В Кремле высказались о помощи Кубе со стороны России

Песков: Россия обсуждает возможные варианты оказания помощи Кубе

Россия обсуждает возможные варианты оказания помощи Кубе в сложной ситуации, в которой оказалась республика. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с кубинскими друзьями.

Ранее постоянный представитель Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил, что Гавана исключает смену власти на острове в угоду президенту США Дональду Трампу, несмотря на нефтяную блокаду. По словам дипломата, переговоры между двумя странами должны основываться на взаимном уважении.