Ситуацию на российском фондовом рынке назвали депрессивной

Инвестстратег Бахтин: Слова ЦБ о необходимости жесткой политики расстроили рынок

На российском фондовом рынке, в свете того, что инвесторов расстроили заявления Центробанка (ЦБ) РФ о необходимости жесткой политики, сейчас наблюдается «депрессивная картина», считает инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Его комментарий по поводу текущей ситуации на торгах поступил «Ленте.ру».

Значение индекса Мосбиржи 27 апреля почти не изменилось, опустившись на 0,02 процента, до 2732,41 пункта.

«Российский рынок по-прежнему зажат в боковике 2700-2800 пунктов и сейчас стремится к нижней границе диапазона», — указал эксперт. По его словам, на заявление ЦБ, в котором в том числе говорилось о повышении прогноза по среднему значению ключевой ставки в 2026 году, негативно отреагировали гособлигации, потерявшие с пятницы около 1,5 процента от установленных на прошлой неделе годовых максимумов.

«Позитивные ожидания ускорения снижения ключевой ставки не оправдываются», — резюмировал специалист.

Банк России 24 апреля пообещал оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в зависимости от устойчивости замедления темпов роста цен, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Также в ЦБ назвали причины снижения ВВП в начале года, упомянув подстройку к налоговым изменениям, большее, чем обычно, количество нерабочих дней и влияние плохой погоды.