19:31, 17 марта 2026Мир

Трамп пообещал «что-то» сделать с Кубой

Трамп заявил, что что-то сделает с Кубой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ramon Espinosa / AP

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых шагов в отношении Кубы на фоне, по его словам, ухудшения ситуации в стране. Его слова передает Clash Report в социальной сети X.

«Куба сейчас находится в очень плохом положении. Ведутся переговоры с [госсекретарем США] Марко [Рубио]. И мы очень скоро начнем что-то делать с Кубой», — сказал американский лидер.

16 марта Трамп заявил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон «займется Кубой». Он также прямо пригрозил островному государству. При этом 13 марта агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа рассматривает несколько вариантов давления на Кубу, включая экономическую зависимость острова от Вашингтона и смену руководства страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США. Представитель Кремля указал, что Россия поддерживает контакты с островным государством на экспертном и рабочем уровнях.

