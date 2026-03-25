Иран опроверг переговоры с США, экспорт бензина могут запретить, а за коммуналку хотят платить кешбек. Главное за 25 марта

25 марта в ответ на заявления Трампа о том, что Тегеран якобы ведет переговоры с Вашингтоном, официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что сейчас у Ирана нет контактов с США . По его словам, переговоров просят сами Соединенные Штаты — через страны-посредники.

Кроме того, Тегеран, по данным источников иранского телеканала Press TV, отклонил 15-пунктный мирный план США, подразумевавший отказ Ирана от ядерного оружия и демонтаж части ядерной инфраструктуры. Однако факт существования такого плана официально так и не был подтвержден.

К информации о плане отнеслись скептически даже в России: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вокруг иранского урегулирования распространяется много ложных сообщений.