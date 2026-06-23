Главное за 23 июня. Возможный запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей

Зеленский предложил обсудить завершение конфликта на личной встрече. Он утверждал, что Киев готов полностью прекратить огонь на весь период переговоров, а контролировать это могли бы США.

Переговоры, по его словам, могли бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Затем к ним могли бы присоединиться делегации от США и Европы.