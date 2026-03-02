Реклама

07:28, 2 марта 2026Мир

Чиновники Трампа раскрыли его оптимизм о смене власти в еще одной стране

Atlantic: Трамп оптимистичен в вопросе возможной смены власти на Кубе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский президент Дональд Трамп позитивно настроен к вероятной смене власти на Кубе, поскольку он опирается на венесуэльский опыт с похищением лидера республики Николаса Мадуро и начавшуюся военную операцию с Израилем против Ирана, сообщает издание Atlantic со ссылкой на чиновника его администрации.

По данным издания, Трамп присматривается к своей следующей цели: Кубе. «Президент чувствует: "Все идет как по маслу, все работает"», — отметил госслужащий в беседе с журналистами.

Глава Белого дома уже открыто заявлял о том, что может произойти «дружеский захват» островного государства с населением в 11 миллионов человек. Как подчеркнул Трамп, его госсекретарь Марко Рубио (кубинец по происхождению — прим. «Ленты.ру») ведет переговоры с лидерами Кубы на очень высоком уровне. Они касаются возможного соглашения между Вашингтоном и Гаваной.

Лидер Соединенных штатов неоднократно говорил о плачевном экономическом положении острова, указывая, что там «нет нефти, нет денег, нет ничего». «Сейчас нация действительно находится в тяжелом положении, и им нужна наша помощь», — сказал Трамп. В конце февраля стало известно, что США смягчат нефтяную блокаду Кубы.

