Иран обратился к России с просьбой по Ормузскому проливу. О чем попросил Тегеран и почему?

Иран попросил Россию заблокировать резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу

Иран обратился к России с просьбой не допустить, чтобы резолюция Бахрейна по Ормузскому проливу была принята. Об этом заявил дипломатический источник в Исламской Республике.

«Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию», — пояснил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи также заявил, что принятие резолюции усложнит ситуацию на Ближнем Востоке. По его словам, данный шаг не решит проблему, а, напротив, лишь станет ее частью.

Согласно информации газеты Financial Times, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) работают над резолюцией, которая предоставит мандат операциям по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

Лавров рассказал о содержании проекта резолюции по Ормузскому проливу

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров сообщил, что проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по Ормузскому проливу содержит пункт об оборонительных мерах.

Центральным пунктом этой резолюции является параграф, который уполномочивает все заинтересованные государства, будь то в национальном качестве или в составе объединенной коалиции, применять все необходимые меры для того, чтобы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. В ходе переговоров там добавили «все необходимые оборонительные меры» Сергей Лавров министр иностранных дел России

Лавров указал, что текущую редакцию резолюции по Ормузскому проливу могут использовать в двух целях: для намеренного срыва переговорного процесса, либо для того, чтобы придать легитимность агрессивным действиям против Ирана.

Три страны заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу

По данным дипломата и высокопоставленного представителя ООН, Франция, Китай и Россия блокируют резолюцию Совета Безопасности, которая позволила бы применить силу для открытия Ормузского пролива.

Утверждается, что Москва, Пекин и Париж «фактически сорвали» попытку арабских стран добиться от Совбеза ООН разрешения на военные действия против Ирана с целью возобновления работы Ормузского пролива, указав, что они выступают против любых формулировок, разрешающих применение силы.

Отмечается, что разногласия возникли не только среди постоянных членов с правом вето, но и среди непостоянных участников Совета Безопасности ООН. Проект документа уже перерабатывался несколько раз и в настоящее время находится в четвертой редакции.