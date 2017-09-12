Увидеть «Матильду» и не сгореть

Во Владивостоке за полтора месяца до официальной премьеры показали «Матильду» Алексея Учителя. Корреспондент «Ленты.ру» отправился на Дальний Восток, чтобы в числе первых зрителей увидеть фильм, который приобрел скандальную известность задолго до выхода на экраны. И, может быть, стать свидетелем очередной волны протестов и нападок со стороны православных активистов.

«Всю "Матильду" смели»

«Семьсот рублей за диваны», — говорит кассир Валерия, указывая на табло с фильмами и ценами. «А за обычное место — триста пятьдесят рублей». «Только это пустое дело», — предупреждает Александра, коллега Валерии. «Ни обычных нет, ни диванов. Всю "Матильду" еще на той неделе меньше чем за сутки смели. На все залы, полтысячи билетов».

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До первого и пока единственного полноценного показа «Матильды» Алексея Учителя — меньше двух часов. В фойе кинотеатра «Иллюзион Парк», что во Владивостоке, непривычно пусто для вечернего времени. «Мы отменили сеансы перед этим фильмом, — сообщает Антон Алексеенко, генеральный директор сети кинотеатров «Иллюзион». — Провели дополнительную проверку всех пяти залов, включая осмотр взрывотехниками. "Матильда" идет в четырех. Но осмотрели везде — и залы, и вокруг. Чтобы на возможные звонки типа "в кинотеатре бомба" реагировать адекватно».

Звонков не поступило. Афиш тоже нет: премьера намечена на конец октября, а пока на билетах написано «Матильда. Спецпоказ». Впрочем, на экранах в фойе время от времени мелькают постеры фильма — наряду с теми, что уже идут в прокате. Балерина Кшесинская и цесаревич Николай соседствуют с «Бабушкой легкого поведения». Учитывая, что Матильда Феликсовна, вдова великого князя Андрея Владимировича, дожила почти до ста лет — то ли совпадение, то ли осознанный привет противникам фильма Алексея Учителя.

К появлению последних здесь явно готовы. Двое полицейских с обеда стоят внизу, у входа в пятиэтажный торговый центр «Черемушки», где расположен кинотеатр. Наверху мерит шагами фойе майор МВД. «Есть и представители федеральных служб», — уверяет Алексеенко.

Антон Алексеенко Фото: Юрий Васильев 1 /2

Представители служб, как им и положено, в глаза не бросаются. Зато молодых людей в черной чоповской форме — полдюжины. У них тоже усиление.

Меры — более чем оправданные. В Санкт-Петербурге в конце лета студию Алексея Учителя забросали бутылками с зажигательной смесью. Неделю назад в Екатеринбурге 39-летний Денис Мурашов, недовольный перспективой проката «Матильды», въехал на горящем автомобиле с газовыми баллонами в двери кинотеатра «Космос». А в минувший понедельник, 11 сентября, неизвестные подожгли две машины возле офиса Константина Добрынина, адвоката Учителя. Рядом с авто злоумышленники разбросали листовки: «За Матильду гореть». Столичный спецпоказ, намеченный на вечер того же дня, был отменен — как уверяют руководители московского кинотеатра «Иллюзион», по техническим причинам.

В «Иллюзионе» Владивостока все прошло без происшествий. «Здесь их и быть не могло, — говорит приморский медиаменеджер Руслан Вакулик, убежденный противник «Матильды». — У нас город либеральный, цивилизованный. Что-то не нравится — скажи вслух. А в криминал-то бросаться зачем?»

«Не промолчим!»

Показать «Матильду» в отдельно взятом городе за полтора месяца до премьеры режиссер, продюсеры и прокатчики решили на минувшей неделе. «Мы хотели познакомиться с фильмом, чтобы сформировать свое собственное мнение по предмету, — говорит Антон Алексеенко. — Есть ли вообще предмет для обсуждения, нет ли...»

Алексей Учитель привез на кинофестиваль «Меридианы Тихого» получасовой фрагмент «Матильды». У режиссера и продюсеров поинтересовались, не желают ли они показать картину целиком — вне фестиваля. Те согласились. В воскресенье для гостей показали фрагмент. В понедельник — для тех, кто успел купить билеты, — всю «Матильду».

Обычная предпремьерная история. Если не учитывать всего того, что происходило вокруг «Матильды», — в том числе и во Владивостоке.

Еще в конце августа, когда стало известно о показе фрагмента, появилось обращение митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина. Правящий архиерей призвал «в день оскорбления наших святынь совершить молебные пения Царю-Страстотерпцу». Как указал владыка, «мы не промолчим перед кощунниками и покажем хулителям наших святынь свою православную веру и любовь к святым Страстотерпцам (…), горячей молитвой отвратим от Русской земли всякую нечисть и Божие наказание».

Молебны и проповеди прошли, соответственно, в минувшее воскресенье. «Матильду» впрямую старались не называть — выбирая конструкции вроде «экранизация некоего фильма». Впрочем, во Владивостоке религиозный протест так и не вышел за ограду храма. А светские противники фильма предпочитают голосовать рублем — как в случае с предпоказом, так и после, когда «Матильда» пойдет в прокат.

«На кино, где порнографический немец играет мученика и страстотерпца, — ни ногой, — формулирует Руслан Вакулик. — Слово давно дал. Сдержу. Хоть и любопытно, конечно».

Фото: Юрий Васильев 1 /3

«Это не в духе Владивостока»

Конечно, признает гендиректор сети «Иллюзион», финансовый успех первого сеанса «Матильды» — во многом заслуга его противников из числа православных активистов. Причем во всероссийском масштабе. «Одни уважаемые люди в уважаемых СМИ говорят одно, — описывает дискуссию Алексеенко. — Другие — диаметрально противоположное. А кино при этом никто не видел».

По его мнению, посмотрев «Матильду», зрители сами решат, насколько эта картина представляет для них ценность, художественную, историческую. «Пусть решат, как авторы обошлись с тем, что всем нам дорого, что для нас всех свято».

«Хочется посмотреть то, что все так не любят», — говорит жительница Владивостока Вера Исакова. Это, пожалуй, самое распространенное мнение первых зрителей «Матильды». Второе по популярности: «Посрать на мракобесов, спасибо, что нам первым кино привезли», — высказался Сергей, недавний выпускник политеха. «Еще нам тут кто-то указывать будет, что смотреть, что не смотреть!»

«В первую очередь это искусство, это художество. Мы не собираемся кого-то необоснованно клеймить или поддерживать, — отвечает Антон Алексеенко на вопрос о возможной прокатной судьбе «Матильды». — Рассмотрим разные точки зрения и составим собственное мнение. Мы работаем для людей. А люди имеют право знать. Послушаем, что они скажут, — и примем окончательное решение насчет проката в нашей сети».

Сетью владеет Эдуард Корин, председатель совета директоров «Иллюзиона». Корин слывет человеком глубоко верующим — тяготея при этом к одной из протестантских деноминаций. «Толерантность, уважение к позиции православной церкви, нежелание обострять ситуацию», — описывает Антон Алексеенко причины, по которым Эдуард Корин отказывается комментировать событие. «Мы точно против того, чтобы разжигать неприятие и нагнетать истерию, — говорит он. — Это вообще не в духе Владивостока. Особенно в таком вопросе, как искусство, где каждый может иметь свое мнение».

«Много споров с не совсем адекватными»

«Мы решили поговорить с каждым сегодняшним зрителем», — сказал режиссер Алексей Учитель, появившись в одном из залов. Прежде всего, предупреждает он, фильм не вполне закончен: «Доделываются некоторые сложные кадры, еще не все титры стоят».

Режиссер Алексей Учитель Фото: Юрий Васильев 1 /2

Тем не менее показ картины за полтора месяца до премьеры режиссер считает необходимым. «Происходит много споров с людьми, как мне кажется, не совсем адекватными, — констатирует Учитель. — Они прикрываются словами "народ", "протесты", "оскорблены"… Все то, что вам говорят про "Матильду" те, кто не видел само кино, — вранье и ложь. В этом вы убедитесь сами, посмотрев картину. Ваша поддержка важна не только для нас, но и для всей страны, для всех здравомыслящих людей».

В отличие от обычных зрителей, корреспондент «Ленты.ру» перед просмотром подписал специальную бумагу о неразглашении любой информации о фильме, включая данные о сюжете. Поэтому ограничимся тем, что Алексей Учитель снял прекрасный фильм. О не самой талантливой балерине Мариинского театра. И наследнике престола — не очень-то понимающем, что и как ему делать после коронации. Трогательная история о людях, которым было бы гораздо лучше друг с другом, чем на сцене и на троне.