04:46, 29 апреля 2026Экономика

Цены на квартиры рухнули в России

Экс-премьер Степашин: Вторичное жилье в России дешевеет
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Председатель попечительского совета Фонда развития территорий, экс-премьер России Сергей Степашин сообщил, что на вторичном рынке недвижимости в ряде случаев фиксируется падение цен. Его слова приводит ТАСС.

«Вторичное жилье сейчас дешевеет», — отметил он.

Степашин также выразил надежду на снижение ключевой ставки Банка России. По его оценке, если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5–6 процентов, то ключевая ставка может опуститься до 10 процентов.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев спрогнозировал, при какой ключевой ставке можно рассчитывать на полноценное восстановление ипотечного рынка в стране. Надеяться на это стоит только, когда ставка опустится ниже 12 процентов годовых.

