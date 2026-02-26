Реклама

Сотрудники рехаба продавали наркотики россиянам под видом лечения

На Алтае закрыли рехаб, где продавали наркотики и выписывали поддельные рецепты
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На Алтае сотрудники силовых структур выявили подпольную клинику, которая занималась лечением наркомании и алкоголизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, 44-летняя женщина арендовала помещение в Барнауле и в ноябре 2025 года организовала там рехаб. Без каких-либо разрешений и лицензий она завлекала пациентов, обещая им вывод из алкогольного запоя, избавление от наркозависимости и кодирование. На деле же сотрудники «клиники» подделывали рецепты для покупки сильнодействующих препаратов в аптеках, записывали людей на инъекции и продавали запрещенные вещества «из рук в руки».

Для работы в рехабе организатор привлекла шесть человек в возрасте от 30 до 76 лет. При этом медицинское образование было только у одной из работниц. Новых пациентов для «клиники» они подыскивали через социальные сети, популярные ресурсы и тех, кто уже обращался к ним за помощью.

Чистая прибыль рехаба составляла от 100 до 150 тысяч рублей в день. Возбуждено уголовное дело по статьям 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»), 228.1 («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков») УК РФ.

Известно, что организатор этого рехаба уже была судима.

Ранее Видновский суд Московской области арестовал до 3 февраля владельца «пыточного» рехаба «Антонов PRO» Максима Антонова, обвиняемого в похищении человека и незаконном лишении свободы.

