Рекорд Маска, осторожность ЦБ и новые ставки по семейной ипотеке. Главное про деньги за неделю

Совет директоров Банка России в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Это девятое подряд снижение, но рынок ждал более смелого шага: до 14%.

Почему Центробанк снизил ставку так скромно

Регулятор объяснил свою осторожность беспокойством за бюджет. «Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки», — говорится в пресс-релизе.

Добавили проблем и цены на бензин. Из-за временного снижения производства моторного топлива проинфляционные риски выросли. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, всплеск цен на топливо повлияет на инфляцию уже в июне.

При этом устойчивый рост цен пока остается в коридоре 4–5% в пересчете на год.