Оценены последствия выхода ОАЭ из ОПЕК для России

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:00, 28 апреля 2026

Эксперт Скрябин: Выход ОАЭ из ОПЕК не несет для России прямых рисков
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Для России сам по себе выход Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+ прямых рисков не несет и в моменте ничем не грозит, такую оценку дал портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин. Его комментарий есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Он уточнил, что, пока продолжается конфликт США с Ираном и Ормузский пролив остается закрытым, решение Эмиратов вряд ли окажет существенное влияние на рынок. «Давление на цены может возникнуть только в более широком сценарии — если после завершения конфликта страны Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия, начнут восстанавливать потерянную долю нефтяного рынка, а дисциплина внутри ОПЕК+ будет дальше ослабевать», — заметил он. Эксперт подчеркнул, что пока преждевременно делать прогнозы.

Реакция рынка на заявление властей ОАЭ была слабой: стоимость нефти марки Brent потеряла всего 1,8 процента. Как отметил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, это связано с тем, что фактическая добыча нефти в ОАЭ находится ниже квоты ОПЕК, выделенной на страну. С одной стороны, нарастить добычу мешает эскалация в Ормузском проливе. «С другой стороны, это означает, что у ОАЭ есть свободные мощности по добыче, которые могут быть задействованы — но задействованы в будущем, а не в моменте», — заметил он.

ОАЭ выйдут из состава ОПЕК и формата ОПЕК+ с 1 мая. Власти страны обещают сохранить роль «ответственного производителя» и планируют нарастить собственную добычу. Сейчас объем добычи ОАЭ составляет около 3,5 миллиона баррелей в сутки, это около 10 процентов от всей добычи ОПЕК. У Саудовской Аравии текущая добыча 9,3 миллиона баррелей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok