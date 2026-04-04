Иран обратился к России, аборты полностью запрещать не будут, а шоколад может исчезнуть. Что нового к утру 4 апреля

С 1 июля в России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Соцфонд сможет рассчитывать их без обращения к работодателю, если будет располагать нужной информацией.

На практике это будет выглядеть так: страхователь размещает сведения о страховом стаже и днях освобождения от работы по запросу Соцфонда. Тот проверяет лицевой счет и внутренние данные.

Если информации достаточно, запрос к работодателю не направляется. Если чего-то не хватает, фонд формирует адресный запрос и работодатель размещает недостающие сведения в течение трех рабочих дней.

Это не новая модель, а донастройка той, которая уже работает несколько лет, пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин. Она убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов к страхователям. Минтруд вынес документ на общественное обсуждение.