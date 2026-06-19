Рекорд Маска, осторожность ЦБ и новые ставки по семейной ипотеке. Главное про деньги за неделю

Рекорд Маска, осторожность ЦБ и новые ставки по семейной ипотеке. Главное про деньги за неделю13–19 июня
ЦБ снизил ставку слабее ожиданий: что это значит
Совет директоров Банка России в пятницу, 19 июня, снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых. Это девятое подряд снижение, но рынок ждал более смелого шага: до 14%.
Почему Центробанк снизил ставку так скромно
Регулятор объяснил свою осторожность беспокойством за бюджет. «Бюджетная политика на трехлетнем горизонте будет более стимулирующей, чем ожидалось ранее. Это может потребовать более высокой траектории ключевой ставки», — говорится в пресс-релизе.
Добавили проблем и цены на бензин. Из-за временного снижения производства моторного топлива проинфляционные риски выросли. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, всплеск цен на топливо повлияет на инфляцию уже в июне.
При этом устойчивый рост цен пока остается в коридоре 4–5% в пересчете на год.
Кредитование ускорилось — и в корпоративном, и в розничном сегменте Рост зарплат продолжает обгонять рост производительности труда Безработица держится на исторических минимумах Инфляционные ожидания снизились, но остаются высокими Дефицит кадров в ряде регионов перестал сокращаться
Как решение восприняли инвесторы и эксперты
Биржа отреагировала на решение мгновенно: индекс Мосбиржи в первую минуту после объявления новой ставки упал с 2450 пунктов до 2410.
Сочетание неожиданного для большинства аналитиков сокращения шага и ужесточения риторики означает, что снижение ключевой ставки может замедлиться, и экономике придется дольше жить с высокими процентными ставками. Это негативные сигналы для долгового и фондового рынков.
Инвестбанкир Евгений Коган называет решение ЦБ «жестким сюрпризом». По его мнению, прогноз регулятора о ставке 8–10% в 2027 году можно забыть — двузначные значения останутся с нами и в следующем году.
Что будет со ставками по кредитам и вкладам
Банки уже отыграли часть будущего снижения авансом. С 20 марта по 17 июня потребительские кредиты подешевели на 0,8 п.п. — притом что ключевая ставка за это время снизилась лишь на 0,5 п.п., отметила руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.
По ее мнению, после пятничного маленького шага ЦБ ждать резкого удешевления кредитов в ближайшие недели не стоит.
Чего ждать дальше
ЦБ оставил себе пространство для маневра. Эльвира Набиуллина прямо заявила на пресс-конференции: ни дальнейшее снижение ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены, могут потребоваться паузы.
Следующее заседание Совета директоров ЦБ по ставке пройдет 24 июля.
Илон Маск стал триллионером благодаря SpaceX
На прошлой неделе SpaceX вышла на биржу — и это было самое крупное IPO в истории человечества. Компания продала 639 млн бумаг по цене $135 за штуку и привлекла $85,7 млрд.
СПРАВКА
Прошлый рекорд держался семь лет. В 2019 году нефтяной гигант Saudi Aramco привлек на IPO $26 млрд — и это казалось пределом мечтаний. SpaceX превзошла этот результат более чем втрое.
Розничные инвесторы скупали бумаги так активно, что котировки взлетели сразу после открытия торгов:
- 12 июня (первый день торгов): +19,22%, до $160,95;
- 15 июня (понедельник): +19,6%, до $192,5;
- 16 июня (вторник): исторический максимум — $225,64.
К пику во вторник SpaceX добралась до капитализации почти $3 трлн и заняла четвертое место в мире, обогнав Amazon. Дороже SpaceX 16 июня стоили только:
- Nvidia — $5,14 трлн;
- Alphabet — $4,46 трлн;
- Apple — $4,35 трлн.
ФАКТ
Microsoft Билла Гейтса шла к капитализации в $3 трлн около 40 лет. SpaceX Илона Маска преодолела этот рубеж за три дня торгов.
Сам Маск еще в день IPO стал первым триллионером в истории. Ко вторнику, 16 июня, его состояние превысило $1,3 трлн.
Маск оторвался от второго места в списке самых богатых людей — соучредителя Google Ларри Пейджа ($314 млрд) — почти на триллион долларов.
на столько меняется состояние Маска каждый раз, когда акции SpaceX дорожают или дешевеют всего на $1.
Праздник продлился недолго. Со среды акции SpaceX падали, а компания опустилась с четвертого на шестое место среди публичных гигантов. Маск «обеднел» до $1,2 трлн.
Еще в мае 2026 года Forbes оценивал состояние Маска в $800 млрд. Мы подсчитали: чтобы потратить такую сумму со скоростью $1 млн в день, понадобилось бы более 2 тысяч лет.
С новым капиталом — более 3 тысяч лет.
Семейная ипотека: до реформы 2 недели, а ставки еще не утвердили
До запуска новой семейной ипотеки осталось меньше двух недель, а окончательные условия еще не приняли. Но известно главное: ставка будет зависеть от количества детей.
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин 19 июня назвал диапазон ставки для семей с одним ребенком: 10 или 12%. Для семей с двумя детьми ставка будет ниже, а для многодетных — самой низкой. Сейчас она 6% и не зависит от количества детей.
В пятницу вечером издание опубликовало новые параметры семейной ипотеки со ссылками на два анонимных источника.
-
Для семей с одним ребенком в Москве и Петербурге сохранят лимит в 12 млн рублей, но ставку увеличат до 12% годовых. В регионах лимит оставят 6 млн рублей, но ставку поднимут до 10% годовых.
-
Для семей с двумя детьми и более в Москве и Питере лимит семейной ипотеки увеличат с 12 до 15 млн рублей, ставку поднимут до 10% годовых. В регионах лимит увеличат с 6 до 8 млн рублей, а ставку поднимут до 8% годовых.
Ставка 6% годовых будет доступна либо при первоначальном взносе от 50%, либо при наличии трёх детей в регионах или четырех детей в Москве и Питере.
ВАЖНО
Новые ставки коснутся только новых договоров. Если вы уже оформили семейную ипотеку под 6%, ваши условия не изменятся.
Для семей с одним ребенком повышение ставки превращается в серьезный финансовый удар. Кандидат экономических наук Василий Кутьин подсчитал: при кредите 6 млн рублей на 25 лет разница в ежемесячном платеже между ставками 6 и 10% составит 15 865 рублей.
По оценке Кутьина, если ставку поднимут до 10–12%, около 2,8 млн семей с одним ребенком до 7 лет фактически потеряют доступ к льготному жилищному кредиту.
Подробнее о том, как изменится семейная ипотека и кому она станет недоступна, читайте в нашем материале.
Полезное за неделю: больничный после увольнения и ипотека при банкротстве
Больничный после увольнения: до 22 тыс. рублей за две недели
Многие не знают, что право на больничный сохраняется в течение 30 календарных дней после увольнения. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.
Если в этот месяц вы заболели или получили травму, бывший работодатель и Соцфонд обязаны выплатить вам пособие.
Сотрудник получал в 2024 году 78 000 рублей в месяц, в 2025-м — 88 000 рублей. Уволился 15 июня 2026 года, заболел 22 июня.
- Суммарный заработок за два года: 1,992 млн рублей.
- Среднедневной заработок с коэффициентом 60%: 1637 рублей.
- За 14 дней болезни выплатят: 22,9 тыс. рублей Первые три дня оплачивает бывший работодатель, остальные — Социальный фонд России.
Важный нюанс: размер пособия после увольнения всегда считается с коэффициентом 60% от среднего заработка — независимо от вашего страхового стажа. И не забудьте, что с больничного удерживается НДФЛ.
Как сохранить ипотечную квартиру при банкротстве
Еще один малоизвестный лайфхак: при банкротстве можно списать все долги, кроме ипотеки, и сохранить за собой жилье. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель юридической компании «Юридическая сила» Юлия Сысоева. С 2024 года закон разрешает заключать с банком отдельное мировое соглашение — и тогда залоговая квартира не продается с торгов.
Многие должники до сих пор не знают об этом и продолжают тянуть время, пытаясь оплачивать непосильные кредиты. Ипотечное жилье в процедуре банкротства можно сохранить и дальше оплачивать ипотеку, а остальные долговые обязательства списать.
Условия сохранения ипотеки при банкротстве:
- Жилье единственное для должника и его семьи.
- По ипотеке нет просрочек (или их оперативно закрыли).
- Должник или третье лицо могут доказать способность платить дальше.
- У должника нет второго жилья.
Под списание подпадают потребительские кредиты, долги по картам, займам, налогам, штрафам, ЖКХ и судебным решениям. Просто так банк отказаться от мирового соглашения не может — если все условия соблюдены, арбитражный суд на практике его утверждает.
Что еще важно: универсальный QR-код, прощание с Visa и Mastercard и счет для ветеранов
- С 1 сентября в России появится универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг. Вместо стикеров разных банков на одной кассе будет один код, который сформирует НСПК — оператор «Мира» и СБП. Камера телефона распознает его в любом банковском приложении, а покупатель сам выберет, чем платить. Все кешбэки и программы лояльности при этом сохранятся.
- НСПК предложила обнулить межбанковскую комиссию по картам Visa и Mastercard. С 2027 года ставку планируют снизить до 1%, а к 2028-му — до нуля. Это плавный способ окончательно вывести из оборота карты международных платежных систем, которые работают в России со времен ухода Visa и Mastercard в 2022 году. По задумке гендиректора НСПК Дмитрия Дубынина, такой подход поможет банкам и клиентам перейти на «Мир» без шока.
- В Чувашии юрлицо впервые в России заплатило налоги цифровым рублем. Компания «Смак-Агро» перечислила в бюджет 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока. Тестируют новый платежный инструмент также Татарстан и Ростовская область — именно там Банк России обкатывает «финансовые инструменты будущего».
- Ставки по вкладам неожиданно выросли. С середины мая по 15 июня средняя доходность по краткосрочным депозитам в топ-20 банков выросла на 0,17 п.п. — до 13,44% годовых. Полугодовые и годовые вклады прибавили по 0,15 п.п., до 12,99% и 12,32% соответственно. Это происходит вопреки снижению ключевой ставки ЦБ — банки конкурируют за деньги вкладчиков.
- «Сбер» запустил накопительный счет «Доблестный» для ветеранов боевых действий. Максимальная ставка — 12,5% годовых, она включает приветственную надбавку 6%, которая действует целых 5 месяцев (в обычных счетах — 1–2 месяца). Открыть счет можно до 15 сентября 2026 года. Параллельно банк добавил в «СберБанк Онлайн» «Социального консультанта» на базе «ГигаЧата»: он подскажет, какие федеральные и региональные выплаты положены ветерану.
- Россиянам стали реже отказывать в автокредитах. В мае доля отказов снизилась четвертый месяц подряд — до 73,8% (минус 2 п.п. за месяц и минус 10 п.п. за год). Банки выдали 110 540 автокредитов на 173,46 млрд рублей. Средний чек вырос с 1,52 до 1,57 млн рублей. Эксперты НБКИ связывают оживление со снижением ключевой ставки и обострением борьбы за платежеспособных клиентов.
- ФАС и Генпрокуратура нашли нарушения в тарифах ЖКХ в 65 регионах России. За полгода ведомства проверили 84 субъекта и обнаружили 801 тарифное решение, принятое с нарушениями. В тарифы зашили 4 млрд рублей экономически необоснованных средств — эти деньги до 1 октября должны направить на модернизацию ЖКХ. Дополнительно ФАС вынесла 62 предписания об исключении из тарифов еще 6,59 млрд рублей.
- В Госдуме хотят запретить «купюры приколов». Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков заявил: сувенирные банкноты слишком похожи на настоящие, и мошенники активно их используют. Внешне такие купюры почти не отличить от рублей — разве что вместо «рублей» написано «дублей». Их продают в книжных магазинах, киосках и на маркетплейсах с 2008 года.
- Семьям могут разрешить вкладывать часть маткапитала в программу долгосрочных сбережений (ПДС). У Минфина, Минэка и ЦБ принципиальных возражений нет — обсуждают только ограничения по сумме и условиям использования. Негосударственные пенсионные фонды готовы работать с маткапиталом, но с одним условием: попадая в ПДС, эти деньги должны терять особый статус маткапитала.
- Золото подешевело на 30% с январского пика. 19 июня фьючерс на золото опустился ниже $4200 за тройскую унцию, серебро рухнуло на 2,25% за день. Деньги уходят из золота в гособлигации с рекордной доходностью и в акции ИИ-корпораций.
Прогнозы аналитиков разошлись: стратеги Citi ждут просадки до $4000 за унцию. В ФГ «Финам», наоборот, прогнозируют возврат к $4800 до конца года.
Долгосрочно драгметаллу прочат хорошее будущее: 83% чиновников центробанков уверены, что доля золота в международных резервах в ближайшие годы вырастет. Три года назад так считали лишь 62%.