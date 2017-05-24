Макияж с шестью нулями

Женщины и «красивый бизнес» — это давняя история любви. Но еще никогда идея организовать собственное дело в бьюти-сфере не была настолько притягательной и оправданной, как сейчас, считают бизнес-эксперты Forbes. Многочисленные офлайн-стартапы и блоги об уходе за внешностью стали золотой жилой для их обладательниц. «Лента.ру» изучила самые яркие истории представительниц прекрасного пола, которые стали богаче на сотни тысяч долларов благодаря любви к помадам и кремам.
Бизнес для себя
Оборот мировой индустрии красоты составляет 445 миллиардов долларов — неудивительно, что многие хотят получить кусочек от этого пирога. Создав успешный стартап, можно делать приятный выбор — владеть и получать доход или продать крупному косметическому концерну, ведь у больших фирм есть неизменный интерес к перспективным маркам. Например, в 2016 году компания L’Oreal купила за 1,2 миллиарда долларов IT Cosmetics — бренд, созданный в 2008 году «чисто для себя» страдавшей дерматитом тележурналисткой Джейми Керн Лимой.
Властительницы соцсетей
Приятно, что в бьюти-индустрию можно войти, не делая почти никаких вложений. Это показывает пример визажистов и других энтузиасток, ведущих страницы и видеоблоги в соцсетях. Заведя аккаунты просто ради удовольствия выкладывать посты на любимую тему, спустя пару лет многие обнаруживают себя в списках самых перспективных предпринимательниц мира и наиболее высоко оплачиваемых блогеров.
Британка Зои Саггс (Zoella) возглавила список влиятельных бьюти-экспертов в сети в апреле 2017 года благодаря своему YouTube-каналу: каждый ролик набирает миллионы просмотров. Ее средний доход в 2016 году составлял 82 тысячи долларов в месяц.
Зои 27 лет, она ведет блоги в соцсетях с 2009 года. В основном ее аудитория очень молодая — это тинейджеры, которым нравится игровой стиль подачи информации от Zoella. Девушка рассказывает об уходе за разными типами кожи, ежемесячно делает обзор косметических новинок, отвечает на вопросы подписчиков.
Саггс, как и другие блогеры, зарабатывает на размещении рекламы на своих страницах в соцсетях. Но с ростом популярности у нее появились и другие источники дохода. В 2014 году блогер начала выпускать собственную марку косметики, которая называется Zoella Beauty. Также Зои написала три бестселлера. Один из них, Girl Online, стал самой быстро продающейся в мире книгой с 1998 года.
Некоронованная королева бьюти-сегмента Instagram —Худа Каттан, у которой более 20 миллионов подписчиков. Американка иракского происхождения умеет загипнотизировать подписчиц своими видео с пошаговым созданием эффектного макияжа. Ее работы прекрасно смотрятся в соцсети, пользователи которой ценят красивый и необычный фотоконтент.
Изначально Каттан закончила Мичиганский университет по специальности «Финансы», но, поработав, поняла, что это слишком скучно. Выучилась на визажиста и переехала в ОАЭ, где ее фирменный стиль быстро пришелся по душе местным девушкам, ценящим яркий мейкап. Худа стала самым модным художником по макияжу в Эмиратах, а затем среди ее клиенток появились мировые знаменитости.
Тем не менее Худа так и осталась бы одной из многочисленных популярных в Instagram визажисток, не создай она собственную марку косметики. Как ни странно, славу ей принесли… накладные ресницы. Mink Lashes от Каттан понравились многим звездам, в том числе сестрам Кардашьян. Теперь же под маркой Huda Beauty выпускаются и блеск для губ, и тени, и палетки — все, что требуется для модного мейкапа. Каждая новинка вкусно рекламируется самой Худой в Instagram-блоге — так, что сразу хочется купить.
Сейчас Худе Каттан 33 года. Ее состояние оценивается в 4,5 миллиона долларов.
Удачное имя
Истории успеха в бьюти-индустрии не всегда начинаются с нуля. Если в твоем Instagram уже есть десятки миллионов подписчиков, почему не использовать его как площадку для продвижения своей бизнес-идеи?
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян — Кайли Дженнер — практически выросла на съемочной площадке семейного реалити Keeping Up With Kardashians. Благодаря «семейному бизнесу» ее Instagram-аккаунт изначально был очень популярен. Еще больше подписчиков появилось, когда 17-летняя школьница решила улучшить внешность, увеличив губы филлерами. Инъекции и другие косметические манипуляции преобразили лицо младшей Кардашьян, которая всегда считалась гадким утенком. Дженнер стала кумиром подростков и вдохновением для онлайн-флешмоба Kylie Jenner Lips («Губы Кайли Дженнер»), в ходе которого юные пользователи пытались нарисовать себе рот как у Кайли.
Поскольку золотое правило телесемьи — монетизировать любой информационный шум вокруг сестер, была создана коллекция жидких помад Kylie Lip Kit. Недорогую продукцию модных оттенков, которую, конечно, рекламировала в Instagram сама Кайли, нанося на свои впечатляющие губы, смели с прилавков интернет-магазина. Вслед за помадами появились блески, хайлайтеры, румяна и так далее. Девушка стала основательницей бренда Kylie Cosmetics, а в 2016 году открылся первый офлайн-магазин марки в Лос-Анджелесе.
BLUSHES!!! I'm beyond excited to welcome these to the Kylie Cosmetics family! I'm obsessed with blush and it's a dream that I can finally have MY OWN! 😍 can't wait for you guys to experience these build-able Matte beauties! They launch this Friday at 3pm pst only on KylieCosmetics.com @kyliecosmetics check out my snap to see a more xx
Сейчас Кайли Дженнер 19 лет, у нее 94 миллиона подписчиков в Instagram. Состояние девушки составляет 20 миллионов долларов, 18 из которых она заработала именно в 2016 году на своем косметическом детище.
Некрасивые разборки в мире красоты
Бьюти-бизнес — это не мир розовых пони и единорогов, как может показаться. В нем бушуют страсти, разгораются профессиональные скандалы — все как в любой другой индустрии.
В 2016 году популярные в Instagram визажисты Влада Хаггерти и Юлия Кузьменко обвинили Кайли Дженнер в плагиате. По мнению живущих в США блогеров украинского происхождения, компания Kylie Cosmetics слишком откровенно вдохновилась одной из их работ, опубликованной в Instagram Хаггерти, использовав ее дизайн в собственной рекламной кампании. Картинки действительно были очень похожими.
Чтобы умаслить пригрозивших судом украинок, Дженнер разместила в своем микроблоге ссылку на Instagram-аккаунт Хаггерти, сопроводив похвалами ее таланту. Учитывая размер аудитории Кайли, такая реклама устроила обиженную визажистку.
Теперь у Влады Хаггерти более 700 тысяч подписчиков в Instagram. Недавно девушка установила рекорд Гиннесса: создала самый дорогой в мире макияж губ. Для мейкапа использовались бриллианты общим весом в 6,5 карата, его стоимость составила 26 500 долларов.
I'm so extremely excited to announce that we officially hold the world record for The Most Valuable Lip Art ever done! ______________________ This diamond lip art was created during the @smashboxcosmetics and @sephora VIB Rouge event on March 22nd, 2017. 6.5 carat in diamonds valued at $26,500 👄 ______________________ Diamonds provided by @zoechiccojewelry Photography by @davisfactor for @smashboxcosmetics Model: @lauraclairegude Makeup by me, @vladamua Lip gloss: @smashboxcosmetics Liquid Metal in Crimson Chrome ______________________ #themostexpensivelipart #themostvaluablelipart #guinessbook #record #lips #makeup #beauty #macrobeauty #macrophotography #lipart #liquidart #dripart #glossylips #gloss #highshine #lips #artisticmakeup #creativemakeup
Секрет успеха
В бьюти-бизнесе есть еще неосвоенные ниши, своевременно заметив и заняв которые, можно прийти к успеху, считает новозеландка Шэннон Харрис. Она — самый популярный видеоблогер в своей стране и один из самых популярных в мире.
На YouTube Шэннон известна как Shaaanxo. Харрис начала вести видеоблог в 2009 году — как и многие, просто для себя: по признанию Шэннон, она безнадежный бьюти-маньяк, обожающий все, что связано с макияжем. Девушка обратила внимание, что в сети много рассказывающих о косметике видеоблогеров из США, но совсем нет из Новой Зеландии, и решила занять «свято место». Через три года она была сверхпопулярна.
Сейчас ежегодный доход Shaaanxo достигает 370 тысяч долларов. Это не только деньги от блога, но и прибыль, которую приносит ее марка Shaaanxo Cosmetics.
Совет Шэннон тем, кто хочет войти в бьюти-индустрию, — в первую очередь быть самими собой и иметь терпение: «Не начинайте с ожиданий, просто делайте все с удовольствием».