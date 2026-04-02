Запрет водить для автомошенников, «уникальные условия» по ипотеке и первый за 54 года полет на Луну. Что нового к утру 2 апреля
Трамп выступил с обращением к нации. Что важного он сказал
По словам американского лидера, Соединенные Штаты практически не импортируют нефть через Ормузский пролив и не планируют зависеть от него в будущем.
Нам это не нужно… Страны мира, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны сами позаботиться об обеспечении прохода через этот маршрут.
При этом Трамп добавил, что страны, испытывающие дефицит энергоресурсов из региона, могут приобретать их у США.
Глава Белого дома также заявил, что, если между Вашингтоном и Ираном не будет достигнуто соглашение, американские военные могут нанести мощные удары по иранским электростанциям.
Трамп утверждает, что в течение двух-трех недель США способны «отбросить Иран в каменный век». Одновременно он отметил, что Вашингтон не ставил целью смену власти в стране, но «она произошла».
В Кремле рассказали, что помогло бы урегулировать конфликт на Украине
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что решение Владимира Зеленского о выводе войск из Донбасса ускорило бы разрешение конфликта.
Если бы он принял решение о выводе войск и потом мы проверили бы, что он вывел войска, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении боевых действий.
Так помощник президента отреагировал на заявление Зеленского о том, что якобы Москва дала Киеву два месяца на отступление. Иначе условия мира изменятся в худшую сторону.
Беспилотник ударил в жилой дом в Башкирии. Подробности
В Уфе дрон врезался в жилой дом. В результате начался пожар. На данный момент открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Еще несколько беспилотников сбили на подлете к НПЗ, обломки упали в промзоне. Также обошлось без пострадавших, добавил Хабиров. По его словам, сейчас на территории предприятия тушат возгорание.
Также, по информации СМИ, БПЛА атаковали Краснодарский край. Там жители сообщают о звуках взрывов и работе сирен. При этом официальной информации нет.
В России ощутимо снизилось число вакансий. Что это значит на деле
По данным сервиса по поиску работы SuperJob, в феврале 2026 года количество вакансий в России снизилось на 12% по сравнению с февралем 2025-го, тогда как число резюме выросло на 22%.
Сильнее всего вакансии сократились:
- в ремонте (–19%);
- логистике (–15%);
- IT (–13%);
- строительстве (–13%).
Эксперты отмечают, что рынок труда постепенно меняется: если раньше преимущество было у соискателей, то теперь позиции усиливаются у работодателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов, особенно в IT и медицине, сохраняется.
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ипотекой
Аферисты под видом брокеров предлагают россиянам «уникальные условия» по ипотеке и выманивают деньги или персональные данные, предупредила юрист Галина Земскова из МГЮА имени Кутафина.
По ее словам, после онлайн-заявки злоумышленники связываются с человеком, обещают помощь с льготной ипотекой и просят предоплату за «оформление». Также они могут отправлять ссылки на поддельные сайты банков для сбора личных данных.
Эксперт советует не сообщать коды и не отправлять деньги незнакомцам, а ипотеку оформлять только через официальные организации.
В России хотят ужесточить требования к иностранным маркетплейсам
В Совете Федерации предложили усилить требования к зарубежным онлайн-платформам, работающим в России. Среди инициатив — обязательное создание российских юридических лиц, ограничения на иностранное участие и минимальный уставный капитал. Рекомендации направлены в кабмин.
По словам сенатора Александра Лутовинова, меры связаны с быстрым ростом трансграничной торговли, объем которой в 2025 году превысил 430 млрд рублей.
Также предлагается обязать платформы предоставлять отчетность, создавать службы поддержки для российских пользователей и формировать компенсационные фонды для защиты покупателей.
МВД предложило строже наказывать за мошенничество с ОСАГО
МВД России предложило усилить борьбу с мошенничеством в системе ОСАГО. Планируется создать специальный список клиентов с «красными флагами» — тех, кто неоднократно обращался за выплатами по подозрительным ДТП или фигурирует в делах о страховых аферах.
Таких водителей будут отмечать в базе страховщиков, а их новые заявки автоматически отправлять на углубленную проверку.
Кроме того, мошенников могут обязать компенсировать ущерб страховщикам в тройном размере и временно ограничить в оформлении полиса. Последнее в Российском союзе автостраховщиков предложили заменить на запрет водить авто.
Инициатива обсуждается.
В России утвердили новый ГОСТ на мороженую рыбу
Росстандарт утвердил новый стандарт на производство мороженой рыбы. Согласно документу, для продукции можно использовать только живую, свежую или охлажденную рыбу, а температура внутри продукта должна быть не выше −18 °C.
Также ГОСТ уточняет виды разделки и закрепляет, что срок годности отсчитывается с момента первичной заморозки, а не фасовки.
Новый ГОСТ вступит в силу в июне 2026 года.
Астронавты из США и Канады полетели на Луну впервые за 54 года
С космодрома имени Джона Кеннеди во Флориде стартовала миссия NASA Artemis II. На борту четыре астронавта: три американца — командир Рид Уайсман, пилот Виктор Гловер, Кристина Кох — и канадец Джереми Хансен.
Миссия рассчитана на 10 дней, корабль пролетит на расстоянии около 8 тысяч километров от Луны. Это первый полет к Луне за более чем 50 лет после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.