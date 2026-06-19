В России появится универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг

Свищев: В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров и услуг

В России с 1 сентября появится универсальный QR-код для оплаты товаров, услуг и работ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Государственной Думы Дмитрия Свищева (ЛДПР).

«Вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт (НСПК), ту самую, что управляет картами "Мир" и Системой быстрых платежей», — пояснил Свищев.

Соответственно, если сегодня покупатели вынуждены искать на кассах стикер именно своего банка для оплаты покупок, то уже с осени будет действовать один код, который считывается любым банковским приложением.

После наведения на него камеры на экране появится список всех доступных для списания средств способов, а человек уже сам выберет удобный. Кроме того, при оплате будут действовать все кешбэки и программы лояльности от банков.

Стандарт вводится федеральным законом, подписанным еще в июле прошлого года.

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