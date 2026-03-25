16:34, 25 марта 2026

Оценены риски для россиян на Кубе из-за блокады США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россиянам сложнее переносить жару на Кубе, так как на фоне блокады США возникли перебои с электроэнергией, сделавшие невозможным применение кондиционеров и вентиляторов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO на Кубе Александр Карпецкий.

«На данный момент температура [на Кубе] 28 градусов, достаточно жарко. И в помещении, и на улице нет возможности включить ни кондиционер, ни вентилятор. От этого россиянам, конечно, приходится нелегко. То есть местные жители, они легче жару переносят, а вот иностранцам, конечно, стало потяжелее», — указал эксперт.

При этом Карпецкий подчеркнул, что, несмотря на проблемы с топливом, на остров продолжают поступать гуманитарные грузы. Он также исключил проблемы с продовольствием, указав, что их приобретение — как и базовых вещей — остается доступным.

22 марта газета The Guardian со ссылкой на отчет местного Электрического союза, подчиняющегося Министерству энергетики Кубы сообщила о третьем с начала марта блэкауте на острове. По данным ведомства, причиной тому стала поломка генератора на ТЭС «Нуэвитас», расположенной в провинции Камагуэй.

