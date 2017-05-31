«Киев копает себе политическую могилу»

Служба безопасности Украины обвинила «Яндекс» в передаче личных данных жителей страны российским властям. Компания все обвинения опровергает, однако это вряд ли повлияет на ход дела. Киев в любом случае планирует заблокировать порталы «Яндекса» и Mail.Ru Group после вступления в силу нового пакета санкций. Зачем украинские власти объявили войну интернет-компаниям и чем она может закончиться, «Лента.ру» спросила у российских политиков.

Материалы по теме Время осваивать Tor Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится «"ВКонтакте" для русских» Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей

В понедельник, 29 мая, в киевском и одесском офисах «Яндекса» прошли обыски, связанные с делом о государственной измене. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудники «Яндекса» якобы передавали российским спецслужбам личную информацию о гражданах страны, которая могла использоваться для проведения «информационно-подрывных операций в ущерб суверенитету Украины».

«Яндекс» все обвинения отверг, пояснив, что ни у сотрудников, ни у руководства нет доступа к персональным данным пользователей. Плохие новости для компании пришли с Украины еще неделей ранее: тогда стало известно, что президент страны Петр Порошенко распорядился заблокировать на территории страны работу порталов «Яндекса» и Mail.Ru Group, в том числе принадлежащую ей соцсеть «ВКонтакте».

На Западе решение украинских властей восприняли как минимум настороженно. Например, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что введенные ограничения противоречат общепринятому пониманию свободы выражения мнений. Для чего же, невзирая на риск потерять поддержку европейских союзников, Киев отказывает украинцам в популярных сайтах и соцсетях?

Внушить панику

Владимир Джабаров, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам:

«Это все из той же серии, что запрет георгиевских лент, "Бессмертного полка". Сейчас все, что касается России, на Украине рассматривается враждебно. Те обоснования, которые приводит украинская сторона, в частности якобы российская компания передавала какие-то сведения, — это вранье полное.

Думаю, рано или поздно это закончится, и очень печально. Отношения дойдут то дочки кипения. Александр Турчинов (секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины — прим. «Ленты.ру») недавно заявил, что восточная граница страны должна быть неприступным бастионом. В XXI веке говорить об изоляции кого-то от кого-то — это просто смешно. Неужели вы думаете, что кто-то может использовать "Яндекс" в разведывательных целях, тем более в ситуации, когда каждый шаг российских компаний на просвет? Конечно нет! Это исключительно повод создать панику, хаос.

К сожалению, пока молчит европейская общественность, хотя они осудили закрытие соцсетей. Я думаю, рано или поздно чаша терпения переполнится даже у тех, кто поддерживает Украину».

Истребить все русское

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Обвинения в адрес "Яндекса", конечно, голословные. СБУ может обвинить кого угодно и в чем угодно, никогда ничем не аргументируя.

Я еще в 1990 году понял, что политика Киева направлена на искоренение всего русского и российского из всех сфер общественной жизни. Элита и руководство Украины придерживаются русофобских, а некоторые даже русоненавистнических взглядов. Сейчас это приняло абсурдистские и маразматические формы. Запрет российских соцсетей вписывается в этот контекст.

Они своими действиями наносят урон собственному народу, а не нам. Мы должны много говорить об этом, говорить о нарушении прав человека, обращать на это внимание европейских структур. Хотя при этом мы должны понимать, что эффект будет нулевой. Ситуация может измениться только при условии смены власти на Украине».

Из-за глупости и колхозности

Вадим Деньгин, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи:

«Обвинения, которые СБУ предъявила "Яндексу", — это несусветная глупость. Властям нужно было придумать что-то новое, вот они и напали на него. Это попытка навязать гражданам Украины ситуацию, при которой они будут жить вне русского менталитета, вне русского языка, вне информации о России. Это ошибка, которая показывает, что режим Порошенко не понимает, что таким образом регулировать обстановку в стране не следует. Сейчас цифровые технологии позволяют спокойно заходить [на заблокированные сайты], и это лишний раз доказывает абсолютную бесполезность подобных действий, колхозность режима Порошенко. Всегда нужно выходить на конструктивный диалог, а эти методы ни к чему не приведут. В любом случае рано или поздно это решение придется отменить.

Если дальше так продолжится, тогда мы что, перейдем к еще одной Северной Корее на территории Украины? Господин Порошенко, видимо, понимает, что пока не может справиться с тем, что сами граждане Украины осознают: мы братские народы».

Для поддержания войны и зарабатывания средств

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам:

«Киеву повоевать сейчас в Донбассе особенно не дают, а жизнь без войны, без военных условий — это политическая смерть нынешнего режима. Поэтому они придумывают другие войны, вот сейчас начали с интернет-компаниями воевать. Кстати, это не очень понравилось на Западе, потому что они стали пересекать некую красную черту, даже не замечая этого. И сейчас, влезая в эту сферу, они копают себе политическую могилу.

Многих украинских граждан достала эта история, поскольку они привыкли к русскоязычному интернету, к определенным соцсетям, и, конечно, им это сильно не понравилось. У меня там есть хорошие знакомые, они раньше не очень возмущались, а сейчас стали уже возмущаться серьезно. То есть решения украинских властей достают даже тех, кому раньше казалось, что это их не касается.

Я не исключаю, что война такого рода, как любая война, приносит определенные финансовые выгоды ограниченному количеству людей. Поэтому здесь основной выигрыш — продление политической агонии, а второй — возможность чуть-чуть заработать на всех этих историях, то есть вместо наших компаний попытаться кого-нибудь другого за денежку пропустить вперед».

В угоду ЦРУ

Виктор Водолацкий, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«Киев проводит политику, направленную на разрыв исторических связей с Россией. То есть выполняет те задания, которые дает четвертый этаж СБУ, а занимают его сотрудники американского Центрального разведывательного управления. Четвертый этаж полностью закрыт даже для спецслужб Украины, там находятся только сотрудники ЦРУ. И их задача — полностью изменить сознание людей и исторические параллели, связанные с нашей совместной жизнью. Поэтому и принимаются различные меры, связанные с запрещением георгиевских лент, русскоязычных интернет-изданий, переписывание учебников истории.

Эти действия разрушают фундамент государственности самой Украины. Это все, особенно если они примут решение по визам, может привести к еще одному Майдану, только направленному уже на свержение Порошенко и его команды».

Петр Порошенко Фото: Владислав Мусиенко / ZUMA Press / Globallookpress.com

Что взять с фашистов

Казбек Тайсаев, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«У власти в Киеве фашисты, они добиваются того, чтобы разорвать связи между славянскими народами. Однако украинский и российский народ никогда друг с другом воевать не будут. Бандеровцы захватили власть на Украине и пытаются так себя вести даже в отношении компаний, которые никакого отношения к политике не имеют. Все эти обвинения в передаче "Яндексом" данных украинцев спецслужбам — чушь собачья.

Это политика государственного террора. Сейчас они начали терроризировать коммерческие структуры, а до этого они устроили геноцид собственного народа в Донецке и Луганске.

То зомбирование украинского народа, которое идет через украинские СМИ, достигло невероятных масштабов. Это возможность перекрыть дополнительный источник информации. Все это очень грязная политика, направленная против нашей страны и против той информации, которая идет из РФ».

Рассорить друзей

Алексей Чепа, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам:

«Это череда глупых действий руководства Украины, очередная попытка Порошенко разорвать исторические связи с Россией, вбить еще один клин между нашими народами. Все это украинский президент делает вместе с Институтом национальной памяти. Эта смешная организация, открытая еще при Викторе Ющенко (занимал пост президента Украины в 2005-2010 годах), стала в полную силу работать при Порошенко.

Когда в учебниках истории фальсифицируются исторические факты, когда не показывают российское кино, всячески убирают русский язык — это, конечно, определенным образом влияет на людей, в особенности на молодое поколение. С не подтвержденными ничем обвинениями "Яндексу" произошла та же фальсификация. Но мы видим, какой протест это вызывает, причем не только среди граждан Украины, но и на Западе. Это нарушение норм международного права, ограничения прав человека».