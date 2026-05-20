Результаты визита Путина в Китай, дроны в Прибалтике и крестное знамение Шамана. Главное за 20 мая
Посланники Трампа снова едут в Москву. Зачем и почему это важно?
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф планируют приехать в Россию в ближайшие недели. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф давно хотел обсудить дела лично. Пока точной даты поездки нет.
Ушаков добавил, что сейчас Москва и Вашингтон регулярно общаются и решают повседневные вопросы.
Уиткофф и Кушнер уже приезжали в Москву 22 января 2026 года. Главной темой встречи стало обсуждение мирного плана из 20 пунктов, где самым сложным оставался вопрос о границах России и Украины.
На тех переговорах российская сторона получила данные о контактах США с Киевом и Европой.
В чем важность переговоров
Американист Константин Блохин считает: переговорщики попытаются восстановить трехсторонние контакты по Украине. Эксперт не исключает, что стороны обсудят и совместный бизнес, но предупреждает — прошлые встречи к прорыву не привели.
В Госдуме от встречи ждут прогресса. Депутат Алексей Чепа уверен, что приезд Уиткоффа — это прямая подготовка к официальным переговорам.
Главной темой в любом случае будет Украина. Мы понимаем, что на сегодняшний день многое зависит от позиции Украины, которую всячески тормозит Евросоюз. Каждая встреча имеет позитивный сдвиг. Любая встреча — это шаг вперед.
Итоги визита Путина в Китай: безвиз, «Сила Сибири — 2» и декларация о многополярном мире
Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай, где встречался с главой республики Си Цзиньпином. Страны подписали около 40 соглашений и приняли заявление о стратегическом партнерстве. Си Цзиньпин отметил, что сейчас отношения между странами развиваются быстрее, чем когда-либо.
Российский президент прилетел в Пекин через несколько дней после президента США Дональда Трампа. Журналисты сравнили эти встречи: Путина принимали с почетным караулом и красной дорожкой, а по итогам визита стороны подписали десятки документов.
Переговоры Трампа и Си Цзиньпина при этом завершились без единого официального соглашения.
Политика. Новая декларация о многополярном мире
Главным политическим решением поездки стало подписание Декларации о становлении многополярного мира. В ней страны официально зафиксировали неприемлемость гегемонизма и крах колониализма.
Все государства и их объединения свободны в выборе зарубежных партнеров и моделей международного взаимодействия. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена.
Москва и Пекин договорились вместе мешать расширению НАТО в Азии, выступили против американских ударов по Ирану и размещения любого оружия в космосе. Китай подтвердил, что поддерживает суверенитет России, а Москва осудила вмешательство во внутренние дела Тайваня. Стороны также обсудили конфликт на Украине и согласились, что для прочного мира нужно сначала устранить его первопричины.
Экономика и туризм. Заключено 40 новых соглашений
На переговорах приняли конкретные экономические решения. Почти вся торговля между Россией и Китаем теперь идет в рублях и юанях — это защищает сделки от внешних санкций.
За первые четыре месяца 2026 года товарооборот между странами уже вырос на 20%.
Безвизовый режим для туристов продлили до конца 2027 года. За прошлый год в Китае побывали больше двух миллионов жителей России.
Основными сферами сотрудничества остаются энергетика, транспорт и технологии:
Газ и атом. Страны завершают подготовку документов по строительству газопровода «Сила Сибири — 2». Также в Китае достраивают энергоблоки АЭС по российским проектам.
Транспорт. Стороны будут развивать Северный морской путь и обновлять железную дорогу между Забайкальском и Маньчжурией, чтобы увеличить ее пропускную способность до 11 млн тонн грузов в год.
Космос и ИИ. Россия и Китай объединят свои навигационные системы ГЛОНАСС и «Бэйдоу», а также начнут совместные проекты в сфере искусственного интеллекта.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что на закрытой части встречи лидеры «договорились кое о чем очень важном», но подробностей не привел.
Осенью Владимир Путин собирается прилететь в Китай еще раз на саммит АТЭС. Си Цзиньпин, в свою очередь, планирует приехать в Россию с государственным визитом в 2027 году.
Руководство прибалтийской страны попряталось в убежищах из-за дрона. Ранее там фантазировали о «захвате» Калининграда
В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного беспилотника — в укрытие спустилось все руководство страны. Утром 20 мая в Вильнюсском округе сработали сирены, а военные самолеты НАТО получили приказ на перехват. Силы альянса так и не смогли обнаружить дрон.
Об опасности Вильнюс и Ригу предупредила Беларусь. Президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр и мирные жители прятались в убежищах, школьники сидели под партами. К слову, днем ранее глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград.
Ранее СМИ писали, что Украина запускает беспилотники через Латвию, Литву и Эстонию для налетов на Россию. Как сказали в Кремле, проблема попадания беспилотников на территорию РФ из прибалтийских стран есть.
Российские военные внимательно отслеживают ситуацию и «формулируют необходимую реакцию нашей страны».
19 мая Эстония первой из стран НАТО сбила заблудившийся украинский БПЛА. Киев официально извинился за инцидент. За несколько дней до этого украинский дрон заметили и в Латвии.
Россия предупредила страны НАТО о жестких последствиях за пособничество Киеву. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина планирует не только использовать воздушные коридоры Прибалтики, но и запускать беспилотники с их военных баз. Дипломат подчеркнул, что, если Рига, Вильнюс или Таллин позволят это сделать, членство в альянсе не защитит их от ответных мер Москвы.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала слова российского дипломата «неприемлемой угрозой». Политик заявила, что Евросоюз продолжит укреплять восточный фланг и обеспечит боеготовность при любых обстоятельствах.
Пусть ни у кого не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена — это угроза всему нашему союзу.
Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш потребовал от Киева точнее выбирать цели, чтобы обломки украинских дронов не падали на территорию стран НАТО.
Что еще важно: ограничения на пауэрбанки в самолетах, обман школьников, снижение ставки по вкладам и другое
В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах: теперь брать с собой можно только аккумуляторы с определенной мощностью. К тому же их нужно по-особому паковать.
Какие пауэрбанки можно и нельзя брать в самолет:
- До 100 Вт/ч — обычные пауэрбанки для смартфонов, наушников, смарт-часов. Провозить можно, но их количество нужно уточнить у авиакомпании.
- От 100 до 160 Вт/ч — аккумуляторы для игровых ноутбуков или профессионального видео- и фотооборудования, запасные батареи для инвалидных колясок. Провозить можно только с разрешения авиакомпании.
- Свыше 160 Вт/ч — аккумуляторы для дронов, электросамокатов, походного оборудования. Провозить запрещено полностью и в любом виде.
- нужно взять с собой в салон — сдавать в багаж их нельзя;
- нельзя включать;
- нельзя использовать для зарядки других устройств;
- нельзя заряжать его от бортовой розетки или USB-порта в кресле;
- нужно защитить контакты от короткого замыкания заранее — для этого их можно заклеить скотчем, упаковать в заводскую упаковку, отдельный зиплок-пакет, защитный чехол или органайзер для электроники.
Важно! Если на корпусе пауэрбанка не указана его емкость, пассажиру нужно взять с собой инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя с этой информацией. Без подтверждения емкости аккумулятор пронести в самолет не дадут.
Детей обманывают мошенники под видом сотрудников школы или «службы поддержки электронного дневника». Мошенники звонят школьникам, просят назвать код из СМС для «обновления» или «восстановления доступа». После этого аферисты получают доступ к аккаунтам ребенка, например, электронному дневнику, «Госуслугам» и другим сервисам. Следующий шаг мошенников — позвонить повторно уже от имени «куратора» или «полиции», запугать уголовной статьей для родителей и потребовать все от них скрыть.
С апреля по май 15 из 20 крупнейших российских банков уменьшили ставки по вкладам. Сделали они это после решения Банка России снизить ключевую ставку до 14,5% годовых (на 0,5 п. п.).
В итоге средние ставки по вкладам изменились так:
- на 3 месяца — 13,35% (–0,33 п. п.);
- на 6 месяцев — 12,97% (–0,18 п. п.);
- на 1 год — 12,33% (+0,05 п. п.);
- на 1,5 года — 11,18% (–0,23 п. п.);
- на 2 года — 11% (–0,21 п. п.);
- на 3 года — 10,76% (–0,25 п. п.).
Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке назначено на 19 июня 2026 года.
В Дагестане запретили торговать алкоголем в розницу с 26 по 29 мая, заявили в пресс-службе Комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики. Как напомнили в ведомстве, на эти дни приходятся последний школьный звонок и мусульманский праздник Курбан-байрам, который по традиции будут отмечать массовой молитвой.
С каждым годом все больше россиян обращается за психологической помощью, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
человек ежегодно посещает психологов и психиатров в России.
Такая востребованность показывает, что психологическую помощь нужно делать более доступной, уверен глава Минздрава. Для этого нужно «привлекать молодые кадры и совершенствовать систему наставничества».
Что еще интересно: смерть известного борца со СПИДом, рекордная жара и спасение бегемотов Эскобара
Умер один из крупнейших специалистов по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Эпидемиолог скончался в возрасте 71 года, рассказали в НИИ медицины имени академика Измерова.
Ученый много занимался вопросами диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции. Помимо того, он создал научную школу и подготовил множество других специалистов.
Прощание с Покровским пройдет 23 мая, а похоронят его на Троекуровском кладбище.
Жара в Москве побила суточный температурный рекорд 129-летней давности. Воздух в российской столице прогрелся до +30 градусов, сообщили в Гидрометцентре РФ. До этого самым теплым считалось 20 мая 1897 года, когда столбики термометров поднимались до +29,7.
Московский зоопарк решил спасти потомков бегемотов Пабло Эскобара. В Колумбии животным, чей род происходит от питомцев наркобарона, грозит эвтаназия. Глобальное объединение зоологических учреждений (ГОЗУ) предлагает колумбийским властям другой вариант: перевезти бегемотов в зоопарки других стран. Сейчас стороны прорабатывают детали расселения животных.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) перекрестился перед своими портретами в Твери. Когда кадры с артистом распространили в интернете, он прокомментировал обсуждения, заявив, что за свою веру будет «отвечать только перед Богом».
В Русской православной церкви отреагировали на жест Shaman. По мнению, иерея Павла Островского, не стоит воспринимать поступок Дронова превратно.
Вот я еду по дороге — передо мной машина. Если я сейчас перекрещусь, я же про себя Господу молюсь, а не на машину. Человек помолился — молодец. Я не думаю, что в этот момент он думал о том, что перед ним портреты.
