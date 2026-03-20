Мир
08:59, 20 марта 2026Мир

Одна страна отказалась угождать Трампу

Представитель в ООН Гусман: Куба исключает смену власти в угоду Трампу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Куба исключает смену власти в стране в угоду президенту США Дональду Трампу, несмотря на нефтяную блокаду острова. Об этом заявил представитель страны в ООН Эрнесто Соберон Гусман, передает Bloomberg.

«Установление дружественного США режима, смена власти, отстранение президента от власти полностью исключены из любого диалога», — подчеркнул дипломат.

По его словам, переговоры между двумя странами должны основываться на взаимном уважении. Гусман отметил, что в случае агрессии со стороны США Куба окажет решительное сопротивление.

Ранее стало известно, что Трамп позитивно настроен к вероятной смене власти на Кубе, поскольку он опирается на венесуэльский опыт с похищением лидера республики Николаса Мадуро и начавшуюся военную операцию с Израилем против Ирана.

