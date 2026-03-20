16:27, 20 марта 2026Экономика

США не разрешили одной стране покупать нефть у России

Минфин США: Кубе не разрешается покупать российскую нефть
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

США не разрешают Кубе покупать российскую нефть. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

Речь идет о решении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которое добавило Кубу в список государств, которым запрещено совершать сделки, связанные с продажей, поставкой или разгрузкой сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения.

В связи с этим канал обратил внимание, что в направлении Кубы идут два танкера с нефтью и газом. По данным компании Windward, первое судно — это Sea Horse. Оно идет под флагом Гонконга и будто бы перевозит около 190 тысяч баррелей российского газойля. В свою очередь, аналитическая компания Kpler заявила, что второй танкер, идущий под российским флагом, это находящийся под санкциями «Анатолий Колодкин». Предположительно, он доставляет на Кубу 730 тысяч баррелей сырой нефти.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва рассматривает возможные варианты оказания помощи Кубе, которая оказалась в сложной ситуации.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится в очень плохом положении, и пообещал скоро «что-то начать делать» с этим островом.

