Цены на квартиры рухнули в России

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий, экс-премьер России Сергей Степашин сообщил, что на вторичном рынке недвижимости в ряде случаев фиксируется падение цен. Его слова приводит ТАСС.
«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил он.
Степашин также выразил надежду на снижение ключевой ставки Банка России. По его оценке, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6 процентов, то ключевая ставка может опуститься до 10 процентов.
Ранее старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев спрогнозировал, при какой ключевой ставке можно рассчитывать на полноценное восстановление ипотечного рынка в стране. Надеяться на это стоит только, когда ставка опустится ниже 12 процентов годовых.