15:43, 25 марта 2026Россия

Раскрыт тип атаковавших Кронштадт дронов ВСУ

Shot: ВСУ атаковали Кронштадт дронами FP-1 и «Лютый»
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Кронштадт в Ленобласти дронами двух типов — FP-1 и «Лютый». Данные об этом раскрыл Shot в Telegram.

Всего за ночь в небе над Ленинградской областью было сбито 56 украинских беспилотников.

По данным канала, дроны FP-1 и «Лютый», которые были выпущены по региону России, способны пролетать расстояние до 1000–1200 километров. Предварительно, они были запущены из Черниговской и Житомирской областей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее сообщил, что в результате атаки повреждения получили несколько жилых домов и ряд автомобилей в Кронштадте. В сети опубликованы кадры взрывов в городе во время массированной атаки ВСУ.

