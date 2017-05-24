Макияж с шестью нулями

Женщины и «красивый бизнес» — это давняя история любви. Но еще никогда идея организовать собственное дело в бьюти-сфере не была настолько притягательной и оправданной, как сейчас, считают бизнес-эксперты Forbes. Многочисленные офлайн-стартапы и блоги об уходе за внешностью стали золотой жилой для их обладательниц. «Лента.ру» изучила самые яркие истории представительниц прекрасного пола, которые стали богаче на сотни тысяч долларов благодаря любви к помадам и кремам.

Бизнес для себя

Оборот мировой индустрии красоты составляет 445 миллиардов долларов — неудивительно, что многие хотят получить кусочек от этого пирога. Создав успешный стартап, можно делать приятный выбор — владеть и получать доход или продать крупному косметическому концерну, ведь у больших фирм есть неизменный интерес к перспективным маркам. Например, в 2016 году компания L’Oreal купила за 1,2 миллиарда долларов IT Cosmetics — бренд, созданный в 2008 году «чисто для себя» страдавшей дерматитом тележурналисткой Джейми Керн Лимой.

Властительницы соцсетей

Приятно, что в бьюти-индустрию можно войти, не делая почти никаких вложений. Это показывает пример визажистов и других энтузиасток, ведущих страницы и видеоблоги в соцсетях. Заведя аккаунты просто ради удовольствия выкладывать посты на любимую тему, спустя пару лет многие обнаруживают себя в списках самых перспективных предпринимательниц мира и наиболее высоко оплачиваемых блогеров.

Британка Зои Саггс (Zoella) возглавила список влиятельных бьюти-экспертов в сети в апреле 2017 года благодаря своему YouTube-каналу: каждый ролик набирает миллионы просмотров. Ее средний доход в 2016 году составлял 82 тысячи долларов в месяц.

Зои 27 лет, она ведет блоги в соцсетях с 2009 года. В основном ее аудитория очень молодая — это тинейджеры, которым нравится игровой стиль подачи информации от Zoella. Девушка рассказывает об уходе за разными типами кожи, ежемесячно делает обзор косметических новинок, отвечает на вопросы подписчиков.

Саггс, как и другие блогеры, зарабатывает на размещении рекламы на своих страницах в соцсетях. Но с ростом популярности у нее появились и другие источники дохода. В 2014 году блогер начала выпускать собственную марку косметики, которая называется Zoella Beauty. Также Зои написала три бестселлера. Один из них, Girl Online, стал самой быстро продающейся в мире книгой с 1998 года.

Некоронованная королева бьюти-сегмента Instagram —Худа Каттан, у которой более 20 миллионов подписчиков. Американка иракского происхождения умеет загипнотизировать подписчиц своими видео с пошаговым созданием эффектного макияжа. Ее работы прекрасно смотрятся в соцсети, пользователи которой ценят красивый и необычный фотоконтент.

My signature look! You guys requested it & here is it! Watch now on my YouTube channel (link in my bio) Let me know what you want to see next! A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on Apr 3, 2017 at 4:56am PDT

Изначально Каттан закончила Мичиганский университет по специальности «Финансы», но, поработав, поняла, что это слишком скучно. Выучилась на визажиста и переехала в ОАЭ, где ее фирменный стиль быстро пришелся по душе местным девушкам, ценящим яркий мейкап. Худа стала самым модным художником по макияжу в Эмиратах, а затем среди ее клиенток появились мировые знаменитости.

Тем не менее Худа так и осталась бы одной из многочисленных популярных в Instagram визажисток, не создай она собственную марку косметики. Как ни странно, славу ей принесли… накладные ресницы. Mink Lashes от Каттан понравились многим звездам, в том числе сестрам Кардашьян. Теперь же под маркой Huda Beauty выпускаются и блеск для губ, и тени, и палетки — все, что требуется для модного мейкапа. Каждая новинка вкусно рекламируется самой Худой в Instagram-блоге — так, что сразу хочется купить.

Look what's launching next month 💃🏽💃🏽💃🏽 #hudabeautylipstrobe Which is your favorite color? A post shared by Huda Kattan (@hudabeauty) on May 17, 2017 at 7:49am PDT

Сейчас Худе Каттан 33 года. Ее состояние оценивается в 4,5 миллиона долларов.

Удачное имя

Истории успеха в бьюти-индустрии не всегда начинаются с нуля. Если в твоем Instagram уже есть десятки миллионов подписчиков, почему не использовать его как площадку для продвижения своей бизнес-идеи?

barbie world 🎀 A post shared by Kylie (@kyliejenner) on May 12, 2017 at 9:39am PDT

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян — Кайли Дженнер — практически выросла на съемочной площадке семейного реалити Keeping Up With Kardashians. Благодаря «семейному бизнесу» ее Instagram-аккаунт изначально был очень популярен. Еще больше подписчиков появилось, когда 17-летняя школьница решила улучшить внешность, увеличив губы филлерами. Инъекции и другие косметические манипуляции преобразили лицо младшей Кардашьян, которая всегда считалась гадким утенком. Дженнер стала кумиром подростков и вдохновением для онлайн-флешмоба Kylie Jenner Lips («Губы Кайли Дженнер»), в ходе которого юные пользователи пытались нарисовать себе рот как у Кайли.

Поскольку золотое правило телесемьи — монетизировать любой информационный шум вокруг сестер, была создана коллекция жидких помад Kylie Lip Kit. Недорогую продукцию модных оттенков, которую, конечно, рекламировала в Instagram сама Кайли, нанося на свои впечатляющие губы, смели с прилавков интернет-магазина. Вслед за помадами появились блески, хайлайтеры, румяна и так далее. Девушка стала основательницей бренда Kylie Cosmetics, а в 2016 году открылся первый офлайн-магазин марки в Лос-Анджелесе.

Сейчас Кайли Дженнер 19 лет, у нее 94 миллиона подписчиков в Instagram. Состояние девушки составляет 20 миллионов долларов, 18 из которых она заработала именно в 2016 году на своем косметическом детище.

Некрасивые разборки в мире красоты

Бьюти-бизнес — это не мир розовых пони и единорогов, как может показаться. В нем бушуют страсти, разгораются профессиональные скандалы — все как в любой другой индустрии.

В 2016 году популярные в Instagram визажисты Влада Хаггерти и Юлия Кузьменко обвинили Кайли Дженнер в плагиате. По мнению живущих в США блогеров украинского происхождения, компания Kylie Cosmetics слишком откровенно вдохновилась одной из их работ, опубликованной в Instagram Хаггерти, использовав ее дизайн в собственной рекламной кампании. Картинки действительно были очень похожими.

Really @kyliecosmetics? Haven't you gotten enough 'inspiration' from me already? Left is a the work @juliakuzmenko, @brittrafuson and I shot a few months ago and right is @kyliecosmetics new campaign. A post shared by Vlada Haggerty (@vladamua) on Nov 19, 2016 at 8:18pm PST

Чтобы умаслить пригрозивших судом украинок, Дженнер разместила в своем микроблоге ссылку на Instagram-аккаунт Хаггерти, сопроводив похвалами ее таланту. Учитывая размер аудитории Кайли, такая реклама устроила обиженную визажистку.

Теперь у Влады Хаггерти более 700 тысяч подписчиков в Instagram. Недавно девушка установила рекорд Гиннесса: создала самый дорогой в мире макияж губ. Для мейкапа использовались бриллианты общим весом в 6,5 карата, его стоимость составила 26 500 долларов.

Секрет успеха

В бьюти-бизнесе есть еще неосвоенные ниши, своевременно заметив и заняв которые, можно прийти к успеху, считает новозеландка Шэннон Харрис. Она — самый популярный видеоблогер в своей стране и один из самых популярных в мире.

На YouTube Шэннон известна как Shaaanxo. Харрис начала вести видеоблог в 2009 году — как и многие, просто для себя: по признанию Шэннон, она безнадежный бьюти-маньяк, обожающий все, что связано с макияжем. Девушка обратила внимание, что в сети много рассказывающих о косметике видеоблогеров из США, но совсем нет из Новой Зеландии, и решила занять «свято место». Через три года она была сверхпопулярна.

Сейчас ежегодный доход Shaaanxo достигает 370 тысяч долларов. Это не только деньги от блога, но и прибыль, которую приносит ее марка Shaaanxo Cosmetics.

Совет Шэннон тем, кто хочет войти в бьюти-индустрию, — в первую очередь быть самими собой и иметь терпение: «Не начинайте с ожиданий, просто делайте все с удовольствием».

