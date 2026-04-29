15:43, 29 апреля 2026

Российский фондовый рынок упал

Индекс Мосбиржи опустился до минимума с декабря прошлого года
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
На фоне несбывшихся надежд по поводу более быстрых темпов снижения ключевой ставки Центробанка российский фондовый рынок ускорил падение. Индекс Мосбиржи в среду, 29 апреля, опустился до наименьшего значения с начала года, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме показатель по состоянию на 15:39 доходил до 2 668 пунктов. В последний раз в худшем состоянии рынок находился в начале декабря.

С пятницы, 24 апреля, индекс потерял уже более 100 пунктов, а с начала марта, когда на фоне роста цен на нефть выросли акции компаний добывающего сектора, падение составляет 250 пунктов.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин в понедельник, 27 апреля, отмечал, что после заявлений ЦБ на рынке царит «депрессивная картина». «Позитивные ожидания ускорения снижения ключевой ставки не оправдываются», — констатировал эксперт.

Речь идет о высказывании главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной по поводу усиления проинфляционных факторов, а также отсутствии даже в формате обсуждении варианта со снижением ставки на один процентный пункт, до 14 процентов. Напротив, помимо выбранного варианта снижения до 14,5 процента, регулятор рассматривал возможность вообще остановить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП).

При этом глава ЦБ намекнула на негативное влияние для ставки затягивания кризиса на Ближнем Востоке, а также изменения бюджетной политики на фоне дефицита федерального бюджета.

