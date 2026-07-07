Главное за 7 июля. С России сняли спортивные санкции, Кремль ответил на «мирные заявления» Киева, а Госдума приняла новые законы
В Кремле ответили на заявление главы офиса Зеленского о «завершении боевых действий»
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) допустил завершение боевых действий в зоне СВО в 2026 году.
«Мирный процесс не прекращен, он лишь замедлился. Однако никаких территориальных компромиссов не будет», — заявил Буданов в интервью украинским СМИ.
Он добавил, что для разрядки в отношениях между Москвой и Киевом нужна «максимализация эскалации», после которой «можно будет продолжить диалог».
Кроме того, он предположил, что Украина и Россия смогут уже через 10 лет полностью возобновить нормальные отношения.
Также 7 июля на тему завершения украинского конфликта высказался президент США Дональд Трамп. По его словам, обе стороны хотят заключить сделку, и он надеется скоро уладить этот вопрос.
Как отреагировали в Кремле
Российские власти слова Буданова прокомментировали сдержанно. Пока готовности к миру со стороны Киева Москва не видит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Поэтому ВС РФ продолжают двигаться вперед, добавил он.
Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает контакты с США по украинскому вопросу и открыта к возможным мирным переговорам.
Словами о «максимализации эскалации» Киев пытается усилить свою позицию на переговорах, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Однако ситуация на фронте остается для украинской армии тяжелой: она теряет не просто населенные пункты, а целые рубежи, заявил парламентарий.
Что происходит с топливом в России: новые меры правительства, смягчение ограничений в Петербурге и запрет от Японии
Вице-премьер Александр Новак на совещании назвал ситуацию с топливом напряженной. Кабмин рассматривает допмеры, чтобы насытить внутренний рынок.
Особое внимание планируют уделить снабжению южных регионов, Сибири и Дальнего Востока. Нефтяным компаниям поручили нарастить поставки бензина. А ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия правительства по регулированию топливного рынка.
Федеральная антимонопольная служба возьмет под контроль цены на бензин и дизель для аграриев. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил ведомству пресекать завышение цен на топливо в опте и рознице во время уборочной кампании.
Минсельхоз и Минэнерго ежедневно проверяют поставки ГСМ. Патрушев подчеркнул: уборочная кампания уже началась в 16 регионах, поэтому сельхозтехника не должна остаться без горючего.
Ранее СМИ сообщали, что на юге страны уборочная кампания задержалась на одну-две недели из-за погоды — сначала было прохладно, а потом начались дожди. На это наложились и трудности с топливом, констатировали эксперты.
В Ленобласти планируют разрешить отпуск автомобильного бензина в металлические канистры. Экономический блок региона обратился к владельцам заправок с просьбой наливать топливо в сертифицированные канистры объемом до 10 л.
В администрации губернатора Александра Дрозденко сообщили, что ажиотаж на АЗС снижается, а логистические компании восстанавливают регулярные поставки.
Резкое завышение цен УФАС фиксирует только на отдельных несетевых заправках.
Япония полностью запретила поставки в Россию любого вида топлива, включая авиационный керосин. Министр экономики Ресэй Акадзава заявил, что Токио соблюдает санкции G7 и не допустит обхода ограничений.
Ранее СМИ писали о якобы «планах» России импортировать партию японского авиакеросина через Южную Корею. Москва официально не подтверждала такие переговоры.
В России набирает популярность тренд дарить молодоженам бензин вместо денег. В соцсетях завирусилась шуточная памятка для гостей: близкие родственники должны подарить молодоженам полный бак топлива, а коллеги — оплатить символическую заправку.
На фоне новостей о ремонтах НПЗ в интернете также выросло число запросов о способах приготовить бензин дома. Но химики предупреждают: из этого ничего не выйдет, только здоровью навредите.
Даже если на выходе и удастся получить жидкость, то есть смесь непонятных углеводородов, это будет не бензин, а агрессивный деготь с непредсказуемым составом.
Новые законы: жилищные выплаты вдовам сирот-бойцов СВО, соцгарантии для Героев России и правила развития ИИ
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о жилищных выплатах вдовам и вдовцам погибших участников СВО из числа сирот. Закон устранит правовую коллизию: раньше после гибели военного-сироты его семью исключили из очереди на жилье.
Новые правила позволят супругам бойцов, которые не вступили в повторный брак, вне очереди получить деньги на покупку квартиры или погашение ипотеки. Льготой смогут воспользоваться семьи призывников, мобилизованных, контрактников и добровольцев.
Депутаты расширили социальные гарантии для Героев России и семей ветеранов внутренних дел. Закон закрепляет право детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы на первоочередной прием в государственные школы и детские сады по месту жительства.
Родственники сотрудников МВД, получивших инвалидность I или II группы, теперь смогут брать отпуск одновременно с ними.
Выплаты за поствакцинальные осложнения автоматически переведут в беззаявительный порядок. По принятому Госдумой закону освобождает Соцфонд будет автоматически назначать пособия и компенсации. Медицинские сведения он возьмет из единой цифровой платформы. С 1 января 2027 года почетным донорам также автоматически начнут начислять ежегодную выплату.
Кроме того, Госдума упростила получение социуслуг для ветеранов боевых действий с инвалидностью.
Госдума приняла в первом чтении рамочный законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Вот главное из проекта:
**Вводятся два статуса ИИ: суверенная модель — полностью разрабатывается и контролируется российским юрлицом в России; национальная — разрабатывается в РФ, но допускается использование зарубежных компонентов по открытой лицензии.
Данные обеих моделей должны быть локализованы в России, запросы пользователей и ответы пользователей должны обрабатываться в отечественных центрах.
Разработчики суверенных и национальных моделей смогут претендовать на господдержку — финансовую, имущественную и т.п. Планируется упростить доступ таких разработчиков к данным из федеральных информационных систем для обучения.
Суверенные и национальные модели смогут обучаться на материалах, защищенных авторским правом. Это не будет считаться нарушением, если разработчик правомерно получил экземпляр или материал был в открытом доступе.
Пользователи соцсетей смогут размещать предупреждение, что они создали аудио- или визуальный контент с помощью ИИ. Владельцы соцсетей обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки.
Законопроект закрепляет за президентом право утверждать Национальную стратегию развития ИИ, а за правительством — координировать деятельность ведомств и определять меры поддержки.
МВД получило полномочия утверждать перечень профессий для квалифицированных мигрантов. Раньше это была прерогатива Минтруда. Ведомство будет самостоятельно определять списки дефицитных специальностей, которые дают иностранным специалистам право получить вид на жительство по упрощенной схеме.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что передача этих функций МВД усилит госконтроль в сфере трудовой миграции и поможет “навести порядок в отрасли”.
Что еще важно: МОК снял санкции с россиян, а отдельной платы за международный интернет не будет
Международный олимпийский комитет (МОК) снял санкции с российских спортсменов. Организация отменила рекомендации об ограничениях в отношении россиян для всехмеждународных федерации и организаторов турниров. Теперь они не обязаны запрещать российским спортсменам участвовать в состязаниях или мешать им выступать под своим флагом.
Более того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Связанно это с тем, что в ОКР больше не состоят спортивные организации из новых регионов РФ, и комитет не проводит в них мероприятия.
В России не будут вводить отдельную плату за иностранный интернет-трафик, сообщил замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, ведомство даже не рассматривает такую инициативу.
В апреле 2026-го о возможном введении отдельной платы за международный интернет-трафик писали СМИ. Ее якобы планировали взимать за превышение месячного лимита в 15 ГБ, утверждали источники.
Отдых в Турции для россиян сильно подешевел, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Скидки на проживание в отелях страны в среднем сейчас достигают 20%. Это связывают со слабым спросом со стороны европейцев из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом в АТОР предупредили, что цены вряд ли упадут еще ниже из-за больших расходов турецких гостиниц.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2120 пунктов. Это произошло впервые с декабря 2022 года. По данным площадки, утром индекс упал до 2 117,5 пункта (3,49%), но уже днем замедлил снижение и находился на отметке 2 135,01 пункта (-2,69%). Ключевая причина – геополитика. Обострение риторики вокруг конфликта на Украине (см. выше) «напрямую давят на аппетит к риску», отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Россиянам хотят разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья. Проект соответствующего закона уже внесли в Госдуму на рассмотрение. Депутаты считают, что это поможет тысячам семей улучшить условия жизни детей. Особенно если нет возможности купить новую квартиру. Ремонт смогут делать специализированные организации или индивидуальные предприниматели по договору подряда.
Что еще интересно: наказание русских руферов в США, приговор Монеточке* и мерч с Лукашенко
Российским руферам Ангелине Николау и Ивану Кузнецову грозит до 20 лет тюрьмы в США. Прокуратура Манхэттена предъявила им восемь уголовных обвинений после подъема на 443-метровый шпиль Эмпайр-стейт-билдинг.
Молодые люди тайно остались в небоскребе на ночь, взломали замок и вывесили на антенне пацифистский баннер. На обратном пути Кузнецов сделал Николау предложение, после чего пару сразу задержала полиция Нью-Йорка.
Суд в Москве заочно приговорил певицу Монеточку (внесена Минюстом в реестр иноагентов) к одному году лишения свободы. Елизавету Гырдымову признали виновной в уклонении от обязанностей иноагента.
Еще суд на три года запретил артистке вести Telegram-каналы и администрировать сайты. Ранее защита пыталась обжаловать решение о заочном аресте певицы, но суд отклонил апелляцию.
В Белоруссии запустили продажи праздничного мерча к Году женщины с рисунком Александра Лукашенко.
На эскизе президент поднимает бокал, а ниже размещена его цитата: «Женщина — главное! Как она скажет, так и должно быть!». Ранее белорусский лидер официально объявил 2026 год Годом белорусской женщины.
Стоимость потребительской корзины россиян почти достигла 9000 рублей. Аналитики платформ «Еврокредит.ру» и «Выберу.ру» подсчитали, что с начала года продуктовый набор подорожал на 4%.
*Елизавета Гырдымова (Монеточка) внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
- 38% — овощи и фрукты;
- 24% — мясо и птица;
- 15% — молочные продукты;
- 10% — хлеб и крупы;
- 8% — рыба и морепродукты;
- 5% — сахар, масло, специи.