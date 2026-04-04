04 апреля 2026, 07:17

Иран обратился к России, аборты полностью запрещать не будут, а шоколад может исчезнуть. Что нового к утру 4 апреля

Тегеран просит Москву заблокировать резолюцию ООН по Ормузскому проливу. Документ разрешает другим странам применять оборонительные меры для открытия судоходства там. В России между тем планируют изменить порядок назначения больничных, а мир рискует остаться без шоколада. Эти и другие важные и интересные новости собрали в утреннем дайджесте 4 апреля.

Иран обратился к России с просьбой по Ормузскому проливу

Тегеран просит Москву не допустить принятия резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, которую предложил Бахрейн. Он вместе с ОАЭ предлагает дать мандат операциям по восстановлению судоходства в регионе.

Глава российского МИД Сергей Лавров говорил ранее, что резолюция предусматривает, что для этого можно будет применять «все необходимые оборонительные меры».

Дипломатический источник в Иране заявил, что принятие резолюции «только усложнит ситуацию».

Россия, Франция и Китай блокируют этот документ.

При атаке дронов на Ростовскую область погиб человек и загорелся иностранный сухогруз

Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 4 апреля. В Таганроге в результате один человек погиб, пострадали трое местных жителей и один иностранец, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшие получили серьезные ранения; по оценкам медиков, состояние троих тяжелое.

В России захотели поменять порядок назначения больничных и декретных

С 1 июля в России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Соцфонд сможет рассчитывать их без обращения к работодателю, если будет располагать нужной информацией.

На практике это будет выглядеть так: страхователь размещает сведения о страховом стаже и днях освобождения от работы по запросу Соцфонда. Тот проверяет лицевой счет и внутренние данные.

Если информации достаточно, запрос к работодателю не направляется. Если чего-то не хватает, фонд формирует адресный запрос и работодатель размещает недостающие сведения в течение трех рабочих дней.

Это не новая модель, а донастройка той, которая уже работает несколько лет, пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин. Она убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов к страхователям. Минтруд вынес документ на общественное обсуждение.

Матвиенко заявила, что в России не будут запрещать аборты

Решение о прерывании беременности должно всегда оставаться за женщиной, государство не имеет права запрещать ей это, заявила спикер Совфеда в эфире программы «60 минут».

Государство не имеет права кому-либо запрещать касаемо частной жизни. И я уверена, что запретов как таковых не будет — и, чтобы женщины не волновались, право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной.

Валентина Матвиенко

При этом она отметила, что власть, церковь, общество и медики «должны сделать все, чтобы отговорить от этого очень такого серьезного шага в жизни, о котором она потом всю жизнь может жалеть». Но если это окончательное решение, то женщина должна иметь на него право, заключила Матвиенко.

В России появился новый ГОСТ на спирт

Спирт будет делиться на два вида — «Классический», в котором этилового спирта не менее 96%, и «Ультра», в котором его более 96,3%. При этом содержание метилового спирта минимизировано.

Кроме того, спирт теперь можно будет производить только из отечественного сырья.

Новые правила заработают с 15 апреля.

Российские ученые нашли новый оазис в Антарктиде

Географический объект находится на мысе Беркс. Раньше его считали обычной скалой, но потом исследователи из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ подробно изучили озера в этом районе, и оказалось, что это вовсе не скала, а «устойчивое целостное образование».

Оазис покрыт горами и долинами. Свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 кв. км. Среднегодовая температура там примерно –12 градусов. На оазисе обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие птицы.

Новый объект на карте решили назвать в честь полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Будрецкого.

В мире может полностью исчезнуть шоколад

Центр мирового производства какао-бобов — основного компонента шоколада — находится в Западной Африке и странах Латинской Америки. Однако они рискуют потерять большую часть пригодных для его выращивания земель из-за климатических условий: экстремальной жары, засухи, пожаров и болезни растений.

Если ситуация не улучшится, к 2025 году шоколад вообще может пропасть с рынков, предупреждает Green Economy Coalition.

Но все еще можно исправить. Например, начать выращивать какао в тени более высоких деревьев, говорят эксперты организации.

