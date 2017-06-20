«Это наглость и дерзость со стороны США»

По решению возглавляемой США коалиции в Ракке был сбит сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22. Дамаск назвал это актом агрессии, заметив, что американцам не дают покоя успехи правительственных войск в борьбе с боевиками, которые во многом достигаются благодаря российской поддержке. В коалиции парировали, что истребитель атаковал силы дружественной им оппозиции. Что в действительности стоит за воздушным инцидентом, была ли это провокация против Москвы и чем она чревата, «Лента.ру» спросила у российских политиков.

В воскресенье, 18 июня, Минобороны Сирии сообщило об уничтожении международной коалицией самолета, выполнявшего боевые задачи против «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в России террористическая организация). В оборонном ведомстве арабского государства увидели в инциденте попытку подорвать усилия их армии против радикалов.

В коалиции подтвердили информацию и заявили, что защищали своих партнеров. Сирийский Су-22 якобы сбрасывал бомбы рядом с бойцами «Сил демократической Сирии». При этом представители штаба подчеркнули, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами».

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Минобороны России, в свою очередь, прекратило взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, посчитав, что американские военные сознательно проигнорировали положения документа. Москва теперь может принимать в качестве целей любые воздушные объекты в районах действия российских воздушно-космических сил (ВКС) на сирийской территории.

В российском МИД атаку на истребитель также сочли актом агрессии. Члены Госдумы и Совфеда в целом солидарны с оценками ведомств. Что же толкнуло США на противоправные действия и к чему они могут привести?

Возможность ответного удара

Юрий Швыткин, зампредседателя комитета Госдумы по обороне:

«Действия коалиции во главе с США вызывают сожаление и недоумение. Я расцениваю их как акт агрессии в отношении суверенного государства. К сожалению, США сегодня не идут на достаточные контакты для того, чтобы обезопасить правительственные войска Сирии и все те силы, которые борются с терроризмом. Вместо этого они идут по пути эскалации напряженности. Это показывает, что реальная цель нахождения там Армии Соединенных Штатов и коалиции — показать свое присутствие, некую силу.

С нашей стороны последуют действия, признанные не допустить повторения подобных шагов. К сожалению, их череда вылилась в точку кипения. Необходимо США и коалиции еще раз задуматься об их роли и тех задачах, которые они выполняют в Сирии. Все юридические принципы для того, чтобы армия САР нанесла ответный удар, есть, потому что это был агрессивный шаг в отношении суверенного государства, которое вправе себя защитить. И это может привести к серьезному конфликту».

Разгильдяйство коалиции

Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам:

«Это полная несогласованность и разгильдяйство со стороны командования войск коалиции, потому что есть масса способов взаимного предупреждения. Проблема в том, что нет выработанного механизма [по взаимодействию]. Сейчас американцы доказывают, что якобы сирийский самолет наносил бомбовые удары тех сил, которые борются с ИГИЛ, но это же сложно доказать. Прежде чем сбивать самолет, нужно было связаться с командованием сирийских ВВС, в крайнем случае, с российской стороной.

В противном случае в следующий раз американские или другие самолеты коалиции могут получить ответный удар. У них есть для этого все силы. Чтобы избежать разрастания конфликта, обязательно нужно, чтобы военные координировали действия и договаривались о взаимном предупреждении. То, что сирийская сторона не ответила на действия коалиции, — это хорошо, иначе пошла бы эскалация».

Следующими могут стать американцы

Алексей Чепа, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам:

«Конфликт разгорается. И это не будет зависеть от того, ошибка это американского пилота или какие-то направленные действия — в любом случае это усложнит ситуацию. Соединенные Штаты находятся на территории Сирии незаконно, и этот инцидент есть не что иное как вмешательство в ее внутренние дела.

Ослабят ли эти действия сирийскую армию? Не думаю, учитывая наступательную политику, которая ведется со стороны Сирии. Эти позитивные результаты достигаются не только за счет помощи, которую оказывают наши ВКС, но и за счет того переговорного процесса, который сирийская армия вместе с нашими советниками ведет через центры примирения. И это более существенный фактор по налаживанию мирной жизни в Сирии.

Пока точно не известно, куда именно залетел этот [сирийский] самолет, но американские истребители не могли не понимать, что он не несет угрозу для мирного населения. В то же время можно предположить, что сирийский истребитель должен был нанести удар оппозиционным по силам, которые США оппозиционными не считают.

Все это очень плохие симптомы, этих действий не должно быть. Ситуация с САР может осложниться. Завтра может быть сбит американский самолет — ничего нельзя исключать».

«Наколошматил бы американских самолетов»

Александр Шерин, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне:

«Если бы я был в министерстве обороны, я бы наколошматил столько самолетов американских, они бы вообще боялись подыматься! Я гражданский человек, могу только порассуждать, а реально за такие вещи нужно сбивать самолеты противника.

Ну, мы, наверное, сейчас ноту протеста выразим. Это целенаправленная провокация, нам пытаются указать на наше место. Мы находимся в Сирии для того, чтобы защитить интересы этого государства, значит, надо защищать. Надо устанавливать системы ПВО и сбивать самолеты, которые летают над небом Сирии тех государств, которых туда не приглашали. (...)

Меня как бывшего военного этот инцидент раздирает изнутри, я оскорблен, возмущен и подавлен. Это хамство, это наглость, это неслыханная дерзость и юридическое бескультурье со стороны США. Так провоцировать по-детски — это подло.

Мы же не сбиваем американские самолеты в сирийском небе, хотя все основания для этого имеются, они находятся там незаконно. Самолет сирийских ВВС был сбит за то, что он летал в небе на территории своей страны, самолетом страны, которая там не имеет права находиться. Ее туда никто не звал».

Очередная провокация

Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам:

«Сбитый сирийский истребитель силами ВВС коалиции во главе с США ― еще один красноречивый фрагмент складывающейся в последнее время очень неблагоприятной тенденции по нарушению международного права и суверенитета в Сирии западными странами, которая несет откровенно провокационный характер. Это никак не укладывается в линию по борьбе с терроризмом, скорее наоборот. Самолет сирийских воздушных сил участвовал в операции против ИГ, которую проводят районе города Ракка армия САР и ополченцы. И это не первый случай ― точнее, уже четвертый, начиная с провокации в Идлибе и последующего авиаудара по базе Шайрат, — когда американцы и их союзники под разными надуманными предлогами громят проправительственные силы, которые ведут борьбу с террористами.

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Все это говорит о том, что продекларированные США цели по борьбе с международным терроризмом лишь прикрытие для очередного грубого вмешательства в дела суверенного государства. Становится все более и более очевидно, что истинным намерением присутствия США в Сирии является свержение неугодного им режима во главе в Башаром Асадом любой ценой».

Рассказать об опасности США всему миру

Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам:

«Если бы американцы сбили, к примеру, самолет европейской страны в Европе, то шума много было бы. Я посмотрел западные передовицы, и там это воспринимается как нечто нормальное, будто ничего не произошло. А в суверенном государстве другая страна применяет военную силу — сбивает самолет. Это акт агрессии. Мы же понимаем, что там не только сирийцы летают, но и наши ВКС. А если бы по случайности что-то произошло с нашими ребятами? Американцам надо бы подумать о том, что они рискуют вовлечь себя в страшный конфликт.

Мы должны подобные случаи делать достоянием общественности и стараться, чтобы до каждого серьезного человека на земле дошло, насколько агрессивны и непредсказуемы сегодня Соединенные Штаты. (...)

Американцы в качестве оправдания вяло говорят о том, что якобы сбитый сирийский пилот атаковал там каких-то друзей Америки. А кто приглашал американцев на территорию Сирии? Правительство Сирии их не приглашало, они заявились по собственному разумению, сколотили там группировку, которая, нам мой взгляд, совершила военное преступление. Конечно, это пороховая бочка».

Сила в правде

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Это акт агрессии, говорящий, что США не хотят мира на сирийской земле. Они ввергли весь Ближний Восток в хаос братоубийственной войны, устроив там "арабскую весну". И в таком же ключе продолжают действовать. Россия в этой ситуация должна говорить правду (а именно, что подобными действиями США фактически помогают ИГИЛ) и требовать неукоснительного соблюдения международных прав, возможно, через Совбез ООН. Хотя это будет сделать непросто, так как американцы и их союзники обладают в этой организации правом вето.

На дипломатические структуры ложится основная задача [по разрешению таких конфликтов]. Но и политики, и журналисты должны говорить правду о том, что происходит в Сирии. Если эта правда игнорируется сегодня, то, возможно, к ней будут прислушиваться через месяц, год, 10 лет».