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11:12, 18 июня 2026Экономика

Ставки по вкладам в России неожиданно выросли

«Финуслуги»: Средние ставки по вкладам в 20 крупнейших банках России неожиданно выросли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С середины мая по 15 июня средние ставки по основным видам вкладов в 20 крупнейших по объемам капитализации российских банках неожиданно выросли. Об этом сообщает радиостанция «Ъ FM» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Речь идет о доходности вкладов на срок до трех месяцев. Средняя ставка по такого рода банковским продуктам на внутреннем рынке за отчетный период увеличилась на 0,17 процентного пункта (п.п.) и достигла 13,44 процента годовых. Показатель в сегменте полугодовых и годовых вкладов за это время вырос на 0,15 п.п. — до 12,99 и 12,32 процента соответственно.

Подобная динамика фиксируется вопреки затяжному ослаблению денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) и прогнозам о дальнейшем снижении ключевой ставки, отмечают эксперты. По итогам апрельского заседания совет директоров регулятора понизил планку до 14,5 процента. В июне, согласно прогнозам финансистов, ключевая ставка упадет еще на 50 базисных пунктов, до 14 процентов.

Впрочем, несмотря на постепенное снижение уровня доходности, банковские вклады в России еще долго будут оставаться для граждан привлекательным инструментом для сохранения сбережений, отмечают эксперты. Ситуация начнет постепенно меняться, когда ключевая ставка опустится до однозначных значений. Согласно прогнозу ЦБ, это произойдет не раньше следующего года.

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