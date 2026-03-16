Трампа заявил о желании Кубы заключить сделку с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения атаки на Иран Вашингтон займется Кубой. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп выступил с угрозой в адрес Кубы и отметил ее сильное желание заключить сделку с США. «Куба хочет заключения сделки, и я думаю мы либо скоро заключим сделку, либо сделаем, что должны», — сказал он.

Американский лидер подтвердил, что США ведут переговоры с Кубой, и отметил, что сначала займутся Ираном. «Что-то случится с Кубой довольно скоро», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Трамп уверен, что Вашингтон сможет легко заключить сделку с правительством Кубы. 18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неприемлемыми новые санкции в адрес Кубы.

