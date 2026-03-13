19:12, 13 марта 2026Мир

В Белом доме раскрыли предложение Трампа Кубе

Reuters: Трамп уверен, что США смогут легко заключить сделку с Кубой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Президент США Дональд Трамп уверен, что Вашингтон сможет легко заключить сделку с правительством Кубы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с Кубой, что ее лидеры должны заключить сделку, и это легко можно сделать», — подчеркнул чиновник.

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неприемлемыми новые санкции в адрес Кубы. По словам главы государства, позиция МИД России по этому вопросу звучит «открыто, ясно и недвусмысленно». Путин также подчеркнул, что Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически.

Ранее издание Bloomberg раскрыло со ссылкой на источники планы Трампа по смене власти на Кубе. Для смены руководства страны американская администрация ориентируется на сценарий, который США ранее применили в отношении Венесуэлы.

