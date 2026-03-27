Прибалтика открыла небо дронам ВСУ, Русский дом в Чехии пытались сжечь, а россияне уверовали в домовых. Главное за 27 марта.

Решение Литвы, Латвии и Эстонии разрешить пролет украинских беспилотников над своей территорией для атак на Россию расценили как прямое участие в конфликте . Глава комитета по обороне Андрей Картаполов пообещал, что Россия обязательно ответит на действия соседей, которые «повесили себе огромный камень на шею».

По словам депутата, их ждет «асимметричный, но абсолютно чувствительный» ответ. Его коллега Андрей Колесник предложил не ждать захода целей в российское пространство, а сбивать их прямо над территорией Литвы, Латвии и Эстонии.