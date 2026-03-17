В Кремле выступили с заявлением о помощи Кубе

Песков: РФ готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США

Москва готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Куба сейчас сталкивается с большими гуманитарными проблемами. Москва поддерживает контакты с Гаваной на экспертном и рабочем уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми новые санкции в отношении Кубы. По словам российского лидера, позиция МИД России по этому вопросу звучит «открыто, ясно и недвусмысленно».