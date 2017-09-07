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«Хочется подмешивать души»

Владелец крафтового бара о мечтах и безденежье

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BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.
Фото: Adam Berry / Getty Images

Многие мечтают когда-нибудь перестать зависеть от работодателя и заняться собственным бизнесом, но лишь некоторые осуществляют свою мечту. Иван Алавердов, один из владельцев крафтового бара «Косой Маркс», решив начать свое дело, по его словам, к риску и безденежью был готов, а вот учиться пришлось на своих и чужих ошибках. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Лента.ру»: Откуда возникла идея заняться именно таким бизнесом?

Алавердов: Идея не нова. Большинство работающих наемными сотрудниками людей, с которыми я общаюсь, в глубине души мечтает оказаться вольной птицей и сесть под крыло собственного успешного бизнеса. Но многие упираются либо в рутину, которая обеспечивает некую гарантию два раза в месяц, либо в какие-то слабости своего характера, которые не позволяют рискнуть, — чтобы заниматься своим делом, нужно как минимум быть хотя бы немного рискованным человеком. Еще тяжелее тем, кто обременен обязательствами — семьей, ипотекой, кредитами, финансовое давление увеличивается, и люди просто не могут из этого вырваться долгие годы. А потом привыкают.

У меня, как у любого наемного сотрудника, всегда в голове была мысль о том, что когда-нибудь я смогу заняться чем-то своим. И это случилось лет семь назад, после того, как я проработал года три в одной крупной организации и просто устал от бесконечных совещаний и решения чужих проблем. Дело было не в перспективах карьерного роста — мне стало скучно. К тому же на каком-то этапе я внутренне созрел до готовности к безденежью, к проблемам, займам, головной боли, к постоянной мысли о том, где взять денег.

И где вы их взяли?

У меня была некая заначка в виде квартиры, доставшейся мне от родственников. Помимо этого, так как у меня особой специализации не было в той сфере, в которой я работал, — в строительстве, я начал заниматься тем, что брал со своими людьми небольшие подряды — частные ремонты — квартиры, офисы, чтобы заработать денег. Все было достаточно радужно, пока не наступил кризис 2009 года, и люди просто перестали что-либо заказывать. Постепенно наступали хаос и безденежье.

Но все-таки создать свой бизнес вам удалось…

Барный бизнес мы начали, как ни странно, в связи с тем, что образовалась избыточная масса накопленных денег. А чтобы открыть крафтовый бар небольшого формата, набирающего сейчас популярность, не нужно иметь миллионы долларов или десятки миллионов рублей. Открытие первого бара нам обошлось в несколько миллионов рублей. Причем сначала мы с партнером собирались открыть небольшой суши-бар, потом узнали, что грядет «крафтовая революция» и есть смысл попробовать открыть бар с крафтовым пивом. Этим мы и занялись. Мы взяли в аренду помещение и открыли первый бар четыре года назад. Мы не просили денег у государства или у коммерческих банков, которые, кстати, не дают кредиты на стартапы либо дают, но слишком маленькие суммы под огромные проценты.

Ваше первое детище работает до сих пор?

Да, бар стал вполне успешным, но на определенном этапе мы были вынуждены его продать — из-за проблем с арендодателем. А это вторая проблема после невозможности получить кредит — абсолютно отсутствует какое-либо госрегулирование арендных ставок в коммерческом секторе: арендодатель просит за помещение столько, на сколько у него хватает жадности. Крупные компании идут на эти затраты, но у них совершенно другие обороты по сравнению с малым или микробизнесом.

Однако эта бизнес-идея уже превратилась в часть нашей жизни. Нашли помещение, открыли новый бар и начали очень серьезно идти в минус из-за того, что допустили некоторые организационные ошибки. Однако мы рискнули, и этот бизнес удалось «вытянуть». Не опираясь на государство, помощь коммерческих организаций, выплачивая все налоги, используя открытые информационные ресурсы, без привлечения профессионалов — потому что у нас на них не было денег.

Спустя шесть-семь месяцев наш бар отряхнулся, поправил пиджак, сбросил соринку с плеча и потихоньку пошел к финансовой стабильности. Мы проработали с этим баром уже полтора года, есть положительная экономическая динамика, у нас хорошая постоянная публика. Сейчас работает уже и второй бар — «Косой Маркс».

Чем он отличается от вашего первого заведения?

Мы еще восстанавливаемся после кризиса, но не побоялись пойти на высокую арендную ставку с далеко не сетевым проектом. Мы понимаем, что бизнес надо расширять, поскольку если несколько лет назад публике было достаточно новинок из Европы или Америки, то сейчас это стало приедаться. Люди хотят не только напитки, но и еду, развлечения, лояльность со стороны заведения и так далее.

Мы вложили в ремонт и открытие этого заведения примерно в шесть раз больше денег по сравнению с первым баром. В высокопроходимом месте допускать ошибки, связанные с дизайном и концепцией, непозволительно. Мы открылись летом, и хотя август — месяц для Москвы довольно спокойный, мы рассчитываем на то, что гости заметят наше присутствие в этом районе, и в ноябре-октябре мы выйдем на запланированные показатели.

Мы не совсем крафтовый бар, хотим уйти от набивших оскомину лофтовых аудиторий из кирпича и дерева, хочется подмешивать души, конечно, исходя из наших финансовых возможностей.

Не боитесь конкуренции?

Доля крафтового пива в общем обороте пива в России — менее процента. Эта доля настолько мала, что говорить о какой-то глобальной конкуренции нет смысла. Крупных игроков на этом рынке в Москве всего три. Один — это первый крафтовый бар, открывшийся в столице, и исторически сложилось так, что он стал легендарным, вторые — выходцы из пивного бизнеса, в котором они развивались почти 20 лет и потом начали открывать пивные бары. Еще один конкурент — сеть, ну и мы. Но у нас два бара, нет опыта ведения бизнеса 20 лет. Мы учимся на ходу, смотрим на конкурентов, стараемся не повторять их ошибок.

С какими сложностями вы столкнулись, создавая этот бизнес?

Конечно, есть сложности, такие как, например, отсутствие логики в регулировании этого бизнеса. Например, нам хотелось бы, чтобы государственная регистрация договора аренды шла параллельно с получением алкогольной лицензии, а у нас идет по очереди, и приходится тратить месяцы на получение документов, притом что заведение уже работает. И если в такой лицензии отказали, что уплаченная госпошлина не возвращается, а для пятилетней лицензии она составляет 300 тысяч рублей. Выходит так, что риски не получить алкогольную лицензию порождают коррупционную составляющую.

Помимо этого у малого бизнеса нет связи с государством — у нас есть бизнес-омбудсмен, который занимается более крупным бизнесом. Но у нас нет территориальных, районных консультантов, которые могли бы подсказать, помочь.

Кроме того, правила игры для бизнеса постоянно меняются, каждый год появляются нововведения. Так, например, сначала ввели ЕГАИС, к которой половина производителей не была готова из-за отсутствия софта, теперь пришла очередь онлайн-касс. Если первое призвано контролировать производителя, то второе — продавца, но в условиях, например, коктейльного бара это будет настоящей проблемой, к тому же не совсем понятно, как это будет регулироваться. В общем, мы не против, чтобы изменения были, но с прозрачными и понятными правилами игры.

Существуют ли на сегодняшний день реальные инструменты поддержки начинающих и действующих предпринимателей? Если да, то какие из них вы можете порекомендовать?

Да, к счастью, такие инструменты уже начинают появляться. Так, к примеру, в решении оперативных задач мы используем Портал Бизнес-навигатора МСП. Здесь в системе «Жизненные ситуации» мы искали нужную нам информацию, касающуюся разных аспектов ведения бизнеса — уплаты налоговой, оформления лицензии и др. Было бы здорово, если бы в системе появились советы и рекомендации относительно договоров аренды — о подводных камнях, об условиях и так далее. Знать ответы на такие вопросы действительно очень важно.

Насколько сложно вести бизнес в современных российских условиях?

Сложно все, но возможно — бизнес развивается, открываются сетевые проекты и так далее. Конечно сейчас стало сложнее с иностранными инвестициями, поскольку инвесторы опасаются непредсказуемости, но внутренние инвесторы готовы работать, развиваться, открываться. Мы планируем открыть семь-восемь заведений в Москве и регионах и ищем партнеров, открыты к работе и видим в этом бизнесе перспективы. Это только Москва, где около 15 тысяч заведений общественного питания, а по всей России у нас отсутствует такое понятие, как индустрия сервиса, — у нас нет сетевых мотелей, приличных придорожных кафе и так далее. У нас работы непочатый край!

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BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 12: A bartender at Hops & Barley brewpub pours a pint of beer on November 12, 2013 in Berlin, Germany. In a country known for centuries for its beer, several microbreweries have opened within the past year that are not only bending traditional rules on the types of ingredients used, opting for American-style hops such as Amarillo and Cascade instead of German ones, but also moving beyond the official legal doctrine, known as the Reinheitsgebot, or 'German Beer Purity Law,' which stated that water, barley and hops were the only ingredients allowed in the production of the beverage. While the law has since been expanded, it continues to be referenced on beer bottles for marketing purposes.«Хочется подмешивать души»
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