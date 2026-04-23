Путин объяснил ограничения интернета, «белые списки» расширили, а в Туапсе идут черные дожди. Главное за 23 апреля

Почему об отключениях не сообщают заранее

Президент отметил, что власти должны сообщать жителям о возможных ограничениях, но делать это заранее получается не всегда.

По его словам, широкое оповещение может помешать спецслужбам, так как преступники тоже следят за новостями и могут скорректировать свои планы. Путин считает, что граждан нужно уведомлять о произошедшем «хотя бы по результатам работы».

Путин призвал наладить тесную координацию между силовиками и гражданскими структурами. Он выразил надежду, что силовики будут проявлять профессионализм и учитывать жизненно важные интересы людей.

Нужно дать доступ к «экстренным» сайтам

Глава государства поручил Минцифры и силовым ведомствам проработать механизм бесперебойного доступа к важным сервисам даже в периоды блокировок.

Путин сравнил это с возможностью совершать экстренные звонки по мобильному телефону при нулевом балансе.