Что происходит
23 июня 2026, 16:14

Главное за 23 июня. Возможный запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей

Главное за 23 июня. Возможный запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Президент РФ Владимир Путин поручил свести к минимуму последствия атак дронов на российские регионы. Ход СВО он оценил словами «мы придем туда, куда нужно». В правительстве рассказали, как собираются обеспечивать страну топливом: НПЗ заработали на полную мощность, а власти обдумывает запрет на вывоз «дизеля» из страны. Еще в нашем вечернем дайджесте: родителям дадут ипотечные каникулы (но не всем), россиянам откроют доступ к «Госуслугам» за границей (но не везде), а в Крыму запретят спортивные мероприятия и тренировки.

Путин поручил свести к нулю удары ВСУ по гражданским объектам. Что еще президент сказал про СВО

Российские военные поджимают ВСУ на всех участках боевого соприкосновения, сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.

Что будет с переговорами по Украине

На встрече Путина спросили об открытом письме украинского лидера Владимира Зеленского, которое тот опубликовал на своем сайте 4 июня.

Что Зеленский написал Путину

Зеленский предложил обсудить завершение конфликта на личной встрече. Он утверждал, что Киев готов полностью прекратить огонь на весь период переговоров, а контролировать это могли бы США.

Переговоры, по его словам, могли бы пройти в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Затем к ним могли бы присоединиться делегации от США и Европы.

Путин заявил, что такие обращения не создают предпосылок для переговоров. Наоборот: они сводятся к тому, чтобы создать «конфликтный потенциал».

Они же постоянно об этом говорят: «Мы хотим личных встреч, хотим личной встречи». Ну и что? А через три дня удар по Старобельску. Как это понимать? Ну, что же здесь, какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?

Владимир Путин

Он добавил, что Россия после госпереворота на Украине «восемь лет терпела» и пыталась договориться с киевскими властями. Но потом вынуждена была встать на защиту тех, кто считает себя частью русского мира, добавил Путин.

Путин поручил свести к минимуму последствия атак дронов

ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре в РФ, чтобы «раскачать общество» и создать неуверенность в действиях российских военных, сказал Путин. При этом реальную ситуацию на фронте они «выносят за скобки».

Там же [в зоне боевых действий] долбят ребята каждый день, каждый божий день. И мы придем туда, куда нужно.

Владимир Путин

По словам Путина, Москве по разным каналам прямо говорят, что Киев ударами хочет повлиять на энергоресурсы и туристический сезон. На совещании с правительством он поручил «свести к нулю» последствия таких действий. Основная задача лежит на Минобороны, но кабмин тоже должен поучаствовать в этом, подчеркнул глава государства.

Ситуация «непростая, но контролируемая»: что происходит с бензином сейчас и что будет дальше

Правительство примет поправки в законодательство, чтобы стимулировать поставки топлива на внутренний рынок, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. В том числе речь идет про налоговые изменения. Их внесут уже в ближайшие дни.

По его словам, власти разработали комплекс мер, чтобы обеспечить дополнительные поставки топлива, учитывая повышенный спрос в летний сезон.

Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая.

Александр Новак

Все российские нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, а нефтяные компании — объемы поставок топлива в регионы, сообщил вице-премьер.

Кроме того, власти хотят полностью запретить вывоз дизеля из РФ. Такой запрет уже действует для бензина и авиакеросина.

В Крыму, где с 21 июня приостановили продажу топлива на АЗС для физических и юридических лиц, увеличили лимиты на провоз топлива. С сегодняшнего дня жители и гости республики смогут перевозить по Крымскому мосту до 200 л топлива на одном авто.

Сеть «Нефтьмагистраль» снизила цены после вмешательства антимонопольщиков. Накануне бензин АИ-95 на заправках сети продавали по 99,99 рубля. После корректировки его будут продавать по 79,99 рубля.

Ситуацией на некоторых заправках воспользовались мошенники. Теперь они предлагают «зарезервировать» 20 л бензина через сайты-клоны популярных АЗС. Аферисты обещают, что водителям не придется стоять в очереди — нужно будет только показать QR-код. На самом деле это не более чем развод на деньги.

Больше полезных знаний
Россияне будут заправляться бензином с показателями Евро-3. Что это значит: объясняем за 60 секунд

Что еще важно: ипотечные каникулы для семейных, сорванный теракт и траур в Воронеже

Семьям с двумя детьми будут давать ипотечные каникулы. Послабления этой категории заемщиков сделали на срок до полутора лет, а не на шесть месяцев, как для других. Хотя после полугода каникул размер переплаты по кредиту для них может вырасти.

Пока действуют кредитные каникулы, семьям с двумя и более детьми не будут начислять пени и штрафы, а кредитор не сможет взыскать предмет залога.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября, но будут актуальны и для ипотечных договоров, которые заключили до этой даты.

Больше полезных знаний
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года

В Пятигорске предотвратили двойной теракт. Его готовили украинские спецслужбы в отношении сотрудников правоохранительных органов, заявили в ФСБ. Исполнительницами должны были стать две женщины — 19-летняя москвичка и ее 47-летняя сообщница.

Одну поймали на подходе к зданию силового ведомства. Вторая должна была устроить взрыв во время работы следователей на месте происшествия. Обе не знали, что их используют как смертниц.

В Воронежской области объявили траур после атак ВСУ. Он продлится три дня — до 25 июня. Украинские военные атаковали столицу региона ракетами 22 июня. Погибли пять человек, несколько десятков пострадали.

В Крыму запретили спортивно-массовые мероприятия. Их приостановили до 1 сентября. Спортсменов не будут отправлять за пределы республики, тренировки для них тоже приостановили.

Что еще интересно: масштабный сбой нейросетей и доступ к госуслугам из-за границы

Госуслуги России станут доступны из-за рубежа. Такую возможность откроют 1 июля. Россияне смогут оформлять сертификаты для электронной подписи и пользоваться государственными услугами через единый портал. Правда, сделать это можно будет не отовсюду. В эксперименте участвуют:

  • Армения;
  • Вьетнам;
  • Индия;
  • Индонезия;
  • Казахстан;
  • Киргизия;
  • Китай;
  • Малайзия;
  • ОАЭ;
  • Сербия;
  • Турция;
  • Узбекистан.

Эксперимент продлится до конца 2027 года.

У части россиян перестал работать Twitch. За сутки на работу платформы пожаловались больше двух тысяч пользователей из разных регионов. У кого-то видео грузятся слишком медленно, а кто-то не сможет посмотреть их совсем, остальные функции при этом работают. Роскомнадзор заверил, что не блокировал доступ к сервису.

У ChatGPT и Claude случился масштабный сбой. Нейросети компании OpenAI начали сбоить примерно в 15:45 мск, а к 17:30 количество жалоб достигло пика. Позже сервисы заработали у большей части пользователей. Зато россияне начали жаловаться на проблемы с китайской нейросетью DeepSeek.

Больше полезных знаний
Глупость как новый способ все успеть. Что такое «дебилмаксинг» и как он помогает бороться с прокрастинацией
Граф Кардиган, мистер Гарнир и другие. Догадайтесь, какие слова произошли от фамилий
Россиян втягивают в преступные схемы под видом безобидного съема жилья. Что такое аренда под VoIP и как с ее помощью вас подставляют мошенники