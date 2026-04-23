18:11, 23 апреля 2026Культура

Евросоюз ввел санкции против Тимати и директора Эрмитажа

Андрей Шеньшаков
Михаил Пиотровский

Михаил Пиотровский. Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Евросоюз представил 20-й пакет санкций в адрес Российской Федерации. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Известно, что Брюссель утвердил крупнейший за два года пакет ограничений, содержащий 120 новых пунктов. Среди россиян, которые фигурируют в списке, присутствует рэпер и продюсер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что новые санкции не имеют смысла и лишь усугубляют положение Евросоюза.

