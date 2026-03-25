15:51, 25 марта 2026Россия

Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Атаковавшие Кронштадт в Ленинградской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали из двух областей Украины. Место запуска раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотники запускались из Черниговской и Житомирской областей Украины. Предварительно, их запускали небольшими «стаями» в несколько заходов.

По предварительной информации, регион России был атакован дронами двух типов — FP-1 и «Лютый», которые способны преодолевать расстояния до 1000–1200 километров.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и ряд автомобилей в Кронштадте. Позднее в сети были опубликованы кадры взрывов в городе во время массированной атаки ВСУ.

    Последние новости

    Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

    Почетный президент РФС назвал непонятным ближайшего соперника сборной России

    Появились данные о напавшем на возлюбленную в ее день рождения россиянине

    Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США

    Раскрыта особенность атак ВСУ на Кронштадт

    Предсказаны последствия прекращения поставок венгерского газа на Украину

    Раскрыты подробности об отправке на СВО 70-летнего российского депутата из списка Forbes

    На Западе заявили о приближении нового витка эскалации конфликта США и Ирана

    Трампу предрекли столкновение с жестким переговорщиком от Ирана

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 20 процентов

    Все новости
