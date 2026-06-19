Спотовые цены на золото упали до $4167,07 за унцию на фоне укрепления доллара

Мировые цены на золото начали падать на фоне укрепления доллара и сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о возможности повышения процентных ставок. О снижении цен свидетельствуют данные торгов на бирже Comex.

Спотовые цены на драгоценный металл с начала недели опустились на 1,4 процента. На торгах в пятницу они снизились на 1 процент, до 4167,07 доллара за унцию. Контракты на поставку золота в августе на бирже стали дешевле на 1,5 процента, 4181,8 доллара за унцию.

За последнее время котировки золота обновили несколько минимумов. Сначала стоимость драгметалла опустилась ниже 4,3 тысячи долларов, потом — ниже 4,2 тысячи, а следом — ниже 4,1 тысячи. В настоящее время золото торгуется на бирже в районе 4,33 тысячи доллара за тройскую унцию.

18 июня Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая в США функции Центробанка, не стала снижать учетную ставку на первом заседании после смены руководителя, оставив ее на уровне 3,5-3,75 процента. Как следует из пресс-релиза регулятора, решение было принято единогласно — 12 голосами из 12.

Снижение цен объясняют постепенным ослаблением инфляционного давления на глобальную экономику после завершения войны в Иране и возможным изменением денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, Как заявил аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский, на ситуацию также повлияет высокий спрос со стороны мировых центробанков.