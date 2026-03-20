В Кремле высказались о помощи Кубе со стороны России

13:33, 20 марта 2026Мир

Песков: Россия обсуждает возможные варианты оказания помощи Кубе
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Россия обсуждает возможные варианты оказания помощи Кубе в сложной ситуации, в которой оказалась республика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с кубинскими друзьями.

Ранее постоянный представитель Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что Гавана исключает смену власти на острове в угоду президенту США Дональду Трампу, несмотря на нефтяную блокаду. По словам дипломата, переговоры между двумя странами должны основываться на взаимном уважении.

