В Кремле выступили с заявлением о помощи Кубе

12:59, 17 марта 2026Мир

Песков: РФ готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Москва готова оказать посильную помощь Кубе на фоне эмбарго со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

«Мы как Россия готовы оказать всю посильную помощь. Все эти вопросы прорабатываются с нашими кубинскими визави», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Куба сейчас сталкивается с большими гуманитарными проблемами. Москва поддерживает контакты с Гаваной на экспертном и рабочем уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что считает неприемлемыми новые санкции в отношении Кубы. По словам российского лидера, позиция МИД России по этому вопросу звучит «открыто, ясно и недвусмысленно».

