Иран опроверг переговоры с США, экспорт бензина могут запретить, а за коммуналку хотят платить кешбек. Главное за 25 марта
Иран опроверг рассказы Трампа о том, что ведет с США переговоры о мире
25 марта в ответ на заявления Трампа о том, что Тегеран якобы ведет переговоры с Вашингтоном, официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что сейчас у Ирана нет контактов с США. По его словам, переговоров просят сами Соединенные Штаты — через страны-посредники.
Кроме того, Тегеран, по данным источников иранского телеканала Press TV, отклонил 15-пунктный мирный план США, подразумевавший отказ Ирана от ядерного оружия и демонтаж части ядерной инфраструктуры. Однако факт существования такого плана официально так и не был подтвержден.
К информации о плане отнеслись скептически даже в России: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вокруг иранского урегулирования распространяется много ложных сообщений.
Помимо прочего, власти Ирана также отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что Израилю и Штатам якобы удалось уничтожить ракетный потенциал республики.
Трамп неоднократно заявлял, что все ракеты и мирный ядерный потенциал Ирана уничтожены и что ракетных баз нет, но на деле каждую ночь сотни ракет запускались в сторону Израиля и американских баз в регионе.
Словно в подтверждение слов Хазрати, днем в среду израильские военные сообщили об очередном запуске ракет в сторону еврейского государства.
На фоне продолжающегося конфликта вышло интервью главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси итальянским журналистам, в котором он заявил, что переговоры между США и Ираном могут пройти в Пакистане 28–29 марта, а обсуждать на них будут не только ядерную сделку, но и ситуацию в регионе в целом. По данным Reuters, площадкой для диалога может стать и Турция.
Тем не менее в Белом доме утверждают, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана пока продолжается, хотя американские дипломаты и открыты к возможности переговоров.
В России начали обсуждать полный запрет на экспорт бензина
Возвращение полного запрета на продажу бензина за рубеж обсудят 27 марта правительство и представители топливного рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Отмечается, что пока у чиновников нет единого мнения по поводу ограничений, однако запрет экспорта, по их мнению, может помочь выровнять ситуацию с ценами на топливо: они растут из-за сезонного спроса и мирового энергокризиса, причиной которого стал конфликт на Ближнем Востоке.
Нам нужно всем вместе, энергетическим компаниям, Министерству энергетики, правительству, в кратчайшие сроки для обеспечения надежного внутреннего рынка, стабильного обеспечения, неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые позволили бы решить эту задачу.
Запрет экспорта может стать одним из таких механизмов, но не единственным, предполагают в кабмине.
Какие ограничения на экспорт бензина действуют сейчас
Запрет на экспорт продлевался в конце декабря 2025 года до конца февраля 2026-го. Ограничительная мера распространялась на всех экспортеров. В конце января власти сняли ограничения для производителей, но сохранили запрет на продажу за рубеж для трейдеров, нефтебаз и ряда других организаций.
А 19 марта Минэнерго допустило возвращение полного запрета на экспорт бензина.
Украинские дроны массово атаковали Ленинградскую область. Что происходит в регионе
В ночь на 25 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 389 украинских беспилотников над российской территорией — это самая масштабная атака с весны 2025 года, сообщило Минобороны РФ.
Главный удар пришелся на Ленинградскую область. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, над областью сбили 56 БПЛА.
- В порту Усть-Луга — крупнейшем балтийском нефтяном терминале — случился пожар. Ранее на нем остановили работу из-за атаки дронов.
- В Кронштадте дроны повредили несколько жилых домов, но пострадавших нет.
- Очевидцы видели беспилотники в районе Выборга.
По данным СМИ, беспилотники запускали из Черниговской и Житомирской областей Украины небольшими партиями в несколько заходов. В атаке использовали дроны двух типов: FP-1 и «Лютый», которые могут преодолевать до 1000–1200 км.
Туристы отказываются от поездок на Ближний Восток и жестоко страдают на Кубе: как отдыхают сейчас россияне
Российские туристы начали отказываться от поездок на Ближний Восток не только на март, но уже и на апрель. Ситуация в регионе безопасней не становится, поэтому россияне не хотят рисковать ради купленных путевок в ОАЭ, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию.
Тем не менее сдавать путевки большинство туристов не спешит.
предпочитает перебронировать тур, а не возвращать деньги.
Но такое решение объясняется легко.
Использование ФПО (фонда персональной ответственности), к которому туроператорам разрешило прибегнуть правительство РФ, значительно увеличивает сроки: формирование реестра занимает до шести месяцев, после чего на выплаты отводится еще до 60 рабочих дней. На практике это означает, что часть туристов может получить деньги только к декабрю 2026 года.
Теперь из доступных популярных вариантов у россиян остались Египет, Турция и Таиланд.
А вот тех, кто выбрал для отдыха Кубу, ждут проблемы другого рода. Из-за американской блокады на острове случаются тотальные блэкауты, да и в остальное время электричество подают нестабильно.
Ни в отелях, ни в частных домах нет возможности включить кондиционеры или даже вентиляторы. Кубинская жара и духота становятся серьезным испытанием для россиян.
Что еще важно: кешбэк на коммуналку, штрафы за рекламу в Telegram, смертельные рехабы и другое
Кешбэк до 10% нужно ввести для россиян, которые оплачивают коммунальные счета полностью и без просрочек на протяжение года. Возврат при этом предлагается начислять, уменьшая последующие платежи.
Таким образом вице-спикер Госдумы Борис Чернышов хочет простимулировать россиян платить за ЖКУ вовремя и сократить в итоге количество должников в России. А еще вернуть хотя бы часть из 415 млрд рублей, которые задолжали за коммуналку россияне.
Особенно такая инициатива будет полезна в регионах-рекордсменах по долгам. Например, на Северный Кавказ приходится половина всего российского долга за электроэнергию.
Для владельцев трех и более квартир предложили ввести повышенный налог, если совокупная кадастровая стоимость недвижимости превышает определенный лимит (например, 100 млн рублей). Эти изменения коснутся в первую очередь россиян, которые покупают элитную недвижимость для сдачи в аренду.
По мнению авторов инициативы, это поможет увеличить поступление доходов в бюджет. Однако эксперты уверены в обратном — такие нововведения только погрузят рынок в тень.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) до конца 2026 года не будет штрафовать компании за размещение рекламы в Telegram и YouTube. Как это объяснили в ведомстве, бизнесу нужно время, чтобы адаптироваться и переехать на другие каналы.
При этом такие послабления не коснутся других площадок. С 1 сентября 2025 года за рекламу на заблокированных ресурсах предусмотрен штраф:
- для физлиц — от 20 000 до 80 000 рублей;
- для ИП и должностных лиц — от 80 000 до 300 000 рублей;
- для юрлиц — от 500 000 до 3 млн рублей.
В России нужно внедрить единую систему электронных медицинских карт, уверен вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Сейчас такие документы зачастую доступны только в регионе проживания, поэтому, когда гражданин обращается в ближайшую больницу, врачи не могут оказать ему полноценную помощь и назначают лишние обследования. А если сделать общероссийский каталог с доступом по всей стране, то это улучшит качество медпомощи и сэкономит ресурсы системы здравоохранения.
В Кемеровской области силовики накрыли смертельный центр реабилитации — за два года в нем погибло 10 человек. По данным МВД РФ, у учреждения не было соответствующей лицензии, а родственники бывших пациентов жаловались на жестокое обращение медиков.
Амбассадором этого заведения был рэпер Гуф. После того как разразился скандал, он публично разорвал с ним сотрудничество. Позже в Сети выяснили, что одним из пациентов рехаба был и Паша Техник — он умер в 2025 году от передозировки в Таиланде.
Что еще интересно: новый фильм по «Властелину колец» и «тревожные чемоданчики» для белых медведей
В России может появиться способ удаленного голосования на выборах даже без интернета. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, для этого можно будет использовать новейшие спутники «Бюро 1440», которые называют российским аналогом Starlink. Она уточнила, что пока это только ее идея, а не полноценный проект.
Скоро начнутся съемки нового фильма во вселенной «Властелина колец». Он получит название «Тень прошлого». События киноленты развернутся спустя 14 лет после того, как Фродо отплыл за Море. В фильме появятся хоббиты Сэм, Мерри и Пиппин, а также дочь Сэма Эланор, которой предстоит раскрыть тайну Войны Кольца. Кино выйдет на экраны после 2027 года.
Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку. Иными словами, зверек, который зимой весил 6,5 кг, активно худеет к лету. Предполагается, что манул может к июлю сбросить вес почти в 2 раза, а ближе к осени снова начать запасать жирок на зиму.
Жители Арктики получат «тревожные чемоданчики», чтобы отпугивать белых медведей. В комплект входит несколько технических средств, которые позволят отогнать зверя, не причинив ему вреда. Их уже протестировали на эффективность специалисты МЧС и Росприроднадзора.