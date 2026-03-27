В Госдуме отреагировали на прогноз о массовом закрытии малого бизнеса

Депутат Кравченко: В России границы перехода уплаты НДС лояльнее, чем в Европе

В России действительно фиксируются определенные опасения субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) из-за возросшей фискальной нагрузки, однако общее число их закрытий сократилось, сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее кандидат экономических наук Николай Кульбака спрогнозировал в среднесрочной перспективе закрытие в России до 30 процентов малого бизнеса, в том числе индивидуальных предпринимателей. По его словам, это произойдет из-за возросшей фискальной нагрузки на подобного рода компании.

Депутат отметил, что новые границы перехода для уплаты НДС в России все еще в разы лояльнее, чем в других крупных странах Европы. Также он подчеркнул, что за январь общее число закрытых субъектов МСП не только не выросло по сравнению с 2025 годом, но и сократилось на 8 процентов.

«Мы в "Единой России" прекрасно понимаем, что большинству предпринимателей тяжело перейти на новые условия, именно поэтому единогласно поддерживаем плавный переходный период и сохранение ряда льгот. Пока я бы сказал, что ситуация не такая критичная, как о ней говорят отдельные эксперты. Если действительно такие негативные сценарии экспертов будут сбываться, то в координации с Правительством будем выступать за смягчение фискальной нагрузки, с безусловным учетом интересов государства», — указал Кравченко.

Ранее сообщалось, что ситуация в бизнесе в России в начале 2026 года ухудшилась в той или иной степени по сравнению с 2025-м. Такой ответ в масштабном опросе, проведенном деловым объединением «Опора России» дали 94,7 процента респондентов.