«В приоритете — безопасность». Путин впервые прокомментировал сбои в работе интернета и рассказал, что будут делать власти

Президент России Владимир Путин высказался о перебоях в работе интернета. Глава государства объяснил их работой по предотвращению террористических актов.

23 апреля глава государства провел совещание с членами правительства, посвященное развитию Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора. В ходе совещания российский лидер обратил внимание на сбои в работе интернета в российских мегаполисах. По словам Путина, граждане периодически сталкиваются с проблемами в работе интернета.

«Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем, и, конечно, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей, наших детей, близких, каждого из граждан России», — объяснил президент.

Российский лидер добавил, что широкое информирование населения об ограничениях интернета при оперативной работе по предотвращению угроз может нанести ущерб, поскольку в этом случае злоумышленники могут узнать о происходящем и скорректировать свое поведение.

Президент дал поручение по работе одного вида интернет-сервисов

В ходе своего выступления Владимир Путин также дал поручение, связанное с работой наиболее важных для граждан интернет-сервисов.

«Нужно проработать механизм бесперебойной работы жизненно обеспечивающих сервисов. Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих, базовых ограничений, тем более, что такие технологические возможности есть», — сказал президент.

Наряду с этим он призвал обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и чисто гражданскими властными структурами, чтобы находить оптимальные решения. Глава государства также выразил надежду, что и сами правоохранительные органы будут проявлять необходимую изобретательность и высокий профессионализм в своей работе, а также учитывать жизненно важные интересы граждан.

В Кремле назвали условие снятия ограничений в работе интернета в России

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интернет в стране перестанут ограничивать после снятия мер безопасности.

Представитель Кремля отметил, что понимает, что ограничения вызывают у россиян неудобства. «Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — заявил он.

При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента, большинство граждан понимают целесообразность этих мер.

В России пополнили список работающих при ограничениях интернета сайтов

Также сообщалось, что Минцифры пополнило «белый список» сайтов, добавив в него интернет-энциклопедию «Рувики». В список также попали ресурсы добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтерской некоммерческой организации «Дoбpo.pф».

Кроме того, без интернета будут работать сайты Общероссийского народного фронта, российского общества «Знание», клиник «Медси» и «Мать и дитя», Роскачества, Газпромбанка, гипермаркетов «Лента» и «Окей», службы доставки «Достависта» и сети по доставке пиццы «Додо Пицца».

Наконец, в «белые списки» попали ресурсы сервисов каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier, телеканал 360, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал «Соловьев Live», онлайн-СМИ Sport24 и ряд профильных ресурсов, например, платформа кадрового электронного документооборота.

Также Минцифры сообщало, что в «белый список» включили сервисы контроля сахара в крови. Они позволяют получать на смартфоны информацию об этом показателе от персональных медицинских приборов.