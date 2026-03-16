07:50, 16 марта 2026Мир

Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы

Трампа заявил о желании Кубы заключить сделку с США
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон займется Кубой. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы и отметил ее сильное желание заключить сделку с США. «Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он.

Американский лидер подтвердил, что США ведут переговоры с Кубой, и отметил, что сначала займутся Ираном. «Что-то случится с Кубой довольно скоро», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Трамп уверен, что Вашингтон сможет легко заключить сделку с правительством Кубы. 18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неприемлемыми новые санкции в адрес Кубы.

    Последние новости

    На Украине заявили, что Трамп разбил две главные надежды Зеленского. О чем идет речь?

    Япония отказала Трампу

    Конкуренция спровоцировала стрельбу на трассе российского региона

    В Запорожье тысячи абонентов остались без света

    Появились подробности о продолжающейся третий день атаке дронов на Москву

    Стюардесса стала подрабатывать порномоделью и пожаловалась на выгорание

    В России предложили ввести еще один выходной

    В Италии спрогнозировали бум международного туризма Крыма

    Названы лучшие упражнения от стресса

    Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы

    Все новости
