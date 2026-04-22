20:20, 22 апреля 2026Экономика

Новые европейские санкции против России назвали бесполезными

Слуцкий: Новые санкции не имеют смысла и лишь усугубляют положение Евросоюза
Вячеслав Агапов

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Новый транш для Украины и пакет санкций против России не имеют смысла и лишь усугубляют экономическое положение Евросоюза (ЕС). Бесполезными назвал ограничения глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, его цитирует ТАСС.

«Очередные санкции ЕС абсолютно бесполезны с точки зрения здравого смысла и лишь усиливают отрицательный эффект бумеранга для экономики еврозоны. Брюссельские бюрократы по-прежнему пытаются торговать русофобией и спонсировать войну "до последнего украинца". Но не для реального достижения мира, а исключительно ради сохранения собственных кресел», — пояснил он.

Депутат также добавил, что Еврокомиссия (ЕК) вычеркнула из пакета полный запрет на транспортировку российской нефти, что обесценивает победу руководителя дипломатии Евросоюза Каи Каллас и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Европейский союз одобрил введение нового 20-го пакета антироссийских санкций. Согласование этих мер стало возможным благодаря снятию вето Венгрии после смены правительства страны.

