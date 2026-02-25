OFAC США разрешило перепродажу венесуэльской нефти на Кубе

США смягчат нефтяную блокаду Кубы. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина страны разрешило перепродажу на острове венесуэльской нефти, говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что будет применяться благоприятная политика лицензирования в отношении отдельных заявок. Такая политика распространяется на поставки коммерческого и гуманитарного использования.

Лицензии по-прежнему не будут выдаваться на операции с участием или в интересах любых лиц, связанных с вооруженными силами, государственными учреждениями или спецслужбами Кубы.

Ситуация с топливом на Кубе начала ухудшаться после проведенной военными США операции в Венесуэле по захвату ее президента Николаса Мадуро. Прекративший экспорт Каракас был одним из основных поставщиков нефти Гаване. 29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ о возможности введения пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу.

