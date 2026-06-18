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10:18, 18 июня 2026Экономика

Перспективы мировых цен на золото оценили

«Известия»: Мировые цены на золото перейдут к росту во второй половине года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Затяжное падение мировых цен на золото, скорее всего, не окажется долгосрочным трендом с учетом традиционно высокой волатильности драгоценного металла. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Аналитики ФГ «Финам» ожидают возвращения биржевой стоимости золота в район 4,8 тысячи долларов за тройскую унцию ближе к концу этого года. Эксперты рассматривают подобной сценарий в качестве базового.

Подобной динамике поспособствует ряд факторов, включая постепенное ослабление инфляционного давления на глобальную экономику после завершения войны в Иране и возможное изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, поясняет аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. На ситуацию также повлияет высокий спрос со стороны мировых центробанков, добавляет он. «Тренд на дедолларизацию только усиливается», — констатировал эксперт.

За последнее время котировки золота обновили несколько минимумов. Сначала стоимость драгметалла опустилась ниже 4,3 тысячи долларов, потом — ниже 4,2 тысячи, а следом — ниже 4,1 тысячи. В настоящее время золото торгуется на бирже в районе 4330 долларов за тройскую унцию.

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