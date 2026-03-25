Раскрыт тип атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Кронштадт дронами FP-1 и «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кронштадт в Ленобласти дронами двух типов — FP-1 и «Лютый». Данные об этом раскрыл Shot в Telegram.

Всего за ночь в небе над Ленинградской областью было сбито 56 украинских беспилотников.

По данным канала, дроны FP-1 и «Лютый», которые были выпущены по региону России, способны пролетать расстояние до 1000–1200 километров. Предварительно, они были запущены из Черниговской и Житомирской областей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и ряд автомобилей в Кронштадте. В сети опубликованы кадры взрывов в городе во время массированной атаки ВСУ.