Путин объяснил ограничения интернета, «белые списки» расширили, а в Туапсе идут черные дожди. Главное за 23 апреля
Путин впервые высказался об ограничениях интернета. Что он поручил правительству и силовикам
На совещании с правительством президент заявил, что проблемы со связью в мегаполисах могут быть связаны с мерами по предотвращению терактов Он подчеркнул, что в случае террористической угрозы приоритетом государства всегда будет безопасность.
Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов — а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем — всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей: наших детей, близких, каждого из граждан России.
Почему об отключениях не сообщают заранее
Президент отметил, что власти должны сообщать жителям о возможных ограничениях, но делать это заранее получается не всегда.
По его словам, широкое оповещение может помешать спецслужбам, так как преступники тоже следят за новостями и могут скорректировать свои планы. Путин считает, что граждан нужно уведомлять о произошедшем «хотя бы по результатам работы».
Путин призвал наладить тесную координацию между силовиками и гражданскими структурами. Он выразил надежду, что силовики будут проявлять профессионализм и учитывать жизненно важные интересы людей.
Нужно дать доступ к «экстренным» сайтам
Глава государства поручил Минцифры и силовым ведомствам проработать механизм бесперебойного доступа к важным сервисам даже в периоды блокировок.
Путин сравнил это с возможностью совершать экстренные звонки по мобильному телефону при нулевом балансе.
В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом, то есть действие портала «Госуслуг», платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений, тем более что такие технологические возможности есть.
Сбои в работе интернета в Москве и регионах начались еще в марте. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это вопросами безопасности. В апреле он добавил, что связь будет полностью восстановлена, когда исчезнет необходимость в ограничениях.
Во время ограничений работают «белые списки» интернета.
…перечень российских сайтов и приложений, которые должны открываться у пользователей при любых ограничениях связи. Минцифры ведет этот список с 2025 года.
В него входят государственные порталы, банковские приложения, маркетплейсы, СМИ и сервисы для мониторинга здоровья.
«Белый список» расширили. Какие сервисы там появились, и что еще хотят добавить
Минцифры пополнило «белый список» сайтов и сервисов. Теперь туда входит более 500 ресурсов.
Среди новых:
Банки: Газпромбанк;
Магазины и сервисы доставки: «Лента», «Окей», «Достависта», «Додо Пицца»;
Транспортные сервисы каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар», ГИС электронных перевозочных документов;
Клиники: «Медси» и «Мать и дитя»;
Медиа: онлайн-кинотеатр Premier, телеканалы 360, «Дума ТВ», «Соловьев Live», Sport24;
IT-сервисы и образовательные проекты: энциклопедия «Рувики», 1С, «Труконф», платформа документооборота HRlink;
Госструктуры и НКО: Федеральное казначейство, ОНФ, общество «Знание», «ЛизаАлерт» и «Дoбpo.pф».
В Госдуме предложили добавить в «белые списки» еще и приложения для знакомств. Депутат Марина Ким считает, что ограничение доступа к таким платформам мешает людям знакомиться и создавать семьи.
Если государство действительно заинтересовано в поддержке семьи и росте рождаемости, нужно смотреть на ситуацию честно: сегодня многие пары начинают общение именно в цифровой среде. Значит, такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений.
Скоростной мобильный интернет LTE появится во всех российских селах с населением от 100 человек к 2030 году. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он также сообщил, что за четыре года связь уже провели в восемь тысяч малых населенных пунктов.
Сейчас 20% базовых станций в сельской местности — отечественные. При этом в приграничных районах, где мобильный интернет работает с перебоями из-за атак беспилотников, ведомство предлагает вернуться к проводной технологии и прокладывать кабель до каждого дома.
Евросоюз ввел 20-й пакет санкций против России. Под удар попали порты, танкеры и даже Тимати
Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, в который вошли более 120 новых ограничений. Брюссель запретил любые операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе. Также он закрыл европейским компаниям возможность продавать России танкеры.
ЕС исключил из санкционного списка 11 танкеров. При этом под ограничения попали 46 новых судов «теневого флота» — всего в черном списке теперь 632 корабля.
С 2027 года российскому бизнесу перестанут оказывать услуги СПГ-терминалов (эти терминалы используются для приема и хранения сжиженного природного газа в портах). При этом ЕС разрешил продолжать закупки российской нефти ниже установленного «потолка цен» — полный запрет на поставки снова отложили.
Персональные санкции ввели против рэпера Тимати и директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Список подсанкционных юридических и физических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом, пополнили 58 новых имен.
В МИД России пообещали ответить на 20-й пакет санкций после тщательного изучения. Замминистра Александр Грушко заявил, что ведомству нужно проанализировать документы на экспертном уровне.
По его словам, предыдущие попытки ЕС подорвать экономику страны за несколько лет так и не дали результата.
Мы знаем практику ЕС – одно дело, когда они выходят к микрофону и делают яркие заявления. А дальше эксперты будут внимательно читать регламенты, директивы и прочие документы, из которых станет ясно, какие теперь ЕС принимает меры, чтобы ограничить наши возможности, подорвать ресурсную базу. Они этим занимаются уже несколько лет, но результат нулевой.
Ситуация в Иране: Трамп приказал топить корабли в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп приказал флоту уничтожать любые суда, которые минируют Ормузский пролив. Он заявил, что американские тральщики уже начали зачистку вод, заминированных Ираном, и потребовал утроить интенсивность работы.
По его словам, огонь нужно открывать даже по небольшим катерам без всяких колебаний.
Сейчас ситуация патовая: Иран не пускает в пролив танкеры недружественных стран, из-за чего растут цены на нефть. А США не выпускают из него иранские корабли, не давая самой республике зарабатывать на экспорте нефти.
Ранее Вашингтон продлил перемирие с Ираном, несмотря на то что Тегеран проигнорировал очередной раунд переговоров в Пакистане.
По данным разведки США, в иранском руководстве произошел раскол из-за тяжелого ранения верховного лидера Моджтабы Хаменеи — разные группы элит не могут договориться о единой позиции.
Иран получил первый доход от платного прохода судов через Ормузский пролив. Центробанк республики отчитался о поступлении денег после введения «суверенного режима» в морском коридоре.
Возможно, речь идет о доходах до морской блокады со стороны США.
Тегеран требует по $2 млн за проход групп судов, объясняя это тем, что «война стоит денег». Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже атаковал три танкера, которые пытались пересечь пролив без разрешения и оплаты.
Что еще важно: обыски в Дагестане, черный дождь в Туапсе и ядерные учения над Балтикой
В Минприроды Дагестана прошли обыски после разрушительного наводнения. Следователи выяснили, что чиновники с 2009 года оформляли в собственность землю в русле реки и водоохранных зонах Махачкалы, а потом выдавали разрешения на строительство многоэтажек там. В этих зонах строить капитальные объекты было нельзя.
Во время строительства засыпали русло реки, а это мешало ее очистке и свободному течению. Незаконное строительство могло стать причиной трагических событий.
Напомним, после разрушительных паводков в регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Владимир Путин поручил правительству срочно помочь всем пострадавшим, в том числе тем, чье жилье не было оформлено официально.
Жители Туапсе пожаловались на «нефтяной дождь» после атак беспилотников на морской терминал. В результате налета произошел серьезный пожар. Продукты горения вторые сутки смешиваются с осадками и оседают масляной пленкой на одежде и машинах.
В нескольких районах города концентрация вредных веществ в воздухе превышена в три раза. Вдыхание такого воздуха может привести к поражению бронхов и легких. Местным жителям советуют не выходить на улицу, не открывать открывать окна и носить медицинские маски.
На фоне этого могут развиваться пневмонии, могут развиваться дыхательные недостаточности, которые будут сопровождаться симптомами интоксикации. Ситуация достаточно опасная, потому что через дыхательный путь это все будет проникать внутрь организма.
Волонтеры призывают жителей спасать перепачканных мазутом животных. Птиц и кошек советуют отмывать растительным маслом, чтобы токсины не попали в организм.
Франция и Польша планируют провести ядерные учения над Балтикой. По данным портала Wirtualna Polska, истребители Rafale будут отрабатывать удары по целям в районе Санкт-Петербурга.
Польское Минобороны официально отрицает проведение маневров.
В Кремле заявили, что подобные планы подтверждают стремление Европы к милитаризации и нуклеаризации (т.е. по оснащению региона ядерным оружием).
Что еще интересно: смерть ведущего передачи «Человек и закон» и энергетик от Адама Кадырова
На 65-м году жизни умер бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов. Первый канал сообщил, что у журналиста остановилось сердце.
Пиманов вел правовую передачу более 25 лет, руководил медиахолдингом «Красная звезда» и снял более 100 документальных фильмов. Владимир Путин уже направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким журналиста.
Также глубокие соболезнования семье и близким телеведущего выразил министр обороны Андрей Белоусов.
Алексей Мордашов возглавил новый рейтинг богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Состояние владельца «Северстали» выросло до 37 миллиардов долларов.
Всего за год совокупное состояние 155 российских миллиардеров увеличилось на 71 миллиард долларов, несмотря на высокую ставку ЦБ и санкции.
В первую пятерку богатейших людей страны также вошли Владимир Потанин ($29,7 млрд), Вагит Алекперов ($29,5 млрд), Леонид Михельсон ($28,3 млрд) и Сулейман Керимов ($25,7 млрд).
Адам Кадыров запустил в Чечне собственный бренд энергетических напитков «К-13». Глава республики Рамзан Кадыров попробовал новинку на открытии гипермаркета в Грозном и назвал ее лучшей.
В 2012 году власти Чечни критиковали энергетики и вводили штрафы за их продажу, считая их вредными для общества. Сейчас в России действует федеральный закон, запрещающий продавать такие напитки несовершеннолетним.
Десятилетний Ратмир Гончар из Махачкалы попал в Книгу рекордов России по ходьбе на руках. Мальчик без остановок и помощи преодолел 144 ступени на руках, установив рекорд.
+Это уже пятое достижение парнишки, вписанное в Книгу рекордов России. Ратмир самостоятельно ставит себе цели и тренируется каждый день, совмещая трюки с занятиями борьбой. В ближайшее время мальчик появится в эфире федерального шоу «Удивительные люди».