призвала деятелей культуры и родителей задуматься о воспитании подрастающего поколения.
В небе над Тибетом во время грозы появились красные «щупальца», уходящие в космос. Это редчайшее природное явление — красные спрайты — засняли местные жители. На видео попали мощные разряды, которые вспыхивают на высоте от 50 до 90 км над облаками и сияют разными цветами — от белого до фиолетового.
Они появляются, когда мощные разряды молнии внизу создают сильные электрические поля в верхних слоях атмосферы. Эти поля возбуждают молекулы азота, заставляя их излучать характерное красное свечение.