Риелтор оценил данные о снижении цен на «вторичку»

14:43, 29 апреля 2026

Риелтор Апрелев: Вероятность снижения цен на «вторичку» невысока
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «360.ru» прокомментировал утверждение бывшего премьер-министр России Сергея Степашина, заявившего, что в стране дешевеет вторичное жилье. По словам риелтора, вероятность этого в действительности крайне невысока.

«Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать свое жилье дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю», — отметил он, добавив, что цена на вторичное жилье может стать ниже в единичных случаях, когда собственнику нужно срочно от него избавиться. Это может быть из-за долгов у человека или, например, потому, что ему срочно нужно уехать из страны.

Снижение ключевой ставки лишь увеличит спрос, пояснил Апрелев.

Что касается первичного рынка, то его, по словам риелтора, ждут непростые времена в случае, если не изменится система проектного финансирования.

Ранее Сергей Степашин заявил, что на вторичном рынке недвижимости в ряде случаев фиксируется падение цен. Также он добавил, что если в течение года инфляцию удастся удержать в пределах 5-6 процентов, то ключевая ставка может опуститься до 10 процентов.

    Последние новости

    «Этот сигнал стоит услышать». Зеленский пообещал увеличивать дальность ударов ВСУ по России. Как на это отреагировали в Москве?

    Кипящая нефть, черные облака и угроза экологической катастрофы.

    В МИД России поблагодарили корейцев за защиту Курской области

    Подростки напали на российскую семью

    С россиянином расправились в лесу ради квартиры

    Молодых россиян назвали начальниками искусственного интеллекта

    В Windows 11 нашли скрытые функции

    В Пермском крае проверят безопасность воздуха после атаки БПЛА

    Россиянка раскрыла неожиданные минусы пластики носа

    Россиян предупредили о риске попасть под суд из-за ЖКУ

    Все новости
