Иран обратился к России, аборты полностью запрещать не будут, а шоколад может исчезнуть. Что нового к утру 4 апреля
Иран обратился к России с просьбой по Ормузскому проливу
Тегеран просит Москву не допустить принятия резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливу, которую предложил Бахрейн. Он вместе с ОАЭ предлагает дать мандат операциям по восстановлению судоходства в регионе.
Глава российского МИД Сергей Лавров говорил ранее, что резолюция предусматривает, что для этого можно будет применять «все необходимые оборонительные меры».
Дипломатический источник в Иране заявил, что принятие резолюции «только усложнит ситуацию».
Россия, Франция и Китай блокируют этот документ.
При атаке дронов на Ростовскую область погиб человек и загорелся иностранный сухогруз
Украинские беспилотники атаковали регион в ночь на 4 апреля. В Таганроге в результате один человек погиб, пострадали трое местных жителей и один иностранец, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Пострадавшие получили серьезные ранения; по оценкам медиков, состояние троих тяжелое.
В России захотели поменять порядок назначения больничных и декретных
С 1 июля в России может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Соцфонд сможет рассчитывать их без обращения к работодателю, если будет располагать нужной информацией.
На практике это будет выглядеть так: страхователь размещает сведения о страховом стаже и днях освобождения от работы по запросу Соцфонда. Тот проверяет лицевой счет и внутренние данные.
Если информации достаточно, запрос к работодателю не направляется. Если чего-то не хватает, фонд формирует адресный запрос и работодатель размещает недостающие сведения в течение трех рабочих дней.
Это не новая модель, а донастройка той, которая уже работает несколько лет, пояснил депутат Госдумы Алексей Говырин. Она убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов к страхователям. Минтруд вынес документ на общественное обсуждение.
Матвиенко заявила, что в России не будут запрещать аборты
Решение о прерывании беременности должно всегда оставаться за женщиной, государство не имеет права запрещать ей это, заявила спикер Совфеда в эфире программы «60 минут».
Государство не имеет права кому-либо запрещать касаемо частной жизни. И я уверена, что запретов как таковых не будет — и, чтобы женщины не волновались, право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной.
При этом она отметила, что власть, церковь, общество и медики «должны сделать все, чтобы отговорить от этого очень такого серьезного шага в жизни, о котором она потом всю жизнь может жалеть». Но если это окончательное решение, то женщина должна иметь на него право, заключила Матвиенко.
В России появился новый ГОСТ на спирт
Спирт будет делиться на два вида — «Классический», в котором этилового спирта не менее 96%, и «Ультра», в котором его более 96,3%. При этом содержание метилового спирта минимизировано.
Кроме того, спирт теперь можно будет производить только из отечественного сырья.
Новые правила заработают с 15 апреля.
Российские ученые нашли новый оазис в Антарктиде
Географический объект находится на мысе Беркс. Раньше его считали обычной скалой, но потом исследователи из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с учеными Арктического и Антарктического НИИ подробно изучили озера в этом районе, и оказалось, что это вовсе не скала, а «устойчивое целостное образование».
Оазис покрыт горами и долинами. Свободная ото льда зона занимает порядка 2,2 кв. км. Среднегодовая температура там примерно –12 градусов. На оазисе обитают пингвины, тюлени, антарктические буревестники и другие птицы.
Новый объект на карте решили назвать в честь полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Будрецкого.
В мире может полностью исчезнуть шоколад
Центр мирового производства какао-бобов — основного компонента шоколада — находится в Западной Африке и странах Латинской Америки. Однако они рискуют потерять большую часть пригодных для его выращивания земель из-за климатических условий: экстремальной жары, засухи, пожаров и болезни растений.
Если ситуация не улучшится, к 2025 году шоколад вообще может пропасть с рынков, предупреждает Green Economy Coalition.
Но все еще можно исправить. Например, начать выращивать какао в тени более высоких деревьев, говорят эксперты организации.