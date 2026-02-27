Реклама

22:00, 27 февраля 2026Мир

Трамп собрался «по-дружески» захватить одно государство

Трамп: У Кубы неприятности, возможно, мы совершим дружеский захват государства
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп перед поездкой в Техас заявил журналистам о том, что США по-дружески могут совершить захват Кубы. Его слова передает корреспондент Bloomberg.

«Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», — добавил американский лидер.

Помимо этого, Дональд Трамп назвал Кубу «мягко говоря, страной-неудачницей», где все люди хотели и хотят перемен. По словам Трампа, госсекретарь США Марко Рубио занимается вопросом Кубы на очень высоком уровне.

«Сейчас нация действительно находится в тяжелом положении, и им нужна наша помощь», — заключил республиканец.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров выступил с призывом к США по поводу Кубы.

