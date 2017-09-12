РПЦ заявила об осуждении актов насилия в связи с «Матильдой»

Связанные с фильмом «Матильда» акты насилия не могут исходить от верующих людей, и РПЦ осуждает тех, кто допускает это. Такое заявление, как передает РИА Новости, сделал председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей. Будь то кинотеатр или автомобили в Москве — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — отметил Легойда.

По его словам, «позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма "Матильда" или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик». «Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — подчеркнул Легойда.

11 сентября адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя, сообщил об инциденте, произошедшим в 5:30 мск. Юрист приложил к посту фотографии обгоревших автомобилей, вокруг которых разбросаны листовки с фразой «За Матильду гореть». 6 сентября Добрынин сообщил, что руководители более ста кинотеатров и других организаций, связанных с прокатом «Матильды», получили угрозы поджогами.

4 сентября мужчина протаранил на автомобиле кинотеатр в Екатеринбурге. Стало известно, что он выступил на митинге против картины «Матильда», назвав ее «порнухой».

В конце августа неизвестные забросали коктейлями Молотова здание в Петербурге, где располагается киностудия режиссера «Рок».

В «Матильде» рассказывается об отношениях Николая Романова (будущего императора Николая II) и балерины Матильды Кшесинской. Премьера ленты первоначально планировалась на 6 октября, но была перенесена на 23-е.