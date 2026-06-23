Главное за 23 июня. Возможный запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Путин поручил свести к нулю удары ВСУ по гражданским объектам. Что еще президент сказал про СВО
Российские военные поджимают ВСУ на всех участках боевого соприкосновения, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
Что будет с переговорами по Украине
На встрече Путина спросили об открытом письме украинского лидера Владимира Зеленского, которое тот опубликовал на своем сайте 4 июня.
Зеленский предложил обсудить завершение конфликта на личной встрече. Он утверждал, что Киев готов полностью прекратить огонь на весь период переговоров, а контролировать это могли бы США.
Переговоры, по его словам, могли бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Затем к ним могли бы присоединиться делегации от США и Европы.
Путин заявил, что такие обращения не создают предпосылок для переговоров. Наоборот: они сводятся к тому, чтобы создать «конфликтный потенциал».
Они же постоянно об этом говорят: «Мы хотим личных встреч, хотим личной встречи». Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. Как это понимать? Ну, что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?
Он добавил, что Россия после госпереворота на Украине «восемь лет терпела» и пыталась договориться с киевскими властями. Но потом вынуждена была встать на защиту тех, кто считает себя частью русского мира, добавил Путин.
Путин поручил свести к минимуму последствия атак дронов
ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в РФ, чтобы «раскачать общество» и создать неуверенность в действиях российских военных, сказал Путин. При этом реальную ситуацию на фронте они «выносят за скобки».
Там же [в зоне боевых действий] долбят ребята каждый день, каждый божий день. И мы придем туда, куда нужно.
По словам Путина, Москве по разным каналам прямо говорят, что Киев ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон. На совещании с правительством он поручил «свести к нулю» последствия таких действий. Основная задача лежит на Минобороны, но кабмин тоже должен поучаствовать в этом, подчеркнул глава государства.
Ситуация «непростая, но контролируемая»: что происходит с бензином сейчас и что будет дальше
Правительство примет поправки в законодательство, чтобы стимулировать поставки топлива на внутренний рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. В том числе речь идет про налоговые изменения. Их внесут уже в ближайшие дни.
По его словам, власти разработали комплекс мер, чтобы обеспечить дополнительные поставки топлива, учитывая повышенный спрос в летний сезон.
Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.
Кроме того, власти хотят полностью запретить вывоз дизеля из РФ. Такой запрет уже действует для бензина и авиакеросина.
В Крыму, где с 21 июня приостановили продажу топлива на АЗС для физических и юридических лиц, увеличили лимиты на провоз топлива. С сегодняшнего дня жители и гости республики смогут перевозить по Крымскому мосту до 200 л топлива на одном авто.
Сеть «Нефтьмагистраль» снизила цены после вмешательства антимонопольщиков. Накануне бензин АИ-95 на заправках сети продавали по 99,99 рубля. После корректировки его будут продавать по 79,99 рубля.
Ситуацией на некоторых заправках воспользовались мошенники. Теперь они предлагают «зарезервировать» 20 л бензина через сайты-клоны популярных АЗС. Аферисты обещают, что водителям не придется стоять в очереди — нужно будет только показать QR-код. На самом деле это не более чем развод на деньги.
Что еще важно: ипотечные каникулы для семейных, сорванный теракт и траур в Воронеже
Семьям с двумя детьми будут давать ипотечные каникулы. Послабления этой категории заемщиков сделали на срок до полутора лет, а не на шесть месяцев, как для других. Хотя после полугода каникул размер переплаты по кредиту для них может вырасти.
Пока действуют кредитные каникулы, семьям с двумя и более детьми не будут начислять пени и штрафы, а кредитор не сможет взыскать предмет залога.
Нововведения вступят в силу с 1 сентября, но будут актуальны и для ипотечных договоров, которые заключили до этой даты.
В Пятигорске предотвратили двойной теракт. Его готовили украинские спецслужбы в отношении сотрудников правоохранительных органов, заявили в ФСБ. Исполнительницами должны были стать две женщины — 19-летняя москвичка и ее 47-летняя сообщница.
Одну поймали на подходе к зданию силового ведомства. Вторая должна была устроить взрыв во время работы следователей на месте происшествия. Обе не знали, что их используют как смертниц.
В Воронежской области объявили траур после атак ВСУ. Он продлится три дня — до 25 июня. Украинские военные атаковали столицу региона ракетами 22 июня. Погибли пять человек, несколько десятков пострадали.
В Крыму запретили спортивно-массовые мероприятия. Их приостановили до 1 сентября. Спортсменов не будут отправлять за пределы республики, тренировки для них тоже приостановили.
Что еще интересно: масштабный сбой нейросетей и доступ к госуслугам из-за границы
Госуслуги России станут доступны из-за рубежа. Такую возможность откроют 1 июля. Россияне смогут оформлять сертификаты для электронной подписи и пользоваться государственными услугами через единый портал. Правда, сделать это можно будет не отовсюду. В эксперименте участвуют:
- Армения;
- Вьетнам;
- Индия;
- Индонезия;
- Казахстан;
- Киргизия;
- Китай;
- Малайзия;
- ОАЭ;
- Сербия;
- Турция;
- Узбекистан.
Эксперимент продлится до конца 2027 года.
У части россиян перестал работать Twitch. За сутки на работу платформы пожаловались больше двух тысяч пользователей из разных регионов. У кого-то видео грузятся слишком медленно, а кто-то не сможет посмотреть их совсем, остальные функции при этом работают. Роскомнадзор заверил, что не блокировал доступ к сервису.
У ChatGPT и Claude случился масштабный сбой. Нейросети компании OpenAI начали сбоить примерно в 15:45 мск, а к 17:30 количество жалоб достигло пика. Позже сервисы заработали у большей части пользователей. Зато россияне начали жаловаться на проблемы с китайской нейросетью DeepSeek.