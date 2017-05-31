Россия
 
Последние новости
Путин назвал преждевременным вопрос о своем участии в выборах 2018 года
Украина потроллила Россию гифкой из «Симпсонов»
Выявлено происхождение коренного населения Египта
Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года
Генеральный менеджер «Вашингтона» оценил возможность расставания с Овечкиным
Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа
Французский теннисист начал целовать журналистку против ее воли
Популярные новости
Украина потроллила Россию гифкой из «Симпсонов»
Выявлено происхождение коренного населения Египта
Генеральный менеджер «Вашингтона» оценил возможность расставания с Овечкиным
Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа
Французский теннисист начал целовать журналистку против ее воли
Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года
Путин назвал провокацией заявления о применении химоружия сирийской армией

«Киев копает себе политическую могилу»

Зачем власти Украины объявили войну российскому интернету

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: ZUMA Press / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины обвинила «Яндекс» в передаче личных данных жителей страны российским властям. Компания все обвинения опровергает, однако это вряд ли повлияет на ход дела. Киев в любом случае планирует заблокировать порталы «Яндекса» и Mail.Ru Group после вступления в силу нового пакета санкций. Зачем украинские власти объявили войну интернет-компаниям и чем она может закончиться, «Лента.ру» спросила у российских политиков.

В понедельник, 29 мая, в киевском и одесском офисах «Яндекса» прошли обыски, связанные с делом о государственной измене. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудники «Яндекса» якобы передавали российским спецслужбам личную информацию о гражданах страны, которая могла использоваться для проведения «информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины».

«Яндекс» все обвинения отверг, пояснив, что ни у сотрудников, ни у руководства нет доступа к персональным данным пользователей. Плохие новости для компании пришли с Украины еще неделей ранее: тогда стало известно, что президент страны Петр Порошенко распорядился заблокировать на территории страны работу порталов «Яндекса» и Mail.Ru Group, в том числе принадлежащую ей соцсеть «ВКонтакте».

На Западе решение украинских властей восприняли как минимум настороженно. Например, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что введенные ограничения противоречат общепринятому пониманию свободы выражения мнений. Для чего же, невзирая на риск потерять поддержку европейских союзников, Киев отказывает украинцам в популярных сайтах и соцсетях?

Внушить панику

Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам:

«Это все из той же серии, что запрет георгиевских лент, "Бессмертного полка". Сейчас все, что касается России, на Украине рассматривается враждебно. Те обоснования, которые приводит украинская сторона, в частности якобы российская компания передавала какие-то сведения, — это вранье полное.

Думаю, рано или поздно это закончится, и очень печально. Отношения дойдут то дочки кипения. Александр Турчинов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») недавно заявил, что восточная граница страны должна быть неприступным бастионом. В XXI веке говорить об изоляции кого-то от кого-то — это просто смешно. Неужели вы думаете, что кто-то может использовать "Яндекс" в разведывательных целях, тем более в ситуации, когда каждый шаг российских компаний на просвет? Конечно нет! Это исключительно повод создать панику, хаос.

К сожалению, пока молчит европейская общественность, хотя они осудили закрытие соцсетей. Я думаю, рано или поздно чаша терпения переполнится даже у тех, кто поддерживает Украину».

Истребить все русское

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Обвинения в адрес "Яндекса", конечно, голословные. СБУ может обвинить кого угодно и в чем угодно, никогда ничем не аргументируя.

Я еще в 1990 году понял, что политика Киева направлена на искоренение всего русского и российского из всех сфер общественной жизни. Элита и руководство Украины придерживаются русофобских, а некоторые даже русоненавистнических взглядов. Сейчас это приняло абсурдистские и маразматические формы. Запрет российских соцсетей вписывается в этот контекст.

Они своими действиями наносят урон собственному народу, а не нам. Мы должны много говорить об этом, говорить о нарушении прав человека, обращать на это внимание европейских структур. Хотя при этом мы должны понимать, что эффект будет нулевой. Ситуация может измениться только при условии смены власти на Украине».

Из-за глупости и колхозности

Вадим Деньгин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

«Обвинения, которые СБУ предъявила "Яндексу", — это несусветная глупость. Властям нужно было придумать что-то новое, вот они и напали на него. Это попытка навязать гражданам Украины ситуацию, при которой они будут жить вне русского менталитета, вне русского языка, вне информации о России. Это ошибка, которая показывает, что режим Порошенко не понимает, что таким образом регулировать обстановку в стране не следует. Сейчас цифровые технологии позволяют спокойно заходить [на заблокированные сайты], и это лишний раз доказывает абсолютную бесполезность подобных действий, колхозность режима Порошенко. Всегда нужно выходить на конструктивный диалог, а эти методы ни к чему не приведут. В любом случае рано или поздно это решение придется отменить.

Если дальше так продолжится, тогда мы что, перейдем к еще одной Северной Корее на территории Украины? Господин Порошенко, видимо, понимает, что пока не может справиться с тем, что сами граждане Украины осознают: мы братские народы».

Для поддержания войны и зарабатывания средств

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам:

«Киеву повоевать сейчас в Донбассе особенно не дают, а жизнь без войны, без военных условий — это политическая смерть нынешнего режима. Поэтому они придумывают другие войны, вот сейчас начали с интернет-компаниями воевать. Кстати, это не очень понравилось на Западе, потому что они стали пересекать некую красную черту, даже не замечая этого. И сейчас, влезая в эту сферу, они копают себе политическую могилу.

Многих украинских граждан достала эта история, поскольку они привыкли к русскоязычному интернету, к определенным соцсетям, и, конечно, им это сильно не понравилось. У меня там есть хорошие знакомые, они раньше не очень возмущались, а сейчас стали уже возмущаться серьезно. То есть решения украинских властей достают даже тех, кому раньше казалось, что это их не касается.

Я не исключаю, что война такого рода, как любая война, приносит определенные финансовые выгоды ограниченному количеству людей. Поэтому здесь основной выигрыш — продление политической агонии, а второй — возможность чуть-чуть заработать на всех этих историях, то есть вместо наших компаний попытаться кого-нибудь другого за денежку пропустить вперед».

В угоду ЦРУ

Виктор Водолацкий, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«Киев проводит политику, направленную на разрыв исторических связей с Россией. То есть выполняет те задания, которые дает четвертый этаж СБУ, а занимают его сотрудники американского Центрального разведывательного управления. Четвертый этаж полностью закрыт даже для спецслужб Украины, там находятся только сотрудники ЦРУ. И их задача — полностью изменить сознание людей и исторические параллели, связанные с нашей совместной жизнью. Поэтому и принимаются различные меры, связанные с запрещением георгиевских лент, русскоязычных интернет-изданий, переписывание учебников истории.

Эти действия разрушают фундамент государственности самой Украины. Это все, особенно если они примут решение по визам, может привести к еще одному Майдану, только направленному уже на свержение Порошенко и его команды».

Что взять с фашистов

Казбек Тайсаев, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«У власти в Киеве фашисты, они добиваются того, чтобы разорвать связи между славянскими народами. Однако украинский и российский народ никогда друг с другом воевать не будут. Бандеровцы захватили власть на Украине и пытаются так себя вести даже в отношении компаний, которые никакого отношения к политике не имеют. Все эти обвинения в передаче "Яндексом" данных украинцев спецслужбам — чушь собачья.

Это политика государственного террора. Сейчас они начали терроризировать коммерческие структуры, а до этого они устроили геноцид собственного народа в Донецке и Луганске.

То зомбирование украинского народа, которое идет через украинские СМИ, достигло невероятных масштабов. Это возможность перекрыть дополнительный источник информации. Все это очень грязная политика, направленная против нашей страны и против той информации, которая идет из РФ».

Рассорить друзей

Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам:

«Это череда глупых действий руководства Украины, очередная попытка Порошенко разорвать исторические связи с Россией, вбить еще один клин между нашими народами. Все это украинский президент делает вместе с Институтом национальной памяти. Эта смешная организация, открытая еще при Викторе Ющенко (занимал пост президента Украины в 2005-2010 годах), стала в полную силу работать при Порошенко.

Когда в учебниках истории фальсифицируются исторические факты, когда не показывают российское кино, всячески убирают русский язык — это, конечно, определенным образом влияет на людей, в особенности на молодое поколение. С не подтвержденными ничем обвинениями "Яндексу" произошла та же фальсификация. Но мы видим, какой протест это вызывает, причем не только среди граждан Украины, но и на Западе. Это нарушение норм международного права, ограничения прав человека».

Подготовила Ксения Абрамова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Яндекс» отверг обвинения СБУ в передаче данных украинцев спецслужбам России
Яровая назвала СБУ репрессивной машиной Порошенко
«Яндекс» назвал главного пострадавшего в ситуации с украинскими блокировками
Украина возглавила список стран с худшими показателями свободы творчества
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:07 Сегодня
Епископ Ливенский Нектарий (слева)

«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»

Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
23:25 29 мая 2017

Число пострадавших от урагана в Москве приблизилось к 140  

00:39 Сегодня

Путин назвал преждевременным вопрос о своем участии в выборах 2018 года

21:42 30 мая 2017

Путин исключил возможность назначения главы РАН кабмином или президентом

Россия
 — 
00:02 25 мая 2017

«Почему я должен уступать место моей ровеснице?!»

Равноправие полов дает женщине возможность платить алименты и стоять в метро
20:29 30 мая 2017

В парке «Патриот» соберутся 18 тысяч выпускников

19:14 29 мая 2017

«Свидетели Иеговы» оспорят признание их экстремистами

20:49 30 мая 2017

Ройзман отказался видеть в Чудновец соперницу на губернаторских выборах

Россия
 — 
00:01 3 мая 2017

«Жизнь проигрывает порно»

Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
19:32 30 мая 2017

Макеты квартир для жильцов сносимых пятиэтажек представят в шоу-румах  

20:15 30 мая 2017

Годовалый мальчик погиб в Зеленограде после падения шкафа

18:58 30 мая 2017

В Госдуме указали на предвзятость решения ЕСПЧ по выборам 2011 года

Россия
Епископ Ливенский Нектарий (слева)«Сам Иисус Христос носил дорогие одежды»
Кто и для чего подарил орловскому священнику автомобиль за 6 миллионов рублей
Антон Хащенко: Прочный фундамент выборов
Что дают праймериз «Единой России»
«Киев копает себе политическую могилу»
Зачем власти Украины объявили войну российскому интернету
Путин назвал преждевременным вопрос о своем участии в выборах 2018 года
Путин исключил возможность назначения главы РАН кабмином или президентом
В парке «Патриот» соберутся 18 тысяч выпускников
Ройзман отказался видеть в Чудновец соперницу на губернаторских выборах
Все материалы
Мир
Друзья из страны пирамид
Для чего Лавров и Шойгу ездили в Египет
Збигнев БжезинскийЧеловек в истории
Война и мир Збигнева Бжезинского
Джон Кеннеди c дочерьюГосударствообразующая семья
Династия Кеннеди вчера и сегодня
МИД России посочувствовал «обведенным вокруг пальца» голландцам
Сербский премьер Вучич подал в отставку
Нацист на пути джихада
Жизнь и удивительные приключения Абдул Азиза ибн-Мьятта, британского ультраправого поэта
Маэстро, урежьте марш
Большая семерка и НАТО — не «концерт держав», а оркестр
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонДипломатом в спину
Почему Молдавия решила выслать пять сотрудников посольства России
Эксперт назвал заинтересованных в высылке российских дипломатов из Молдавии
Старикам здесь не место
Почему Киев перестал жалеть пенсионеров
Аваков пригрозил расстрелять полицейских за аварии на новых служебных авто
Азаров назвал главу украинского Института нацпамяти пациентом дурдома и дебилом
Националисты ворвались во Львовский облсовет и вынесли из буфета все продукты
Захарова посоветовала Климкину оставить Пушкина и разобраться с Гоголем
Все материалы
Финансы
Объединяй и властвуй
Начнет ли ЦБ жестко контролировать кредиты граждан
Путеводитель по «Миру»
Почему пенсионерам и студентам придется перейти на российскую карту
«Основная цель — сэкономить на пенсионерах»
Зачем правительство готовит глобальные изменения в социальной системе России
Стратегии развития экономики ЦСР и Столыпинского клуба объединят в один документ
Президент оценил план экономического развития России до 2025 года
Путин рассказал о действиях России и Саудовской Аравии на рынке нефти
В России насчитали около 6 миллионов граждан с проблемами по кредитам
Все материалы
Бизнес
Максим МаксимовРожденный не в СССР
Кто и как строит новый российский бизнес
«Формирование единого института поддержки экспорта — закономерный шаг»
Исполнительный директор РЭЦ о поддержке отечественного экспорта
Сладкая жизнь
Как власти Москвы помогают городской пищевой промышленности
«Аэрофлот» решил взыскать с производителя SSJ-100 более двух миллиардов рублей
Приоритеты цифровой экономики
Сектор ИТ превращается в драйвер промышленного роста
«ЖДУНа» решили сделать товарным знаком
Производитель Chevrolet Niva возобновил работу после двухнедельного простоя
Все материалы
Силовые структуры
Цифровая военная машина
Как работает Национальный центр управления обороной
Битва за ствол
Стрелковое лобби добилось смягчения указа, ограничивающего оборот оружия
Нам ли быть в причале
Как водная полиция охраняет теплоходы с выпускниками
Минобороны примет на вооружение истребители Су-35С в конце 2017 года
На мурманчанина завели дело за бои в Донбассе в составе батальона «Азов»
Под Петербургом борца с наркотиками задержали за продажу наркотиков
Суд арестовал предполагаемого убийцу московского адвоката
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты «Союз»Назад в СССР
На что «Роскосмос» променяет космодром Восточный и ракету «Ангара»
«Декабристы — главный миф русской интеллигенции»
Почему при Сталине декабристы оказались патриотами
Высвободили зверя
Раскрыты неожиданные последствия генной инженерии
Выявлено происхождение коренного населения Египта
Змею стошнило живой змеей
В мозгу человека обнаружили «GPS-навигатор»
Создатель Android выпустил модульный смартфон
Все материалы
Спорт
Александр Поветкин«Кличко не нужен реванш. Ему уже пора»
Рябинский — о допинге, сопернике Поветкина, бое Кличко, убыточности своей работы
Франческо ТоттиЗамыкая круг
Самые яркие моменты в карьере ушедшего из футбола Франческо Тотти
Мирча ЛуческуПоплакал и перестал
Чем запомнится Мирча Луческу в «Зените»
Французский теннисист начал целовать журналистку против ее воли
Журналисты назвали самого популярного спортсмена мира
Кузнецов проиграл Маррею на «Ролан Гаррос»
Промоутер Чудинова анонсировал реванш с Гроувзом
Все материалы
Культура
«Когда чуть-чуть влюблен мужчина»
Театральный фестиваль имени Чехова открылся «Волшебной флейтой»
У нас была ужасная эпоха
Канны-2017. Итоги: победа «Квадрата» Рубена Эстлунда и главные темы фестиваля
Винс Кларк (справа)«Мир совсем сошел с ума»
Винс Кларк из Erasure о рейвах, «Евровидении» и Brexit
Медведев поздравил Звягинцева с успехом на Каннском фестивале
Умер самый плодовитый индийский режиссер
Вышел пятый сезон «Карточного домика»
Разлогов назвал безумием идею собирать пять миллионов рублей за прокат фильмов
Все материалы
Интернет и СМИ
Искусство подставы
Кто стоит за похищениями людей и угонами автомобилей ради рекламы
«Мы что, каждому должны были СМС отправить?»
В сети жалуются на бездействие экстренных служб до и после урагана в Москве
«Это сенсация! Мы показываем ее в интересах родины!»
В Казахстане пытаются копировать российское ТВ, но опережают его по уровню треша
Канадский чиновник в ответ на закрытие дороги разослал письма с порноснимками
Украина потроллила Россию гифкой из «Симпсонов»
СМИ узнали о закрытии украинского офиса «ВКонтакте»
Операторы объяснили отсутствие сообщения от МЧС об урагане
Все материалы
Ценности
Призраки и тени
Самые оригинальные экземпляры Rolls-Royce
Было просто хорошо, стало «ошнурительно»
Сергей Шнуров поменял привычки
Reebok Classic вдохновился водяными пистолетами
Японцы предложили модным москвичам одеться в черное
Lacoste снял ролик о вечной любви
Jaguar представил самую экстремальную модель в своей истории
Российские ювелиры создали бриллиантовые браслеты в честь Грейс Келли
Все материалы
Путешествия
DATE IMPORTED:April 18, 2016A passenger carries her bags before she gets in a train at Oriente station in Lisbon, Portugal April 14, 2016. REUTERS/Rafael MarchanteЭкстремальная упаковка
Как собирать чемодан, чтобы в него вошло все необходимое
Аня Бушуева: «Паэлья — вовсе не испанское блюдо»
Как приготовить главное блюдо Валенсии
Святое Белогорье
Местные: редактор Гульнара Тагирова о Белгороде
Собчак предложила оградить Монако от бедных туристов
Американец совместил высокооплачиваемую работу с путешествиями в микроавтобусе
Определена наиболее популярная страна для перелетов из России на лето
Эксперт рассказала о рекордно дешевом отдыхе в Турции в 2017 году
Все материалы
Из жизни
С широко закрытыми глазами
Самые популярные снимки Instagram за май
«Живу как в кино»
История уроженки Брянска, переехавшей на Кипр
Светлые человечки
Топ-10 блондинок, меняющих сознание современных женщин
Драку оленя и медведя из-за детеныша сняли на видео
Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа
В Москве килограммовый бургер съели за три минуты
Шведская принцесса рассказала о своей анорексии
Все материалы
Тест: угадай машину по гримасе Джереми Кларксона
Непроходимый тест на знание мимики Джеззы (и его цитат)
Небывалые пикапы
7 необычных грузовиков, которые мы никогда не увидим
Эволюция автомобильных дисплеев: как это было
Как менялись экраны в машинах
Жжение и зуд
Феттель против Райкконена, McLaren против кармы и другие события Гран-при Монако
Появилась фотография интерьера новой «Теслы»
«Яндекс» показал испытания своего беспилотного автомобиля
В Porsche отказались продавать машины спекулянтам
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы