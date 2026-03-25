Стало известно о 10 случаях смерти в сотрудничавшем с Гуфом рехабе

Shot: За два года в рехабе «Свобода» произошло 10 случаев смерти

Около 10 случаев смерти произошло в рехабе «Свобода», амбассадором которого являлся российский репер Алексей Долматов (известный под псевдонимом Гуф), за два года. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, один из последних случаев зафиксировали в феврале. Мужчина, за лечение которого заплатили 250 тысяч рублей, уже через сутки пребывания в реабилитационном центре впал в кому. Через 13 дней врачи констатировали его смерть. При этом клиника, как утверждается, отказалась возвращать деньги, несмотря на обещание сделать это при наличии проблем.

Журналисты выяснили, что пациенты и их родственники также жалуются на хамское обращение персонала. Клиенты рехаба считают, что врачей интересует лишь заработок.

В материале подчеркивается, что «Свобода» работала без лицензии, при этом предоставляя платные услуги. Так, вызов врача-нарколога на дом стоил от 1600 рублей, а шестимесячная реабилитация — 1800 рублей за сутки.

Сразу после сообщений о смерти пациента в Кемерове Гуф заявил, что прекращает все отношения с рехабом. «Я в **** [шоке] от того, что там происходит», — написал он в соцсетях.

В свою очередь, в МВД Кемеровской области сообщили о задержании бывшего главврача и директора клиники. В самом учреждении в ходе следственных действий изъяли лекарственные средства и сильнодействующие вещества, а также электронные носители информации и документацию. Возбуждены уголовные дела, в том числе о покушении на незаконный сбыт психотропных веществ.

Ранее на Алтае выявили подпольную клинику, которая занималась лечением наркомании и алкоголизма. Как выяснилось, сотрудники нелегального рехаба подделывали рецепты для покупки сильнодействующих препаратов в аптеках, записывали людей на инъекции и продавали запрещенные вещества «из рук в руки».