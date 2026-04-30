Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю

Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю24–30 апреля
ОАЭ вышли из ОПЕК: что это значит для цен на нефть и рубля
С 1 мая ОАЭ — один из крупнейших нефтедобытчиков мира — покидают ОПЕК. СМИ назвали этот шаг «серьезным ударом» по организации и ее лидеру — Саудовской Аравии.
ОПЕК — картель нефтедобывающих стран, основан в 1960 году. Его участники координируют объемы добычи, чтобы удерживать цены на нефть на выгодном уровне. Без ОАЭ в организации останутся 11 стран, крупнейшая и самая влиятельная — Саудовская Аравия.
ОПЕК+ — расширенный формат, который появился в 2016 году. К странам картеля присоединились крупные нефтепроизводители, не входящие в ОПЕК, — в первую очередь Россия. Вместе они контролируют около 40% мировой добычи нефти.
Решение в ОАЭ объяснили так: стране нужна свобода наращивать добычу, а квоты картеля ее сдерживали. Эмираты рассчитывали выйти на добычу 5 млн баррелей в сутки к 2027 году, но квоты были в районе 3,2 млн баррелей. Недовольство копилось с 2021 года, а последней каплей стал конфликт США с Ираном и блокировка Ормузского пролива — главного нефтяного коридора региона.
СПРАВКА
Ормузский пролив — узкий морской коридор между Ираном и Оманом. Через него проходит около 20% мировой торговли нефтью. По нему ОАЭ вывозят нефть покупателям. Из-за ирано-американского конфликта пролив сейчас фактически закрыт для танкеров.
Reuters и ряд экспертов считают выход ОАЭ победой Дональда Трампа, который давно обвинял картель в искусственном завышении цен на нефть.
ОАЭ — не первые, кто хлопнул дверью: раньше по той же причине (невозможность нарастить добычу) организацию покинули Эквадор и Катар, а Бразилия так и не вступила.
Что будет с ценами на нефть
Рынок на новость отреагировал сдержанно: нефть Brent в день, когда ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК, потеряла всего 1,8%. Эксперты объясняют это просто — пока Ормузский пролив закрыт, ОАЭ физически не могут нарастить поставки.
Ближайшие месяцы цены могут даже вырасти. Когда крупный игрок уходит из картеля, рынок нервничает — а неопределенность всегда толкает котировки вверх, считает директор центра исследований НИУ ВШЭ Марат Зембатов.
Пока в регионе неспокойно, Brent удержится выше $100 за баррель, добавляет Илья Мосягин из Института международных экономических связей.
Через 2–3 года все может развернуться. Когда конфликт утихнет и ОАЭ начнут качать нефть в полную силу, на рынке появится больше предложения — и цены поползут вниз, предупреждают китайские эксперты.
Если ОАЭ все же нарастят добычу, в выигрыше окажутся крупнейшие импортеры — Китай, Индия и европейские страны. Больше нефти на рынке обычно означает более комфортные цены для покупателей. Правда, доля ОАЭ в ОПЕК составляет около 15%, поэтому их возможности в одиночку двигать котировки ограничены.
Что это значит для России и рубля
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин уверен: прямых рисков для России прямо сейчас нет. Пока пролив закрыт — ничего существенного не изменится. Опасность появится позже: если после урегулирования конфликта Саудовская Аравия начнет отвоевывать долю рынка, а дисциплина внутри ОПЕК+ продолжит слабеть.
Минфин уже готовится к худшему. Глава ведомства Антон Силуанов заявил, что России нужен финансовый резерв минимум на 3 года — на случай, если нефть подешевеет. Пятая часть российского бюджета зависит от нефтегазовых доходов, так что запас прочности здесь не лишний.
ПРОГНОЗ
Для рубля эксперты рисуют такой сценарий: в краткосрочной перспективе — укрепление до 75 рублей за доллар, к концу 2026 года — ослабление до 83–89 рублей.
На внутренних ценах на бензин решение ОАЭ не скажется: они зависят прежде всего от акцизов и курса рубля. Так что АИ-95 продолжит дорожать — к декабрю литр может подняться до 71–73 рублей.
Депрессия на российском фондовом рынке: почему все падает
В четверг, 29 апреля, индекс Мосбиржи обвалился до минимума с начала года — 2668 пунктов. Последний раз так низко рынок был в начале декабря. С момента последнего заседания ЦБ по ключевой ставке за неделю индекс потерял 5% — и продолжает падать.
Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин назвал происходящее «депрессивной картиной».
Причина — разочарование инвесторов. Все ждали, что Центробанк ускорит снижение ключевой ставки. Но ЦБ ограничился минимальным шагом (опустил ставку с 15% до 14,5%), при этом повысил прогноз по ее среднему значению на 2026 год.
Инвестбанкир и профессор ВШЭ Евгений Коган отметил, что дело в общем ощущении беспросветности. Компании не видят смысла запускать новые проекты — дорогие кредиты, растущая налоговая нагрузка, риски ударов по инфраструктуре, тупик в мирных переговорах.
Нефтяной сектор падает вместе со всеми — несмотря на то что июньский фьючерс на нефть торгуется выше $117 за баррель. Старший портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев объясняет: российских нефтяников давят геополитика и крепкий рубль. Выход ОАЭ из ОПЕК+ тоже не добавляет оптимизма — в перспективе наращивание их добычи может ударить по ценам.
Коган и Мартынов признают: с точки зрения теории сейчас классический момент для покупки — рынок дешевеет, инвесторы устали и уходят в консервативные инструменты. Но оба честно говорят, что рука не тянется.
- Мартынов: «Когда ты находишься внутри падающего самолета, тебе сложно объективно рассчитывать на рост».
- Коган: «Уж очень туманно все выглядит в экономике и переговорах».
Андрей Алексеев из УК «Первая» ждет, что в мае рынок будет двигаться в боковом коридоре — то есть расти и падать, оставаясь плюс-минус на одном уровне. Акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, останутся под давлением — инвесторы еще не отошли от разочарования после заседания ЦБ.
Жилье подорожает или подешевеет? Что происходит на рынке недвижимости
Главный вопрос на рынке жилья сейчас — куда двинутся цены. Эксперты спорят, и их мнения расходятся кардинально. Одни говорят: покупайте сегодня, потом будет дороже. Другие убеждены: новостройки рухнут в цене на треть, надо подождать.
Что со вторичкой
Экс-премьер Сергей Степашин заявил, что вторичное жилье уже вовсю дешевеет. Глава Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев с этим не согласился: по его словам, массового снижения нет и быть не может. Цена падает только в единичных случаях — когда хозяину срочно нужны деньги. Снижение ключевой ставки, по мнению Апрелева, лишь подтолкнет спрос вверх, а значит, и цены.
Что с новостройками
Здесь прогнозы еще более полярные. Тот же Апрелев предупреждает: новостройки переоценены, продажи строящегося жилья за год упали вдвое. Застройщики уже дают скидки 15–30%, но рынок это не оживляет. По его прогнозу, к лету цены на новостройки упадут на 15%, к концу года — на 30%. Покупатели вернутся, только когда ипотечная ставка опустится ниже 16%.
Риелтор Наталья Перескокова категорически не согласна: «Нет ни одной причины для снижения цен. Лучшая дата для покупки недвижимости — сегодня». По ее словам, разговоры о падении только вредят людям: они ждут, продолжают платить аренду, а жилье тем временем дорожает.
В 2027 году новостройки подорожают на 10–15%, прогнозирует директор департамента продаж «ОМ Девелопмент» Людмила Петухова. Причины — восстановление спроса по мере снижения ипотечных ставок, сокращение числа новых проектов и рост себестоимости строительства.
Все больше россиян продают ипотечные квартиры
На фоне споров о ценах на рынке появился тревожный тренд: россияне все чаще избавляются от квартир, купленных в кредит. В 2025 году объем ипотечных кредитов, погашенных через продажу залогового жилья, достиг 1,3 млрд рублей — вдвое больше, чем годом раньше. Сейчас каждая десятая квартира на московском вторичном рынке — ипотечная.
Люди продают, чтобы не влезть в долги еще глубже. Эксперты говорят прямо: большинство после таких сделок просто выходят в ноль — и уже рады.
О том, какие риски есть для продавца и покупателя и когда банк вовсе запретит сделку
Неравенство доходов и контроль за счетами: что еще важно
- Разрыв между богатыми и бедными вырос в России до максимума за 18 лет. Коэффициент Джини — показатель неравенства доходов — достиг отметки 0,422. Последний раз такое значение фиксировали в 2007 году. За год показатель вырос на 2,7% — это сильнейший прирост за последние 5 лет.
- Россияне перестали нести новые деньги во вклады. Рынок депозитов достиг 65,6 трлн рублей, и растет уже не за счет новых поступлений, а за счет начисленных процентов на старый капитал. В 2025 году свежие деньги обеспечили лишь 0,4% роста рынка — против 10,9% годом раньше. Свободные средства все активнее уходят в инвестиции.
- ФНС и банки начнут обмениваться данными о доходах россиян. Минфин подготовил законопроекты, которые расширят контроль за безналичными операциями физлиц. Банк России будет передавать налоговой сведения о тех, чьи переводы похожи на предпринимательскую деятельность. ФНС, в свою очередь, сможет запрашивать у банков выписки без предварительной проверки.
- Изменились правила декларирования доходов для чиновников. С 1 сентября им не нужно декларировать расходы до назначения на должность и добрачные сделки супругов. При этом доходы семьи будут считать суммарно, а не по каждому члену отдельно.
- Слесарь из Владимирской области выиграл в лотерею 56 млн рублей — после того как утром увидел в ванной паука. Согласно примете, это к деньгам. По условиям лотереи «Все или ничего» суперприз достается тому, кто не угадал ни одного из 24 чисел, — так и вышло.
