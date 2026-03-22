Названа причина тотального блэкаута на Кубе

Причиной третьего за март блэкаута на Кубе стал выход из строя генератора на ТЭС

Причиной третьего с начала марта блэкаута на Кубе стала поломка генератора на ТЭС «Нуэвитас», расположенной в провинции Камагуэй. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет местного Электрического союза, подчиняющегося Министерству энергетики (Минэнерго) островного государства.

Блэкаут представляет собой системную аварию в энергосистеме, сопровождающуюся массовым отключением потребителей. Масштабные перебои с электричеством, пояснили в отраслевом союзе, произошли из-за сбоя в работе вышеуказанной ТЭС.

В результате обесточенными оказались больницы и водопроводные системы, пояснили аналитики. В настоящее время власти Кубы, констатировали в организации, работают над устранением неполадок на ТЭС и восстановлением стабильного электроснабжения.

Проблемы с топливом и электричеством стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы. В Министерстве финансов (Минфине) Соединенных Штатов отказались помочь властям островного государства, запретив им покупать российскую нефть.

Несмотря на это, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проработке различных механизмов оказания энергетической помощи Кубе. По его словам, островное государство оказалось в крайне тяжелом положении из-за ужесточения санкционного давления США и сейчас остро нуждается во внешней поддержке.