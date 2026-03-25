Раскрыто место запуска атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

Shot: Атаковавшие Ленобласть дроны запускали из двух областей Украины

Атаковавшие Кронштадт в Ленинградской области дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) запускали из двух областей Украины. Место запуска раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотники запускались из Черниговской и Житомирской областей Украины. Предварительно, их запускали небольшими «стаями» в несколько заходов.

По предварительной информации, регион России был атакован дронами двух типов — FP-1 и «Лютый», которые способны преодолевать расстояния до 1000–1200 километров.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и ряд автомобилей в Кронштадте. Позднее в сети были опубликованы кадры взрывов в городе во время массированной атаки ВСУ.