16:21, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

В России пополнили список работающих при ограничениях интернета сайтов

Минцифры добавило в «белые списки» сайтов энциклопедию «Рувики»
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минцифры пополнило «белый список» сайтов, добавив в него интернет-энциклопедию «Рувики». О том, что список ресурсов, работающих при ограничениях интернета, расширили, ведомство сообщило в MAX.

Уточняется, что в список также попали ресурсы добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтерской некоммерческой организации «Дoбpo.pф».

Кроме того, без интернета будут работать сайты Общероссийского народного фронта, российского общества «Знание», клиник «Медси» и «Мать и дитя», Роскачества, Газпромбанка, гипермаркетов «Лента» и «Окей», службы доставки «Достависта» и сети по доставке пиццы «Додо Пицца».

Наконец, в «белые списки» попали ресурсы сервисов каршеринга «Делимобиль» и «Белкакар», онлайн-кинотеатр Premier, телеканал 360, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал «Соловьев Live», онлайн-СМИ Sport24 и ряд профильных ресурсов, например, платформа кадрового электронного документооборота.

Ранее Минцифры добавило в «белые списки» сервисы по контролю сахара в крови. В перечень этих ресурсов также попало мобильное приложение «М-Лайн. Дистанционный контроль сахарного диабета».

