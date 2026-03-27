Прибалтика открыла небо дронам ВСУ, Русский дом в Чехии пытались сжечь, а россияне уверовали в домовых. Главное за 27 марта.

«Это объявление войны»: Прибалтика открыла небо для дронов ВСУ. Как отреагировали в России
Решение Литвы, Латвии и Эстонии разрешить пролет украинских беспилотников над своей территорией для атак на Россию расценили как прямое участие в конфликте . Глава комитета по обороне Андрей Картаполов пообещал, что Россия обязательно ответит на действия соседей, которые «повесили себе огромный камень на шею».
По словам депутата, их ждет «асимметричный, но абсолютно чувствительный» ответ. Его коллега Андрей Колесник предложил не ждать захода целей в российское пространство, а сбивать их прямо над территорией Литвы, Латвии и Эстонии.
Страны НАТО решили проверить Россию и посмотреть, как она отреагирует фактически на прямое участие трех прибалтийских государств в конфликте с Россией. По сути, это объявление войны.
Как и куда летят через Прибалтику дроны
Ранее СМИ со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщили, что власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство для украинских БПЛА.
Новый маршрут через Польшу и Прибалтику позволяет ВСУ облетать Белоруссию и выходить к Финскому заливу, минуя основные зоны российской ПВО.
По данным журналистов, дроны выходят в акваторию Балтийского моря и атакуют российские порты со стороны залива.
ВСУ атаковали Ленобласть несколько ночей подряд. Только за последние сутки ПВО уничтожила 36 дронов, а в ночь на 25 марта регион накрыл 61 беспилотник.
Самый масштабный налет с начала СВО случился 22 марта — тогда более 60 аппаратов атаковали порт Приморска и повредили емкость с топливом. Из-за постоянной угрозы в Пулково задерживают десятки рейсов, а самолеты уходят на запасные аэродромы.
Что заявили в Прибалтике
Пока что официально ситуацию прокомментировали только в Латвии: власти отрицают существование воздушного коридора и называют сообщения СМИ дезинформацией.
Какие регионы России могут оказаться в опасности
Если практика пролетов продолжится под ударом могут оказаться:
- Ленинградская область (особенно нефтяные порты Усть-Луга и Приморск);
- Санкт-Петербург;
- Калининградская область;
- Архангельская область.
Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова. Власти Чехии это осудили
Здание Русского дома в Праге забросали «коктейлями Молотова». Неизвестные метнули туда шесть бутылок с зажигательной смесью, три из них взорвались, рассказал руководитель представительства Игорь Гиренко.
Русский дом — это неофициальное название зарубежных представительств российского государственного агентства Россотрудничество.
Всего открыто 86 Русских домов в разных странах, включая США, Китай, Германию, Францию.
Они занимаются популяризацией русского языка и культуры (проводят конференции, выставки, концерты и т. д.), а также помогают соотечественникам за рубежом.
По его словам, нападавшие целились в окна библиотеки. Внутрь здания попали три коктейля Молотова, но «по счастливому стечению обстоятельств» они не взорвались. Пострадали только окна и фасад здания.
Гиренко отметил, что нападение произошло накануне финала дней русской культуры.
Из-за инцидента с Русским домом МИД РФ вызвал «на ковер» посла Чехии. Российские дипломаты выразили ему «решительный протест» в связи с произошедшим.
Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование этого преступления, найти и наказать виновных, а также принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов российских представительств в Праге.
Власти Чехии осудили нападение на Русский дом. В чешском МИД заявили, что осуждают «насильственные нападения на какие угодно объекты», включая российское представительство.
Путин одобрил взносы бизнеса на поддержку государства. При этом России предрекают массовое закрытие малых предприятий
Президент России Владимир Путин одобрил идею крупных взносов бизнеса на нужды государства. Один из участников закрытой встречи предпринимателей с президентом предложил выделить «очень крупную сумму» в пользу страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это личной инициативой бизнесмена и опроверг сообщения западных СМИ о том, что Кремль напрямую просил денег на финансирование СВО. Личность бизнесмена Песков не раскрыл, но отметил, что многие предприниматели считают своим долгом помогать стране.
В России спрогнозировали массовое закрытие малого бизнеса в ближайшие пять лет. Экономист Николай Кульбака считает, что до 30% малых предприятий могут разориться или уйти в тень из-за растущего давления государства и фискальной нагрузки.
В Госдуме ситуацию не считают ситуацию такой критичной: за январь число закрытых малых компаний снизилось на 8%, а количество регистраций новых ИП выросло на 10%.
Более десяти брендов одежды и детских товаров готовятся покинуть российский рынок в 2026 году. По данным консалтинговой компании CMWP, торговые точки закрывают в основном российские марки, включая Mollis, Urban Vibes и Orby. Одной из крупнейших потерь может стать сеть Zenden — компания столкнулась с исками от арендодателей и налоговыми претензиями на 29 миллиардов рублей.
При этом темпы выхода новых брендов на российский рынок упали на 44%. Многие компании прекращают работу, так как не смогли адаптировать свои бизнес-модели к новым условиям.
Что еще важно: задержание чиновников в Сочи, Медведев о судьбе мобилизации и ГОСТ на авторучки
Вице-мэра Сочи задержали по делу о многомиллионной взятке. Евгений Горобец курирует сферу земельно-имущественных отношений в городе-курорте. Его и еще двух чиновников местной администрации 27 марта задержала ФСБ. Горобец стал фигурантом двух уголовных дел, одно из них — о взятке почти на 12 млн рублей. В мэрии заявили, что содействовали силовикам в проведении проверок.
Медведев заявил, что новая волна мобилизации в России не нужна. Зампредседателя Совбеза сказал, что граждан, которые заключили контракт о службе в зоне СВО, достаточно для выполнения боевых задач.
В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации.
Шариковые ручки будут делать по новому ГОСТу. Требования к этому виду письменных предложений обновили впервые более чем за 20 лет. В частности, там прописали, из какого материала должны быть сделаны ручки, какой длины должна быть линия и насколько они должны быть прочными. Стандарт вступит в силу в сентябре.
- Ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги, даже если она три часа пролежала без колпачка.
- Линия от ручки не должна оставлять отпечатка.
- Длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 м для стержней диаметром более 3 мм и не менее 200 м, а для более тонких.
- Ручка не должна разрушаться при падении с высоты 1 м на деревянную поверхность.
Что еще интересно: когда в Анапе разрешат купаться, сколько россиян верит в леших и о чем жильцам будут напоминать в Max
Пляжи Анапы могут открыть к купальному сезону. Прибрежная зона города-курорта пострадала от разлива мазута после аварии танкеров в Керченском проливе в 2024 году. Спустя почти полтора года морская вода там соответствует гигиеническим нормам, заявили в Роспотребнадзоре.
Если работы по восстановлению уровня песка на пляжах пойдут по плану, туристам разрешат там купаться уже с 1 июня.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили мазут, потерпели крушение в декабре 2024 года во время шторма. В море вылилось примерно 4000 тонн нефтепродуктов. Загрязнены оказались пляжи Анапы, Темрюкского района, Крыма и Севастополя.
Причиной крушения назвали нарушение сроков навигации. Ущерб экосистеме Черного и Азовского морей оценили почти в 85 млрд руб.
Каждый второй россиянин верит в домовых. Опрос ВЦИОМа показал, что больше трети граждан не сомневается в существовании леших, а каждый пятый уверен, что в природе встречаются русалки.
россиян верят в домовых и духов-покровителей
Россиянам начнут напоминать об оплате коммуналки через Max. В мессенджер добавят сервисы оперативной помощи жильцам многоквартирных домов. Цифровой помощник оповестит, когда нужно сдать показания счетчиков и заплатить по счетам. С 1 апреля там появится чат-бот, через который можно будет связаться с управляющей компанией.