Почему дешевеют акции и что будет с ценами на жилье. Главное про деньги за неделю

Reuters и ряд экспертов считают выход ОАЭ победой Дональда Трампа, который давно обвинял картель в искусственном завышении цен на нефть.

ОАЭ — не первые, кто хлопнул дверью: раньше по той же причине (невозможность нарастить добычу) организацию покинули Эквадор и Катар, а Бразилия так и не вступила.

Что будет с ценами на нефть

Рынок на новость отреагировал сдержанно: нефть Brent в день, когда ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК, потеряла всего 1,8%. Эксперты объясняют это просто — пока Ормузский пролив закрыт, ОАЭ физически не могут нарастить поставки.

Ближайшие месяцы цены могут даже вырасти. Когда крупный игрок уходит из картеля, рынок нервничает — а неопределенность всегда толкает котировки вверх, считает директор центра исследований НИУ ВШЭ Марат Зембатов.