Главное за 7 июля. С России сняли спортивные санкции, Кремль ответил на «мирные заявления» Киева, а Госдума приняла новые законы

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о жилищных выплатах вдовам и вдовцам погибших участников СВО из числа сирот. Закон устранит правовую коллизию: раньше после гибели военного-сироты его семью исключили из очереди на жилье.

Новые правила позволят супругам бойцов, которые не вступили в повторный брак, вне очереди получить деньги на покупку квартиры или погашение ипотеки. Льготой смогут воспользоваться семьи призывников, мобилизованных, контрактников и добровольцев.

Депутаты расширили социальные гарантии для Героев России и семей ветеранов внутренних дел. Закон закрепляет право детей Героев России и полных кавалеров ордена Славы на первоочередной прием в государственные школы и детские сады по месту жительства.

Родственники сотрудников МВД, получивших инвалидность I или II группы, теперь смогут брать отпуск одновременно с ними.

Выплаты за поствакцинальные осложнения автоматически переведут в беззаявительный порядок. По принятому Госдумой закону освобождает Соцфонд будет автоматически назначать пособия и компенсации. Медицинские сведения он возьмет из единой цифровой платформы. С 1 января 2027 года почетным донорам также автоматически начнут начислять ежегодную выплату.

Кроме того, Госдума упростила получение социуслуг для ветеранов боевых действий с инвалидностью.

Госдума приняла в первом чтении рамочный законопроект о поддержке технологий искусственного интеллекта. Вот главное из проекта:

**Вводятся два статуса ИИ: суверенная модель — полностью разрабатывается и контролируется российским юрлицом в России; национальная — разрабатывается в РФ, но допускается использование зарубежных компонентов по открытой лицензии.

Данные обеих моделей должны быть локализованы в России, запросы пользователей и ответы пользователей должны обрабатываться в отечественных центрах.

Разработчики суверенных и национальных моделей смогут претендовать на господдержку — финансовую, имущественную и т.п. Планируется упростить доступ таких разработчиков к данным из федеральных информационных систем для обучения.

Суверенные и национальные модели смогут обучаться на материалах, защищенных авторским правом. Это не будет считаться нарушением, если разработчик правомерно получил экземпляр или материал был в открытом доступе.

Пользователи соцсетей смогут размещать предупреждение, что они создали аудио- или визуальный контент с помощью ИИ. Владельцы соцсетей обязаны обеспечить техническую возможность такой маркировки.

Законопроект закрепляет за президентом право утверждать Национальную стратегию развития ИИ, а за правительством — координировать деятельность ведомств и определять меры поддержки.

МВД получило полномочия утверждать перечень профессий для квалифицированных мигрантов. Раньше это была прерогатива Минтруда. Ведомство будет самостоятельно определять списки дефицитных специальностей, которые дают иностранным специалистам право получить вид на жительство по упрощенной схеме.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что передача этих функций МВД усилит госконтроль в сфере трудовой миграции и поможет “навести порядок в отрасли”.